Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Sau hai lần dừng bước ở tứ kết, đội trưởng Khuất Văn Khang sẵn sàng tiến xa ở lần thứ ba

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Là cầu thủ kinh nghiệm nhất đội khi từng dự hai VCK U23 châu Á trước, với những bài học tích lũy được, đội trưởng Khuất Văn Khang tin rằng trong lần thứ ba góp mặt ở tứ kết sẽ là một cái kết khác, rực rỡ hơn cho anh cũng như U23 Việt Nam.

z7433730910528-0da04d46da1d7f3b0d7d48edc86734e4.jpg

Trước VCK U23 châu Á 2026, Khuất Văn Khang đã từng tham dự giải đấu này vào các năm 2022 và 2024, trở thành cầu thủ đầu tiên của Việt Nam ba lần góp mặt ở đấu trường lớn nhất châu lục dành cho lứa tuổi U23. Hai lần trước anh cùng đội cũng tiến vào tứ kết nhưng không thể đi xa hơn.

"Đây là lần thứ ba tôi tham dự VCK U23 châu Á, cũng là lần thứ ba cùng toàn đội vào tứ kết. Trong kỳ này, tôi và toàn đội đang quyết tâm đi sâu hơn nữa. Để làm được điều đó, chúng tôi cần có sự chuẩn bị thật tốt, và tất cả đang rất nỗ lực", đội trưởng của U23 Việt Nam chia sẻ.

Anh cũng cho biết thêm: "Việc từng tham dự hai trận tứ kết trước đây mang lại nhiều kinh nghiệm và bài học cho tôi. Cả hai trận đó, U23 Việt Nam đều chơi tốt nhưng lại thua vì mất tập trung trong những tình huống không cần thiết. Sau những trải nghiệm này, tôi nhắc nhở bản thân và đồng đội phải duy trì sự tập trung cao nhất, hạn chế tối đa các sai sót. Ngoài ra, những trận đấu như thế này, tất cả phải chuẩn bị tâm lý thật tốt và ra sân với quyết tâm cao nhất”.

Theo Văn Khang, bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chiến thuật lẫn tinh thần, U23 Việt Nam cũng đã trải qua nhiều cuộc họp bàn chiến thuật, phân tích băng hình đối thủ và động viên nhau trước trận đấu vô cùng quan trọng.

"Chúng tôi đã cùng nhau xem video về U23 UAE và lên phương án chiến thuật", cầu thủ của Thể Công Viettel tiết lộ, "Anh em trong đội cũng siết chặt tay đoàn kết và cổ vũ nhau phải nỗ lực thi đấu thật tốt, tuân thủ chiến thuật nhằm giành chiến thắng và mang vinh quang về cho đất nước".

"Tôi nghĩ rằng trận đấu ngày mai sẽ rất đáng xem và những gì chúng tôi thể hiện hy vọng sẽ đáp ứng sự mong mỏi của người hâm mộ", Văn Khang nhắn nhủ.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
#VCK U23 châu Á 2026 #giải U23 châu Á #U23 Việt Nam #tin U23 Việt Nam #đội hình U23 Việt Nam #U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2026 #lịch thi đấu VCK U23 châu Á #lịch thi đấu U23 Việt Nam #U23 Việt Nam vs #HLV Kim Sang-sik #HLV Kim Sang-sik U23 Việt Nam #đối thủ U23 Việt Nam #kết quả U23 Việt Nam #bxh bảng A U23 châu Á 2026 #U23 Việt Nam vs U23 UAE #dự đoán U23 Việt Nam vs U23 UAE #nhận định U23 Việt Nam vs U23 UAE #trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 UAE #soi kèo U23 Việt Nam vs U23 UAE #tỷ lệ U23 Việt Nam vs U23 UAE #tường thuật U23 Việt Nam vs U23 UAE #U23 Việt Nam 1-0 U23 Saudi Arabia #U23 Việt Nam thắng U23 Saudi Arabia #kết quả U23 Saudi Arabia 0-1 U23 Việt Nam #highlights U23 Saudi Arabia 0-1 U23 Việt Nam #bàn thắng U23 Saudi Arabia 0-1 U23 Việt Nam #Đình Bắc #bàn thắng Đình Bắc vs U23 Saudi Arabia

Xem thêm

Cùng chuyên mục