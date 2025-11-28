Những kỷ lục và màn tái xuất đáng chú ý tại BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025

Tuần lễ sự kiện BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 đã khép lại với những khoảnh khắc thi đấu ấn tượng với những kỷ lục mới được thiết lập và những màn tái xuất đáng chú ý.

Tuần lễ sự kiện BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 (từ ngày 14 - 16/11/2025) do Sunrise Events Vietnam phối hợp cùng UBND Tỉnh An Giang và Nhà tài trợ chiến lược BIM Group tổ chức, đã khép lại với những khoảnh khắc thi đấu ấn tượng, phản ánh sự phát triển bền vững của phong trào ba môn phối hợp tại Việt Nam. Mùa giải năm nay ghi nhận số lượng vận động viên Việt Nam tăng gần 25% so với năm 2024, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình mở rộng cộng đồng thể thao sức bền trong nước.

Sự tham gia của hơn 2.000 vận động viên đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tạo nên một đường đua sôi động với chất lượng chuyên môn nổi bật hàng đầu khu vực. Điều kiện thi đấu thuận lợi, sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả và tinh thần quyết tâm của từng vận động viên đã một lần nữa khẳng định Phu Quoc Marina và Đảo Ngọc Phú Quốc là điểm đến lý tưởng của cộng đồng IRONMAN châu Á.

Phu Quoc Marina là địa điểm tổ chức giải đấu.

Mùa giải 2025 tại Phú Quốc cũng mang dấu ấn đặc biệt khi là sự kiện kết thúc năm kỷ niệm 10 năm IRONMAN hiện diện tại Việt Nam – cột mốc ghi dấu sự trưởng thành của phong trào ba môn phối hợp và sự gắn kết bền bỉ của cộng đồng vận động viên trong suốt một thập kỷ.

Hai nhà vô địch tái khẳng định ngôi vương

Trong bối cảnh khép lại một thập kỷ IRONMAN tại Việt Nam, những màn thể hiện xuất sắc của các nhà vô địch càng tô đậm ý nghĩa của cuộc đua năm nay.

Ở bảng nam, Kenshin Mizushima (Nhật Bản), quán quân mùa giải 2023, tái lập ngôi vị đầu bảng chung cuộc với thời gian 04:06:55, nối dài chuỗi thành tích sau chiến thắng tại IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2025, đồng thời dẫn đầu cả hạng mục A-List nam và nhóm tuổi 18 - 24. Theo sau là Alex Thio (Singapore) về nhì với thành tích 04:15:15. Vị trí thứ ba của hạng mục nam thuộc về Marcel van Oudtshoorn (Đức) với kết quả 04:22:20.

Ở bảng nữ, Ling Er Choo (Singapore) bảo vệ thành công ngôi vô địch với thời gian 04:48:4, đồng thời cũng dẫn đầu cả hạng mục A-List nữ và nhóm tuổi 35 - 39. Hannah Gibson (Australia) và Hạnh Nguyễn (Việt Nam) lần lượt về nhì và ba với kết quả 04:49:54 và 04:50:32.

Dấu ấn đặc biệt từ các gương mặt truyền cảm hứng

Mùa giải 2025 trở nên trọn vẹn hơn khi quy tụ nhiều vận động viên có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng thể thao sức bền quốc tế và Việt Nam. Sự góp mặt của họ không chỉ mang đến những màn thể hiện ấn tượng mà còn tô đậm ý nghĩa của hành trình kỷ niệm 10 năm IRONMAN tại Việt Nam.

Huyền thoại 6 lần vô địch IRONMAN World Championship, Mark Allen đã bất ngờ tái xuất sau gần 30 năm giải nghệ khi tham gia phần thi bơi biển của nội dung tiếp sức. Khoảnh khắc ông xuất hiện tại Phu Quoc Marina trở thành biểu tượng đặc biệt, thể hiện sức hút của giải đấu và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng nghìn vận động viên.

Huyền thoại ba môn phối hợp Mark Allen tái xuất sau 30 năm giải nghệ.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Ánh Viên, “kình ngư vàng” của Việt Nam, 25 lần giành HCV SEA Games và từng hai lần tham dự Olympic, đánh dấu sự trở lại đáng chú ý tại hai giải đấu liên tiếp. Cô cùng đồng đội thành công mang về hạng nhì hạng mục tiếp sức nam-nữ tại BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc. Thành tích này cho thấy sự trở lại đầy bản lĩnh và khả năng thích nghi vượt trội của một trong những vận động viên tiêu biểu nhất thể thao Việt Nam.

Đáng chú ý, những vận động viên ưu tú như Kenshin Mizushima, Alex Thio, Ling Er Choo, Hannah Gibson, Hạnh Nguyễn, Lê Nhật Tài… đều thuộc nhóm A-List, đại diện cho những gương mặt giàu kinh nghiệm, thành tích nổi bật và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Thành tích dẫn đầu của họ không chỉ tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của giải mà còn góp phần lan tỏa tinh thần vượt giới hạn, thúc đẩy cộng đồng ba môn phối hợp tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn.