Nhận định bóng đá Napoli vs Inter, 23h00 ngày 25/10: Quá khó cho Napoli

TPO - Nhận định bóng đá trận Napoli vs Inter diễn ra vào lúc 23h00 ngày 25/10 ở vòng 8 Serie A. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Napoli đang khó khăn dự báo sẽ vất vả để giữ điểm trên sân nhà trước Inter Milan đang có phong độ cao.

Napoli sẽ phải căng sức trước Inter Milan đang có phong độ cao

Nhận định trước trận đấu Napoli vs Inter Milan

Một cuộc khủng hoảng đang manh nha ở Napoli sau trận thua tan nát 2-6 trước PSV ở Champions League. Nội bộ đội bóng có dấu hiệu rạn nứt khi HLV Antonio Conte chỉ trích chính sách chuyển nhượng của CLB, gây nên sự mất cân bằng.

Điều này khiến cho cuộc đối đầu với Inter Milan trở nên quan trọng. Nếu thất bại, mọi thứ ở Napoli sẽ trở nên xấu hơn.

Trên thực tế, hàng tấn công của Napoli vẫn chơi khá tốt. Scott Mc Tominay và Matteo Politano vẫn "nổ súng" khi có cơ hội. Mc Tominay vừa lập cú đúp trong trận thua PSV. Nhưng hàng thủ của Napoli có dấu hiệu mất tập trung và trở nên thiếu vững chắc.

Trong khi đó, Inter Milan lại đang chơi quá hay dưới sự dẫn dắt của HLV Cristian Chivu với 7 trận toàn thắng trên mọi đấu trường. Inter Milan đang cho thấy sự cân bằng cả công và thủ. Họ sở hữu hàng tấn công hiệu quả nhất Serie A khi ghi 18 bàn sau 7 trận đấu. Hệ thống phòng ngự chỉ để thủng lưới 4/5 trận gần nhất.

Điểm tựa sân nhà của Napoli vì vậy trở nên mong manh trong bối cảnh phong độ của thầy trò HLV Conte không tốt. Sự thất thường về phong độ có thể khiến Napoli gặp nhiều khó khăn.

Phong độ và lực lượng, thành tích đối đầu

Như trên đã phân tích, Inter Milan đang sở hữu mạch chiến thắng trên mọi đấu trường lên tới con số 7. Ngược lại, Napoli thua 3/5 trận gần nhất và chỉ thắng được 2 trận. Trong 5 lần gặp nhau, lịch sử đang nghiêng về phía Inter Milan với 2 trận thắng và 3 hoà.

Dù các chuyến làm khách trên sân Napoli luôn khó khăn với Inter Milan nhưng ở thời điểm hiện tại, đoàn quân của HLV Antonio Conte dự báo sẽ phải gắng sức để có thể giành điểm.

Về lực lượng, Napoli vắng Romelu Lukaku và cả Contini, Rrahmani và Lobotka vì chấn thương. Inter Milan cũng không có sự phục vụ của Darmian, Di Gennaro và Thuram vì lý do tương tự.

Đội hình dự kiến Napoli vs Inter Milan

Napoli : Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca.

Inter Milan : Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Martinez.

Dự đoán tỷ số: Napoli 0-2 Inter Milan