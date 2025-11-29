Golfer Phạm Hùng Việt 'rinh' Hole In One hàng chục tỷ đồng tại Flc Golf Links Sam Son

Ngày 28/11/2025, tại sân golf FLC Golf Links Sam Son, golfer Phạm Hùng Việt đã chính thức ghi tên bảng vàng thành tích với giải thưởng Hole In One danh giá trong khuôn khổ giải đấu FLC x Honma Golf Tournament 2025 - The Signature Of Excellence.

Giải đấu FLC x Honma Golf Tournament 2025 vừa chính thức khai màn đã lập tức chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử ngay ngày thi đấu thứ 3. Golfer Phạm Hùng Việt đã xuất sắc ghi Hole In One tại hố số 07 - khoảng cách 178 yards, tạo nên hiệu ứng bùng nổ trên toàn sân FLC Golf Links Sam Son và mở đầu giải đấu bằng một kỳ tích đầy cảm xúc.

KỲ TÍCH HOLE IN ONE MANG VỀ LOẠT GIẢI THƯỞNG TRỊ GIÁ HÀNG CHỤC TỶ ĐỒNG!

Cú đánh hoàn hảo đã giúp golfer Phạm Hùng Việt trở thành chủ nhân của loạt giải thưởng Hole In One có tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng, bao gồm:

● 02 xe Omoda Jaecoo

● 01 bất động sản cao cấp tại FLC Quảng Trị

● 30.000 USD hiện kim

● 01 bộ gậy golf thương hiệu Honma

● 01 thẻ bay Bamboo Airways hạng C & First Class - 12 tháng đặc quyền

● 01 voucher nghỉ dưỡng 7N6Đ tại FLC Quy Nhơn

● 01 thẻ golf 5 năm tại FLC Golf Links Sam Son

● Combo Stay & Play 7N6Đ tại Châu Âu (trị giá 68.000.000 VNĐ) từ Focus Group

● Voucher phim cách nhiệt ô tô gói Super VIP (40.000.000 VNĐ) từ Rouge Việt Nam

● Combo thiết kế & cung cấp thiết bị chiếu sáng Lumos trị giá 100.000.000 VNĐ từ Lumos

Đây là một trong những gói giải thưởng Hole In One có giá trị lớn nhất từ trước đến nay trong hệ thống giải đấu do FLC Biscom tổ chức.

Huyền thoại hole in one mới của giải đấu thương hiệu FLC BISCOM đã được xác lập!

Khoảnh khắc Hole In One không chỉ đưa golfer Phạm Hùng Việt trở thành tâm điểm của ngày thi đấu mà còn đánh dấu anh là một trong những golfer gia nhập “bảng vàng Hole In One” danh giá của FLC Biscom. Thành tích này tiếp tục khẳng định uy tín và sức hút của chuỗi sự kiện golf mang thương hiệu FLC Biscom.

Sức hấp dẫn của giải đấu tiếp tục bùng nổ với 03 hố hole in one còn lại!

FLC x Honma Golf Tournament 2025 quy tụ hơn 1.200 golfers tranh tài từ 26 - 30/11/2025, hứa hẹn mang đến những màn so tài đỉnh cao, gay cấn và những pha xử lý đầy cảm xúc. Không chỉ dừng lại ở cú Hole In One mở màn, giải đấu vẫn còn 03 hố Hole In One bạc tỷ đang chờ đón những chủ nhân tiếp theo.

FLC Biscom khẳng định tiếp tục mang đến một sân chơi đẳng cấp, nơi mọi cú swing đều có thể trở thành dấu mốc thay đổi cuộc đời.