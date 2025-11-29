Nhận định Monaco vs PSG, 23h00 ngày 29/11: Khó cản nhà vua

TPO - Nhận định bóng đá Monaco vs PSG, Champions League 2025/26, lúc 23h00 ngày 29/11 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Điểm tựa sân nhà là không đủ để AS Monaco cầm chân PSG ở trận đấu tâm điểm thuộc vòng 14 Ligue 1 mùa này.

Nhận định trước trận Monaco vs PSG

Hai ông lớn ở Ligue 1 đang trình diễn bộ mặt trái ngược. PSG đã thật sự vào guồng ở mùa giải này với 3 trận thắng liên tiếp tại Ligue 1, qua đó duy trì vị trí dẫn đầu với cách biệt 2 điểm trước Marseille và Lens. Trong khi đó, Monaco thua 3 trận liên tiếp và đã rơi xuống thứ 8.

Trận đại chiến trên sân Louis II đêm nay có ý nghĩa rất quan trọng với cả 2 CLB. PSG cần tiếp nối mạch thắng để duy trì khoảng cách với Marseille và Lens, thậm chí là nhanh chóng tách top. Còn Monaco ngày càng xa vời vị trí cạnh tranh suất dự Champions League. Thêm một thất bại, Monaco sẽ lún sâu vào khủng hoảng và nhiều nguy cơ có thể xảy ra với HLV của họ.

Làm cách nào để Monaco có điểm trước PSG? Đây là câu hỏi rất khó để tìm lời giải ở thời điểm này. Về lực lượng và phong độ, PSG hiển nhiên mạnh hơn. Điểm tựa sân nhà là không đủ với Monaco, khi ở Ligue 1, thầy trò HLV Pocognoli cũng chơi không thật sự tốt tại Louis II.

CĐV Monaco đã rất chờ đợi vào sự trở lại của Paul Pogba. Song, sau trận tái xuất trên ghế dự bị, Pogba không được vào sân ở trận gần nhất tại Champions League. Tất cả đều trông chờ Pogba sẽ đá chính và thể hiện đẳng cấp của mình trước đối thủ lớn nhất tại Ligue 1. Nhưng tình hình thể lực khó cho phép Pogba xuất phát ngay từ đầu.

Đại chiến giữa 2 ông lớn Ligue 1, nay là cán cân quá chênh lệch nghiêng về PSG. Cả 2 cùng phải đá ở Champions League hồi giữa tuần. PSG có đội hình đủ dày để xoay tua liên tục, trong khi Monaco sẽ vẫn trông cậy vào một đội hình chính.

Phong độ, thành tích đối đầu Monaco vs PSG

Vào giữa tuần, PSG tiếp nối phong độ ấn tượng với chiến thắng 5-3 trước Tottenham. Monaco bị Pafos cầm hòa 2-2. 4 trận liên tiếp, Monaco không thắng, thua 3 và hòa một. Đây là phong độ báo động với đoàn quân dưới trướng Pocognoli. PSG thì càng đá càng hay.

Ba trận gần nhất gặp PSG, Monaco đều phơi áo. Mùa trước, Monaco thua PSG 2-4 trên sân nhà. Sau đó, ở trận lượt về, PSG hủy diệt Monaco 4-1. Những con số thống kê cũng đang chống lại Monaco.

Thông tin lực lượng Monaco vs PSG

Dembele trở lại đội hình PSG và ngồi dự bị trước Tottenham. Đương kim Quả bóng vàng sẽ sẵn sàng đá chính trước Monaco. PSG không có sự phục vụ của Doue và Hakimi vì chấn thương. Lucas Hernandez sẽ không kịp trở lại để đá chính trước Monaco.

Monaco thiếu vắng tiền vệ trụ cột Zakaria vì án treo giò. Sự vắng mặt của Zakaria có thể mở ra hy vọng cho Pogba về suất đá chính. Monaco đón Balogun trở lại sau án treo giò, song Eric Dier và Mawissa vắng mặt.

Đội hình dự kiến Monaco vs PSG.