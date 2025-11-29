Nhận định Everton vs Newcastle, 00h30 ngày 30/11: Nỗi sợ xa nhà

TPO - Nhận định bóng đá Everton vs Newcastle, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Newcastle chưa thắng được trận xa nhà nào từ đầu mùa. 4 chuyến đi xa gần nhất trên mọi đấu trường, họ thua cả 4. Do vậy, Newcastle khó tự tin khi làm khách của Everton.

Nhận định trước trận đấu Everton vs Newcastle

Sau khi kết thúc tháng 10 với 2 trận thua liên tiếp tại Premier League, Everton đã cải thiện đáng kể phong độ. CLB này tích lũy được 7 trong tổng số 9 điểm tối đa ở tháng 11, với trận hòa 1-1 trước Sunderland, tiếp theo là 2 chiến thắng trước Fulham và đặc biệt là trận thắng khó tin khi gặp Manchester United.

Everton đã chiến đấu một cách phi thường để giành được số điểm tối đa trong một trận chiến kỳ lạ tại Old Trafford. Họ phải đá thiếu người trong 76 phút khi Idrissa Gueye bị đuổi khỏi sân do tát… đồng đội Michael Keane. Tấm thẻ đỏ điên rồ của Gueye diễn ra trước khi Kiernan Dewsbury-Hall tạo nên một khoảnh khắc xuất thần với cú sút tuyệt đẹp vào góc cao khung thành, mang về bàn thắng.

Cả hiệp 2, Everton chỉ biết phòng ngự, hứng chịu liên tiếp những cú đá từ MU. Tổng cộng họ bị bắn phá 25 lần nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, CLB này vẫn ra về với 3 điểm, giành chiến thắng đầu tiên trước Man United ở Old Trafford kể từ năm 2013.

Giờ đây, CLB này vươn lên đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Họ chỉ kém Tốp 4 đúng 3 điểm. Rõ ràng là Everton có quyền tự tin khi họ đối đầu với Newcastle vào tối nay.

Phong độ, lịch sử đối đầu Everton vs Newcastle

Đúng là Newcastle là cái tên đáng gờm tại Ngoại hạng Anh. Vòng trước họ đã đánh bại Man City. Nhưng sự đáng gờm ấy chỉ được thể hiện trên sân nhà còn mỗi lần làm khách, CLB này chỉ như một đội bóng tầm thường. Đội bóng của Eddie Howe đã gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ xa nhà. Minh chứng là trong chuyến đi tới Marseille vào giữa tuần qua, họ đã trắng tay.

Newcastle là một trong 3 đội bóng Ngoại hạng Anh hiếm hoi vẫn chưa có chiến thắng nào trên sân khách mùa này (hòa 3, thua 3). Chuỗi trận không thắng trên sân khách của họ hiện đã lên đến 9 (thua 5).

Đây là chuỗi sân khách tệ nhất của Chích chòe sau 8 năm, từ 2017 tới nay. 4 lần đem quân đi đánh xứ người gần nhất là 4 lần Newcastle thất bại thảm hại trở về, trận nào cũng thua từ 2 bàn trở lên. Phong độ sân nhà của họ đang nằm trong nhóm xuống hạng. Chưa hết, 2 lần gần nhất làm khách của Everton, Newcastle không ghi nổi bàn nào.

Rõ ràng, Chích chòe không mấy tự tin khi đến Goodison Park vào đêm nay.

Thông tin lực lượng Everton vs Newcastle

Everton sẽ bước vào trận đấu này mà không có sự phục vụ của một số cầu thủ chủ chốt do chấn thương. Nathan Patterson và Merlin Rohl phải ngồi ngoài vì chấn thương háng. Hậu vệ Jarrad Branthwaite bị đau ở gân kheo, tương tự như đội trưởng Seamus Coleman. Ngoài ra, Idrissa Gueye sẽ vắng mặt do nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Man United. Bên phía Newcastle, ca vắng mặt duy nhất chỉ là Kieran Trippier.