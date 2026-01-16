Đình Bắc trở lại, U23 Việt Nam tự tin đấu U23 UAE

TPO - Tin vui từ buổi tập chiều ngày 15/1 của U23 Việt Nam, khi Đình Bắc và Văn Thuận đã trở lại, tập luyện đầy đủ cùng các đồng đội. Toàn bộ dàn cầu thủ của HLV Kim Sang-sik đang ở trạng thái sẵn sàng, tự tin cho trận tứ kết với U23 UAE.

HLV Kim Sang-sik căn dặn các học trò trên sân tập. (Ảnh: Tedtran TV)

Chiều ngày 15/1, U23 Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước trận đấu với U23 UAE tại tứ kết U23 châu Á 2026. Đây là buổi tập rất quan trọng, nhằm gút lại các phương án chiến thuật cũng như những miếng đánh khai thác vào điểm yếu đối thủ, đồng thời gia cố hàng phòng ngự, ôn luyện các pha đá phạt và chống đá phạt.

Trước buổi tập, như thường lệ, HLV Kim Sang-sik đã có một bài phát biểu trước cầu thủ, khen ngợi họ về những cố gắng tại vòng bảng nhưng nhấn mạnh tất cả đã qua. Bây giờ điều cần làm là tập trung toàn diện, nỗ lực hết sức cho trận tứ kết sắp tới, trước đối thủ U23 UAE được đánh giá rất mạnh.

Ở buổi họp báo cùng ngày, chiến lược gia người Hàn Quốc đã nhắc về các mối đe dọa bên phía đội bóng Tây Á và lưu ý những cầu thủ nơi hàng thủ như Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh cần tạo nên màn trình diễn xuất sắc, bọc lót cho nhau và hình thành bức tường vững chắc trước mặt thủ môn Trung Kiên.

Tất nhiên HLV Kim Sang-sik cũng chuẩn bị những bất ngờ cho đối thủ, tương tự cách ông đã làm với U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và U23 Saudi Arabia. Phương án tiếp cận trận đấu, bố trí nhân sự, triển khai chiến thuật của ông thầy người Hàn Quốc luôn rất khó lường. "Chúng tôi có rất nhiều phương án và đa dạng kịch bản để sẵn sàng cho mọi tình huống", HLV Kim Sang-sik úp mở.

Tin vui cho người hâm mộ là ở buổi tập chiều 15/1, Đình Bắc và Văn Thuận đã trở lại tập luyện cùng đồng đội, xua tan nỗi lo lắng về việc cả hai dính chấn thương. Việc hai cầu thủ này phải tập riêng có lẽ chỉ là biện pháp phòng ngừa, khi Đình Bắc và Văn Thuận đều có một chút vấn đề sau trận đấu cam go với U23 Saudi Arabia.

Cho đến nay, HLV Kim Sang-sik đã sử dụng 21/23 cầu thủ tại VCK U23 châu Á 2026. Có nghĩa mọi cầu thủ đều đã có cơ hội ra sân và thể hiện mình, ngoại trừ hai thủ môn Đình Hải và Cao Văn Bình. Điều này vừa giúp các cầu thủ có thể trạng tốt nhất, vừa mang tới động lực, kích thích ham muốn thể hiện mình nơi học trò.

"Hãy chờ đợi những gì chúng tôi sẽ thể hiện trong trận đấu, với các cầu thủ luôn tràn đầy khát khao chiến thắng", HLV Kim Sang-sik tuyên bố. Vì vậy, hãy tin rằng U23 Việt Nam đang rất sẵn sàng cho đại chiến với U23 UAE lúc 22h30 ngày 16/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium.

Buổi tập ngày 15/1 có ý nghĩa rất quan trọng, vì vậy các cầu thủ vô cùng nghiêm túc và tập trung tối đa. (Ảnh: Tedtran TV)

Trong hành trình tại VCK U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik đã trao cơ hội ra sân cho 21/23 cầu thủ. (Ảnh: Tedtran TV)

Điều này đồng nghĩa với việc, bất cứ cầu thủ nào cũng có khả năng hiện diện trong đội hình xuất phát, buộc tất cả phải nỗ lực và trong trạng thái sẵn sàng. (Ảnh: Tedtran TV)

Ở giải đấu lần này, người hâm mộ phải ngả mũ trước tài dụng binh của HLV Kim Sang-sik. (Ảnh: Tedtran TV)

Các toan tính của chiến lược gia người Hàn Quốc luôn rất khó lường, trở thành bài toán khó giải với mọi đối thủ. (Ảnh: Tedtran TV)

Một phần cũng vì trong tay HLV Kim Sang-sik có rất nhiều nhân tố tốt, đáp ứng mọi phương án chiến thuật.

Việc Đình Bắc và Văn Thuận hoàn toàn khỏe mạnh sẽ giúp ông triển khai ý đồ cho trận đấu với U23 UAE. (Ảnh: Tedtran TV)

Như HLV Kim Sang-sik úp mở, U23 Việt Nam phong phú tài năng, đa dạng bài vở để đối thủ không thể bắt bài. (Ảnh: Tedtran TV)

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE là trận thứ hai ở loạt tứ kết U23 châu Á 2026, sau trận đấu giữa U23 Nhật Bản và U23 Jordan.

Đội thắng ở cặp đấu U23 Việt Nam và U23 UAE sẽ chạm trán đội thắng ở cặp U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc.