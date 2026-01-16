Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định PSG vs Lille, 03h00 ngày 17/1: Nhà vua xả giận

Khanh Kiều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá PSG vs Lille, Ligue 1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cuộc chạm trán với Lille là cơ hội để đội bóng thủ đô xốc lại tinh thần sau thất bại "muối mặt" trước Paris FC, đồng thời tạo sức ép lên đội đầu bảng Lens.

barcola-1-68df90a793a05.jpg
PSG cần chiến thắng để gây áp lực lên đội đầu bảng Lens.

Nhận định PSG vs Lille

Hành trình bảo vệ Cúp Quốc gia Pháp của PSG đã khép lại theo cách ít ai ngờ tới, khi đội bóng thủ đô bại trận trước Paris FC. Cuộc tiếp đón Lille vào thứ Sáu tới được xem là cơ hội để đương kim vô địch Ligue 1 chứng minh bản lĩnh, đặc biệt trong bối cảnh họ chưa từng để thua hai trận đấu liên tiếp kể từ đầu mùa giải.

Sân nhà Parc des Princes sẽ là điểm tựa vững chắc cho PSG. Đội bóng áo xanh-đỏ đã toàn thắng bốn trận Ligue 1 gần nhất trên sân nhà và chỉ đánh rơi điểm số ở đúng một trong chín lần tiếp khách tại giải quốc nội. Đáng chú ý, hàng thủ của họ thể hiện sự chắc chắn đáng kể khi chỉ một lần để lọt lưới nhiều hơn một bàn tại Paris từ đầu mùa, đồng thời giữ sạch lưới tới sáu trận ở Ligue 1.

Lịch sử cũng đang đứng về phía PSG. Kể từ đầu năm 2023, họ chưa từng thất bại trong các trận đấu mở màn năm mới tại giải VĐQG. Bên cạnh đó, đội bóng thủ đô còn toàn thắng cả bốn lần chạm trán Lille gần nhất, bao gồm chiến thắng đậm 4-1 tại Parc des Princes ở mùa giải trước.

Ở chiều ngược lại, Lille bước sang năm 2026 với nhiều dấu hiệu sa sút. Sau giai đoạn cuối năm 2025 đầy tích cực, đội bóng của Bruno Genesio đã khởi đầu năm mới bằng hai thất bại liên tiếp, qua đó bị nhóm dẫn đầu bỏ xa tới 8 điểm trước vòng đấu thứ 18.

Phong độ tấn công của Lille cũng thiếu ổn định khi họ chỉ ghi tối đa một bàn trong ba trận chính thức gần nhất, dù trước đó từng có những trận đấu bùng nổ với từ ba bàn thắng trở lên. Nếu tiếp tục trắng tay trước PSG, Lille sẽ lần đầu tiên phải nhận ba thất bại liên tiếp ở mùa giải 2025-26.

Dẫu vậy, Les Dogues vẫn có những điểm tựa nhất định. Họ đang sở hữu chuỗi hai chiến thắng liên tiếp trên sân khách tại Ligue 1 và hoàn toàn có thể hướng tới cột mốc bốn trận thắng xa nhà liên tiếp - điều Lille chưa làm được kể từ đầu năm 2022. Ngoài ra, trận hòa 1-1 trước PSG ở lượt đi cũng mang lại cho họ sự tự tin, khi Lille đứng trước cơ hội giành điểm trong hai lần đối đầu liên tiếp với đối thủ này tại Ligue 1, điều chưa từng xảy ra kể từ mùa giải 2020-21.

Phong độ, lịch sử đối đầu PSG vs Lille

Trong 6 vòng vừa qua tại Ligue 1, PSG giành 5 chiến thắng và nhận 1 thất bại. Lille đạt thành tích thắng 4, thua 2.

PSG vượt trội Lille về thành tích đối đầu. Trong 10 lần chạm trán gần nhất, đội bóng thủ đô nước Pháp thua vỏn vẹn 1 lần và giành 7 chiến thắng.

Thông tin lực lượng PSG vs Lille

PSG không có sự phục vụ của Safonov và Ndjantou do chấn thương. Lee Kang-in bỏ ngỏ khả năng ra sân. Hakimi đang tham dự Cúp bóng đá châu Phi.

Bên phía Lille, Ousmane Toure bị chấn thương. Romain Perraud và Alexsandro dính án treo giò. Ethan Mbappe và Marc-Aurele Caillard vẫn chưa chắc chắn ra sân.

Đội hình dự kiến PSG vs Lille

PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Zbarnyi, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doue, Dembele, Mayulu.

Lille: Ozer; Meunier, Mbemba, Mandi, Verdonk; Andre, Bentaleb; Correia, Haraldsson, Fernandez-Pardo; Giroud.

Dự đoán tỷ số PSG 2-1 Lille

Khanh Kiều
#Nhận định PSG vs Lille #Ligue 1 #PSG vs Lille #Dự đoán PSG vs Lille #Đội hình PSG vs Lille #Phong độ PSG vs Lille #Nhận định trận đấu #Dự đoán kết quả

Xem thêm

Cùng chuyên mục