Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Golfer Phạm Hùng Việt 'rinh' Hole In One hàng chục tỷ đồng tại Flc Golf Links Sam Son

P.V

Ngày 28/11/2025, tại sân golf FLC Golf Links Sam Son, golfer Phạm Hùng Việt đã chính thức ghi tên bảng vàng thành tích với giải thưởng Hole In One danh giá trong khuôn khổ giải đấu FLC x Honma Golf Tournament 2025 - The Signature Of Excellence.

Giải đấu FLC x Honma Golf Tournament 2025 vừa chính thức khai màn đã lập tức chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử ngay ngày thi đấu thứ 3. Golfer Phạm Hùng Việt đã xuất sắc ghi Hole In One tại hố số 07 - khoảng cách 178 yards, tạo nên hiệu ứng bùng nổ trên toàn sân FLC Golf Links Sam Son và mở đầu giải đấu bằng một kỳ tích đầy cảm xúc.

ban-sao-cua-viber-image-2025-11-28-18-24-17-698.jpg

KỲ TÍCH HOLE IN ONE MANG VỀ LOẠT GIẢI THƯỞNG TRỊ GIÁ HÀNG CHỤC TỶ ĐỒNG!

Cú đánh hoàn hảo đã giúp golfer Phạm Hùng Việt trở thành chủ nhân của loạt giải thưởng Hole In One có tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng, bao gồm:

● 02 xe Omoda Jaecoo

● 01 bất động sản cao cấp tại FLC Quảng Trị

● 30.000 USD hiện kim

● 01 bộ gậy golf thương hiệu Honma

● 01 thẻ bay Bamboo Airways hạng C & First Class - 12 tháng đặc quyền

● 01 voucher nghỉ dưỡng 7N6Đ tại FLC Quy Nhơn

● 01 thẻ golf 5 năm tại FLC Golf Links Sam Son

● Combo Stay & Play 7N6Đ tại Châu Âu (trị giá 68.000.000 VNĐ) từ Focus Group

● Voucher phim cách nhiệt ô tô gói Super VIP (40.000.000 VNĐ) từ Rouge Việt Nam

● Combo thiết kế & cung cấp thiết bị chiếu sáng Lumos trị giá 100.000.000 VNĐ từ Lumos

ung-ho-25x25-02.jpg

Đây là một trong những gói giải thưởng Hole In One có giá trị lớn nhất từ trước đến nay trong hệ thống giải đấu do FLC Biscom tổ chức.

Huyền thoại hole in one mới của giải đấu thương hiệu FLC BISCOM đã được xác lập!

ban-sao-cua-ban-sao-cua-dsc-1419.jpg

Khoảnh khắc Hole In One không chỉ đưa golfer Phạm Hùng Việt trở thành tâm điểm của ngày thi đấu mà còn đánh dấu anh là một trong những golfer gia nhập “bảng vàng Hole In One” danh giá của FLC Biscom. Thành tích này tiếp tục khẳng định uy tín và sức hút của chuỗi sự kiện golf mang thương hiệu FLC Biscom.

ban-sao-cua-ban-sao-cua-dji-0137-pano.jpg

Sức hấp dẫn của giải đấu tiếp tục bùng nổ với 03 hố hole in one còn lại!

FLC x Honma Golf Tournament 2025 quy tụ hơn 1.200 golfers tranh tài từ 26 - 30/11/2025, hứa hẹn mang đến những màn so tài đỉnh cao, gay cấn và những pha xử lý đầy cảm xúc. Không chỉ dừng lại ở cú Hole In One mở màn, giải đấu vẫn còn 03 hố Hole In One bạc tỷ đang chờ đón những chủ nhân tiếp theo.

FLC Biscom khẳng định tiếp tục mang đến một sân chơi đẳng cấp, nơi mọi cú swing đều có thể trở thành dấu mốc thay đổi cuộc đời.

P.V
#Golfer Phạm Hùng Việt #Hole In One #FLC Golf Links #Sam Son

Cùng chuyên mục