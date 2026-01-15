Sau hai lần dừng bước ở tứ kết, đội trưởng Khuất Văn Khang sẵn sàng tiến xa ở lần thứ ba

TPO - Là cầu thủ kinh nghiệm nhất đội khi từng dự hai VCK U23 châu Á trước, với những bài học tích lũy được, đội trưởng Khuất Văn Khang tin rằng trong lần thứ ba góp mặt ở tứ kết sẽ là một cái kết khác, rực rỡ hơn cho anh cũng như U23 Việt Nam.

Trước VCK U23 châu Á 2026, Khuất Văn Khang đã từng tham dự giải đấu này vào các năm 2022 và 2024, trở thành cầu thủ đầu tiên của Việt Nam ba lần góp mặt ở đấu trường lớn nhất châu lục dành cho lứa tuổi U23. Hai lần trước anh cùng đội cũng tiến vào tứ kết nhưng không thể đi xa hơn.

"Đây là lần thứ ba tôi tham dự VCK U23 châu Á, cũng là lần thứ ba cùng toàn đội vào tứ kết. Trong kỳ này, tôi và toàn đội đang quyết tâm đi sâu hơn nữa. Để làm được điều đó, chúng tôi cần có sự chuẩn bị thật tốt, và tất cả đang rất nỗ lực", đội trưởng của U23 Việt Nam chia sẻ.

Anh cũng cho biết thêm: "Việc từng tham dự hai trận tứ kết trước đây mang lại nhiều kinh nghiệm và bài học cho tôi. Cả hai trận đó, U23 Việt Nam đều chơi tốt nhưng lại thua vì mất tập trung trong những tình huống không cần thiết. Sau những trải nghiệm này, tôi nhắc nhở bản thân và đồng đội phải duy trì sự tập trung cao nhất, hạn chế tối đa các sai sót. Ngoài ra, những trận đấu như thế này, tất cả phải chuẩn bị tâm lý thật tốt và ra sân với quyết tâm cao nhất”.

Theo Văn Khang, bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chiến thuật lẫn tinh thần, U23 Việt Nam cũng đã trải qua nhiều cuộc họp bàn chiến thuật, phân tích băng hình đối thủ và động viên nhau trước trận đấu vô cùng quan trọng.

"Chúng tôi đã cùng nhau xem video về U23 UAE và lên phương án chiến thuật", cầu thủ của Thể Công Viettel tiết lộ, "Anh em trong đội cũng siết chặt tay đoàn kết và cổ vũ nhau phải nỗ lực thi đấu thật tốt, tuân thủ chiến thuật nhằm giành chiến thắng và mang vinh quang về cho đất nước".

"Tôi nghĩ rằng trận đấu ngày mai sẽ rất đáng xem và những gì chúng tôi thể hiện hy vọng sẽ đáp ứng sự mong mỏi của người hâm mộ", Văn Khang nhắn nhủ.