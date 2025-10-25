Nhận định Newcastle vs Fulham, 21h00 ngày 25/10: Đại chiến ở đáy bảng

TPO - Nhận định bóng đá Newcastle vs Fulham, vòng 9 Premier League 2025/26 lúc 21h00 ngày 25/10 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hai kẻ cùng khổ ở nhóm dưới bảng xếp hạng, sẽ quyết chiến để có chiến thắng và cải thiện vị trí.

Nhận định trước trận Newcastle vs Fulham

Sau 8 vòng, Newcastle rơi xuống 15 ở BXH Ngoại hạng Anh 2025/26. Đây là kết quả đặc biệt thất vọng với một "gã nhà giàu" mới nổi như Newcastle. Song, đó cũng là hệ quả mà Newcastle phải đối diện sau một kỳ chuyển nhượng biến động, vung tiền tấn mua người nhưng hiệu quả chưa cao.

Ghế của HLV Eddie Howe bị rung lắc dữ dội. Sau vòng 8, ban lãnh đạo Newcastle vẫn đặt niềm tin vào Howe. Tuy nhiên, thêm một kết quả tồi trước Fulham sẽ là giọt nước tràn ly khiến Howe mất việc. Trận tiếp đón Fulham là cơ hội để Newcastle có thêm chiến thắng và tiếp thêm tinh thần. Còn nếu hòa hoặc thua Fulham, "Chích chòe" sẽ cận kề vị trí trụ hạng.

Bên kia chiến tuyến, phong độ của Fulham thiếu ổn định. Họ từng có một tháng 9 tưng bừng với 2 chiến thắng liên tiếp trước Leeds và Brentford. Song, các thất bại trước Aston Villa, Bournemouth và Arsenal đẩy Fulham xuống vị trí 16.

Newcastle có điểm tựa sân nhà cùng lực lượng trội hơn hẳn Fulham. Đội chủ sân St. James's Park được dự đoán nắm 60,4% cơ hội thắng. Fulham có 18,8 cơ hội cướp lấy 3 điểm trên sân của Newcastle. Phần còn lại là 20% cho khả năng xảy ra trận hòa.

Fulham sẽ chơi phòng ngự phản công để hy vọng giành ít nhất một điểm. Siêu máy tính dự đoán có đến 20% khả năng xảy ra trận hòa, bởi cả Newcastle và Fulham đều có hàng công tệ ở Ngoại hạng Anh mùa này. Newcastle chỉ mới ghi 7 bàn, thậm chí kém hơn Fulham một bàn.

Phong độ, thành tích đối đầu Newcastle vs Fulham

Mùa trước, Fulham thắng Newcastle cả 2 lượt trận. Cả 2 trận là những cú sẩy chân định mệnh của Newcastle trong thời điểm họ đang đua top 4. Trước đó, từ 2018 đến 2024, Fulham trải qua chuỗi 8 trận không thắng Newcastle tại Premier League. Sự át vía từ Newcastle đã không còn, Fulham có thể tự tin hướng đến chuyến làm khách đến St. Jame's Park đêm nay.

Newcastle tại Ngoại hạng Anh mùa này là bộ mặt thất vọng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Howe vừa lấy lại phần nào tinh thần bằng trận thắng Benfica 3-0 ở Europa League. Cũng với những con người đó, Newcastle cần phát huy phong độ khi tiếp tục chơi trên sân nhà.

Thông tin lực lượng Newcastle vs Fulham

Newcastle chưa thể đón Livamento và Wissa trở lại. Tiền vệ Tonali đang gặp vấn đề sức khỏe, không nghiêm trọng nhưng có thể nghỉ trận Fulham. Tin tích cực với Newcastle là Joelinton đã sẵn sàng trở lại. Bên phía Fulham, Joachim Andersen, Antonee Robinson, Rodrigo Muniz và Samuel Chukwueze không ra sân.

Đội hình dự kiến Newcastle vs Fulham.