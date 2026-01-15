Bốc thăm ASEAN Cup 2026: Việt Nam chung bảng với Indonesia, Singapore

TPO - Theo kết quả bốc thăm vừa diễn ra, đội tuyển Việt Nam sẽ tái ngộ Indonesia. Các đối thủ còn lại gồm Singapore, Campuchia và Brunei/Timor Leste.

Theo kết quả phân nhóm, Việt Nam và Thái Lan nằm ở nhóm 1. Vì xét tiêu chí thành tích ở 2 VCK gần nhất, Việt Nam và Thái Lan dẫn đầu khu vực khi mỗi quốc gia đăng quang 1 kỳ. Malaysia và Singapore nằm ở nhóm 2. Indonesia nằm ở nhóm 3 cùng với Philippines. Nhóm số 4 gồm Campuchia và Myanmar, trong khi nhóm số 5 sẽ gồm Lào và đội thắng trong trận play-off giữa Timor Leste và Brunei.

Nguyên tắc bốc thăm là các đội cùng nhóm hạt giống sẽ không nằm cùng bảng với nhau, các đội thuộc từng nhóm hạt giống sẽ được phân vào hai bảng khác nhau. Theo nguyên tắc này, Việt Nam và Thái Lan sẽ không nằm chung bảng, tương tự là Malaysia và Singapore, Indonesia và Philippines.

Với việc các nền bóng đá lớn trong khu vực rải rác ở các nhóm, khả năng xảy ra bảng tử thần là rất lớn. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra. Việt Nam sẽ đụng độ Indonesia. Đối thủ "cứng đầu" còn lại là Singapore. Ngoài ra là Campuchia và Brunei/Timor Leste. Bảng còn lại gồm Thái Lan, Malaysia, Philippines, Lào và Myanmar.

Đội tuyển Việt Nam dự giải với vị thế đương kim vô địch. Đội đang trình làng một lứa cầu thủ trẻ chơi ăn ý, thể hiện được bản lĩnh tại VCK U23 châu Á 2026. Do đó, HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể tạo nên một đội hình chất lượng, pha trộn giữa lứa trẻ như Hiểu Minh, Trung Kiên, Đình Bắc với dàn sao đang duy trì phong độ cao gồm Hoàng Đức, Quang Hải và đặc biệt là Xuân Son. Chưa kể đội tuyển hoàn toàn có thể trình làng Hendrio hay Gustavo Santos ở ASEAN Cup 2026.

Indonesia đang rất khát khao tìm lại vị thế số 1 khu vực. Với việc tổ chức giữa năm, họ có thể triệu tập lực lượng tối ưu từ châu Âu. Do vậy họ hứa hẹn sẽ tìm lại được sức mạnh vốn có. Tương tự là Singapore cũng hoàn toàn có thể thách thức các ông lớn.

Vòng bảng ASEAN Cup 2026 sẽ theo thể thức vòng tròn một lượt. Mỗi đội sẽ thi đấu 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách từ ngày 24/7 đến ngày 8/8.

Các đội nhất bảng và nhì bảng sẽ tiến vào vòng bán kết, thi đấu theo thể thức lượt đi và lượt về. Lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 15-16/8, lượt về vào ngày 18-19/8.

Hai đội thắng cuộc ở vòng bán kết sẽ gặp nhau trong trận chung kết theo thể thức đi về, diễn ra vào ngày 23 và 26/8. Trong khi đó, đội thua cuộc ở vòng bán kết sẽ đứng hạng 3.