Nhận định PSG vs Lille, 03h00 ngày 17/1: Nhà vua xả giận

TPO - Nhận định bóng đá PSG vs Lille, Ligue 1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cuộc chạm trán với Lille là cơ hội để đội bóng thủ đô xốc lại tinh thần sau thất bại "muối mặt" trước Paris FC, đồng thời tạo sức ép lên đội đầu bảng Lens.

PSG cần chiến thắng để gây áp lực lên đội đầu bảng Lens.

Nhận định PSG vs Lille

Hành trình bảo vệ Cúp Quốc gia Pháp của PSG đã khép lại theo cách ít ai ngờ tới, khi đội bóng thủ đô bại trận trước Paris FC. Cuộc tiếp đón Lille vào thứ Sáu tới được xem là cơ hội để đương kim vô địch Ligue 1 chứng minh bản lĩnh, đặc biệt trong bối cảnh họ chưa từng để thua hai trận đấu liên tiếp kể từ đầu mùa giải.

Sân nhà Parc des Princes sẽ là điểm tựa vững chắc cho PSG. Đội bóng áo xanh-đỏ đã toàn thắng bốn trận Ligue 1 gần nhất trên sân nhà và chỉ đánh rơi điểm số ở đúng một trong chín lần tiếp khách tại giải quốc nội. Đáng chú ý, hàng thủ của họ thể hiện sự chắc chắn đáng kể khi chỉ một lần để lọt lưới nhiều hơn một bàn tại Paris từ đầu mùa, đồng thời giữ sạch lưới tới sáu trận ở Ligue 1.

Lịch sử cũng đang đứng về phía PSG. Kể từ đầu năm 2023, họ chưa từng thất bại trong các trận đấu mở màn năm mới tại giải VĐQG. Bên cạnh đó, đội bóng thủ đô còn toàn thắng cả bốn lần chạm trán Lille gần nhất, bao gồm chiến thắng đậm 4-1 tại Parc des Princes ở mùa giải trước.

Ở chiều ngược lại, Lille bước sang năm 2026 với nhiều dấu hiệu sa sút. Sau giai đoạn cuối năm 2025 đầy tích cực, đội bóng của Bruno Genesio đã khởi đầu năm mới bằng hai thất bại liên tiếp, qua đó bị nhóm dẫn đầu bỏ xa tới 8 điểm trước vòng đấu thứ 18.

Phong độ tấn công của Lille cũng thiếu ổn định khi họ chỉ ghi tối đa một bàn trong ba trận chính thức gần nhất, dù trước đó từng có những trận đấu bùng nổ với từ ba bàn thắng trở lên. Nếu tiếp tục trắng tay trước PSG, Lille sẽ lần đầu tiên phải nhận ba thất bại liên tiếp ở mùa giải 2025-26.

Dẫu vậy, Les Dogues vẫn có những điểm tựa nhất định. Họ đang sở hữu chuỗi hai chiến thắng liên tiếp trên sân khách tại Ligue 1 và hoàn toàn có thể hướng tới cột mốc bốn trận thắng xa nhà liên tiếp - điều Lille chưa làm được kể từ đầu năm 2022. Ngoài ra, trận hòa 1-1 trước PSG ở lượt đi cũng mang lại cho họ sự tự tin, khi Lille đứng trước cơ hội giành điểm trong hai lần đối đầu liên tiếp với đối thủ này tại Ligue 1, điều chưa từng xảy ra kể từ mùa giải 2020-21.

Phong độ, lịch sử đối đầu PSG vs Lille

Trong 6 vòng vừa qua tại Ligue 1, PSG giành 5 chiến thắng và nhận 1 thất bại. Lille đạt thành tích thắng 4, thua 2.

PSG vượt trội Lille về thành tích đối đầu. Trong 10 lần chạm trán gần nhất, đội bóng thủ đô nước Pháp thua vỏn vẹn 1 lần và giành 7 chiến thắng.

Thông tin lực lượng PSG vs Lille

PSG không có sự phục vụ của Safonov và Ndjantou do chấn thương. Lee Kang-in bỏ ngỏ khả năng ra sân. Hakimi đang tham dự Cúp bóng đá châu Phi.

Bên phía Lille, Ousmane Toure bị chấn thương. Romain Perraud và Alexsandro dính án treo giò. Ethan Mbappe và Marc-Aurele Caillard vẫn chưa chắc chắn ra sân.

Đội hình dự kiến PSG vs Lille

PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Zbarnyi, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doue, Dembele, Mayulu.

Lille: Ozer; Meunier, Mbemba, Mandi, Verdonk; Andre, Bentaleb; Correia, Haraldsson, Fernandez-Pardo; Giroud.

Dự đoán tỷ số PSG 2-1 Lille