CLB PVF - CAND ký thỏa thuận quan trọng, thúc đẩy phát triển bóng đá bền vững

TPO - Sáng ngày 15/01, tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ PVF đã diễn ra lễ ký kết hợp tác tài trợ giữa Tập đoàn TTC và Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ PVF - Bộ Công an, CLB PVF - Công an Nhân dân (PVF-CAND), đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam.

Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ PVF và CLB PVF-CAND là một trong những đơn vị tiêu biểu của thể thao Công an nhân dân với định hướng phát triển bài bản, xuyên suốt từ đào tạo đến thi đấu đỉnh cao, đồng thời đóng vai trò nòng cốt trong chiến lược xây dựng lực lượng kế thừa cho bóng đá Việt Nam nói chung và thể thao Công an nhân dân nói riêng.

Thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn TTC và Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ PVF - Bộ Công an, CLB PVF-CAND nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư cho công tác đào tạo và phát triển bóng đá, nâng cao chất lượng tập luyện - thi đấu, cũng như tạo nền tảng phát triển toàn diện cho các cầu thủ cả về chuyên môn, thể chất và nhân cách.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Vân - Chủ tịch CLB PVF-CAND nhấn mạnh: “Việc hợp tác với Tập đoàn TTC không chỉ mang ý nghĩa về mặt nguồn lực, mà còn thể hiện sự đồng hành, niềm tin và trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự nghiệp đào tạo thế hệ cầu thủ tương lai cho bóng đá nước nhà. PVF và CLB PVF-CAND cam kết sử dụng hiệu quả các nguồn lực, hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường đào tạo chuẩn mực, hiện đại và nhân văn".

Thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn TTC và Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ PVF - Bộ Công an, CLB PVF-CAND góp phần tạo nền tảng phát triển toàn diện cho các cầu thủ cả về chuyên môn, thể chất và nhân cách.

Về phía TTC, ông Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Tập đoàn TTC, chia sẻ: “Trải qua gần 47 năm hình thành và phát triển, TTC luôn hướng tới các giá trị phát triển bền vững gắn với cộng đồng. Bóng đá, đặc biệt là bóng đá trẻ, không chỉ là thể thao mà còn là nơi nuôi dưỡng ý chí, kỷ luật và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ góp phần tạo nên những giá trị lâu dài cho xã hội và cho bóng đá Việt Nam".

Lễ ký kết hợp tác giữa Tập đoàn TTC và PVF/PVF-CAND không chỉ mở ra một chặng đường đồng hành mới, mà còn lan tỏa thông điệp tích cực về sự chung tay của doanh nghiệp và thể thao trong việc ươm mầm tài năng, xây dựng tương lai cho thế hệ trẻ và cho nền bóng đá Việt Nam.