Báo Thái Lan nêu sự tương phản giữa đội nhà với U23 Việt Nam

TPO - Tờ Naewna (Thái Lan) bày tỏ sự ấn tượng với những thành công của bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây. Họ cho rằng hành trình của U23 Thái Lan và U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á tương phản với cách làm bóng đá của 2 quốc gia này.

Tờ báo Thái Lan bày tỏ sự ấn tượng với thành tích của U23 Việt Nam.

Mở đầu bài viết, tờ Naewna (Thái Lan) bày tỏ sự thất vọng: "U23 Thái Lan rời giải đấu mà không thắng trận đấu nào. U23 Việt Nam tạo nên hành trình kỳ diệu, kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng 3 trận.



U23 Việt Nam thi đấu ấn tượng một phần nhờ quyết định tạm dừng V-League của LĐBĐ Việt Nam. HLV Kim Sang-sik đóng vai trò quan trọng và chiến lược của ông ấy đang giúp các cấp độ của đội tuyển Việt Nam gặt hái nhiều thành công. Thành công của các cấp độ đội tuyển Việt Nam cho thấy sự đúng đắn trong chiến lược phát triển bóng đá dài hạn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam".

Ở phần sau, Naewna nói về những thành công và phân tích những nguyên nhân dẫn đến thành công của bóng đá Việt Nam: "Tiếp tục đầu tư vào công tác đào tạo trẻ là nền tảng quan trọng cho sự tiến bộ lâu dài trên đấu trường châu lục.

Theo thống kê của Liên đoàn bóng đá Việt Nam năm 2025, có tổng cộng bảy đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam giành quyền vào vòng chung kết các giải đấu châu lục: các đội tuyển U23 nam và nữ, đội tuyển U17 nữ, đội tuyển U20 nữ, và các đội tuyển futsal nam và nữ. Trước đây, chỉ có bóng đá Nhật Bản đạt được thành tích này.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết quá trình chuẩn bị cho bóng đá Việt Nam đã được tiến hành trong nhiều năm. Việt Nam đã nâng cấp hệ thống đào tạo trẻ và tận dụng hợp tác quốc tế để tạo điều kiện cho đội tuyển quốc gia có cơ hội thi đấu với các đối thủ chất lượng cao.

Kể từ năm 2015, quá trình chuẩn bị không ngừng nghỉ này đã nuôi dưỡng nhiều cầu thủ trẻ có khả năng thi đấu trên đấu trường quốc tế. Việc đội U23 liên tục tham gia các giải đấu châu Á là một thành tích đáng kể đối với bóng đá Việt Nam.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư vào các đội tuyển trẻ, đặc biệt chú trọng đến các cầu thủ U20, những cầu thủ sẽ tham gia SEA Games và Asian Games trong hai năm tới. Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đặt mục tiêu giúp đội tuyển quốc gia Việt Nam giành vé tham dự World Cup".

Tờ báo cũng ấn tượng với sự ăn ý của đội hình U23 Việt Nam trong những giải đấu gần đây: "Họ quá hiểu nhau bởi đã thi đấu cùng nhau trong nhiều giải đấu. Huấn luyện viên có thể liên tục điều chỉnh chiến thuật dựa trên chất lượng của các cầu thủ. Trong khi U23 Thái Lan lại thiếu đi điều đó".

Cuối bài viết, Naewna bày tỏ sự thất vọng với khâu chuẩn bị cho các giải đấu của LĐBĐ Thái Lan: "Thái Lan đã bị loại, nhưng ban huấn luyện và các cầu thủ xứng đáng được khen ngợi. Họ đã thi đấu vượt ngoài mong đợi. Các cầu thủ hầu như chưa từng chơi cùng nhau. Đây là một tập thể thiếu kinh nghiệm và không có những cầu thủ giỏi nhất.

Sự khác biệt so với Việt Nam nằm ở công tác quản lý và chuẩn bị. LĐBĐ cần xem xét lại họ thực sự muốn điều gì? Lịch thi đấu đã thông báo từ sớm, không phải đợi đến sát giờ mới biết. Thái Lan đã đánh mất quá nhiều cơ hội, như vòng loại Olympic 2024 khi không thể triệu tập đội hình mạnh nhất.

Đại hội Thể thao châu Á 2026 tại Nhật Bản sẽ chính thức diễn ra từ 19/9 đến 4/10. Điều này trùng khớp với thời gian diễn ra FIFA Days, từ 21/9 đến 6/10. Không rõ liệu những người có trách nhiệm đã biết điều này hay chưa? Nếu họ muốn bóng đá Thái Lan thành công thì phải lên kế hoạch ngay đi, vẫn còn 8-9 tháng nữa. Đừng để sự chuẩn bị tệ hại khiến thành tích của bóng đá Thái Lan đi xuống nữa".