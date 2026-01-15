Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HLV Kim Sang-sik: 'Khả năng của U23 Việt Nam đã vươn tầm châu lục, và vào tứ kết không phải đích đến cuối cùng'

Thanh Hải
TPO - Trước trận tứ kết với U23 UAE, HLV Kim Sang-sik đang rất tự tin về việc U23 sẽ giành chiến thắng, dựa trên các phẩm chất tuyệt vời hiện có, những lợi thế và cả kế hoạch chi tiết để khiến đối thủ phải bất ngờ.

z7424671873795-a1b6e79d40c9ba0e1040af8061c2c294.jpg

Tiến vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng ở bảng A, thu về 9 điểm tuyệt đối, U23 Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu ban đầu. Tuy nhiên cuộc phiêu lưu của thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn tiếp tục, với khát khao tạo nên một kỳ tích tại nơi nắng cháy sa mạc Saudi Arabia.

Trước thềm trận tứ kết với U23 UAE, chiến lược gia người Hàn Quốc một lần nữa "gửi lời cảm ơn đến tất cả cầu thủ U23 Việt Nam vì đã nỗ lực hết mình để có mặt ở vòng knock-out giải đấu tầm cỡ châu lục".

"U23 Việt Nam đã chứng minh cho tất cả thấy năng lực vượt tầm Đông Nam Á và đủ khả năng vươn tầm châu lục. Nhưng vượt qua vòng bảng không phải đích đến cuối cùng. Chúng tôi hướng đến những mục tiêu cao hơn", ông nói, đồng thời nhắc nhở các học trò cần có sự chuẩn bị kỹ càng, quyết tâm cao nhất bởi U23 UAE sẽ mang đến nhiều thách thức.

"Tôi biết U23 UAE sở hữu các cầu thủ có thể lực, kỹ thuật, tốc độ tốt hơn chúng tôi. Trận đấu ngày mai chắc chắn không dễ dàng. Tôi cho rằng số 16 (tiền đạo Ahmed Fawzi) là cầu thủ quan trọng của U23 UAE, với sức mạnh thể chất và giàu tốc độ. Cầu thủ số 10 (Abdulla Abdelaziz) cũng là một cái tên nguy hiểm khác. Vì vậy chúng tôi phải tìm cách vô hiệu hóa họ. Hiểu Minh, Nhật Minh, Lý Đức sẽ phải phòng ngự thật chắc chắn. Tôi tin U23 Việt Nam có đủ khả năng đối phó tốt với các mối đe dọa", ông khẳng định.

HLV Kim Sang-sik cũng tuyên bố, "U23 Việt Nam cũng có những điểm mạnh, là một tập thể đoàn kết và triển khai chiến thuật tốt hơn. Chúng tôi cũng có chút lợi thế khi hơn U23 UAE 1 ngày nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng. Bởi vậy, U23 Việt Nam sẽ dựa vào tất cả các yếu tố này để xây dựng chiến thuật thi đấu trong suốt 90 phút ngày mai. Hãy chờ đợi những gì chúng tôi sẽ thể hiện trong trận đấu, với các cầu thủ luôn tràn đầy khát khao".

Trước mối lo ngại về thể trạng của Đình Bắc và Văn Thuận, hai cầu thủ phải tập riêng vào chiều ngày 14/1, HLV Kim Sang-sik từ chối tiết lộ khả năng ra sân của họ. Ông nhấn mạnh Ban huấn luyện của U23 Việt Nam có rất nhiều phương án và đa dạng kịch bản để sẵn sàng cho mọi tình huống.

"Cụ thể như thế nào, hãy chờ xem trận đấu lúc 22h30 ngày 16/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium", chiến lược gia 49 tuổi nói đầy tự tin.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
