Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định bóng đá Napoli vs Inter, 23h00 ngày 25/10: Quá khó cho Napoli

Vĩnh Xuân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá trận Napoli vs Inter diễn ra vào lúc 23h00 ngày 25/10 ở vòng 8 Serie A. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Napoli đang khó khăn dự báo sẽ vất vả để giữ điểm trên sân nhà trước Inter Milan đang có phong độ cao.

anh-chup-man-hinh-2025-10-25-luc-071309.png
Napoli sẽ phải căng sức trước Inter Milan đang có phong độ cao

Nhận định trước trận đấu Napoli vs Inter Milan

Một cuộc khủng hoảng đang manh nha ở Napoli sau trận thua tan nát 2-6 trước PSV ở Champions League. Nội bộ đội bóng có dấu hiệu rạn nứt khi HLV Antonio Conte chỉ trích chính sách chuyển nhượng của CLB, gây nên sự mất cân bằng.

Điều này khiến cho cuộc đối đầu với Inter Milan trở nên quan trọng. Nếu thất bại, mọi thứ ở Napoli sẽ trở nên xấu hơn.

Trên thực tế, hàng tấn công của Napoli vẫn chơi khá tốt. Scott Mc Tominay và Matteo Politano vẫn "nổ súng" khi có cơ hội. Mc Tominay vừa lập cú đúp trong trận thua PSV. Nhưng hàng thủ của Napoli có dấu hiệu mất tập trung và trở nên thiếu vững chắc.

Trong khi đó, Inter Milan lại đang chơi quá hay dưới sự dẫn dắt của HLV Cristian Chivu với 7 trận toàn thắng trên mọi đấu trường. Inter Milan đang cho thấy sự cân bằng cả công và thủ. Họ sở hữu hàng tấn công hiệu quả nhất Serie A khi ghi 18 bàn sau 7 trận đấu. Hệ thống phòng ngự chỉ để thủng lưới 4/5 trận gần nhất.

anh-chup-man-hinh-2025-10-25-luc-065739.png

Điểm tựa sân nhà của Napoli vì vậy trở nên mong manh trong bối cảnh phong độ của thầy trò HLV Conte không tốt. Sự thất thường về phong độ có thể khiến Napoli gặp nhiều khó khăn.

Phong độ và lực lượng, thành tích đối đầu

Như trên đã phân tích, Inter Milan đang sở hữu mạch chiến thắng trên mọi đấu trường lên tới con số 7. Ngược lại, Napoli thua 3/5 trận gần nhất và chỉ thắng được 2 trận. Trong 5 lần gặp nhau, lịch sử đang nghiêng về phía Inter Milan với 2 trận thắng và 3 hoà.

Dù các chuyến làm khách trên sân Napoli luôn khó khăn với Inter Milan nhưng ở thời điểm hiện tại, đoàn quân của HLV Antonio Conte dự báo sẽ phải gắng sức để có thể giành điểm.

Về lực lượng, Napoli vắng Romelu Lukaku và cả Contini, Rrahmani và Lobotka vì chấn thương. Inter Milan cũng không có sự phục vụ của Darmian, Di Gennaro và Thuram vì lý do tương tự.

Đội hình dự kiến Napoli vs Inter Milan

Napoli : Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca.

Inter Milan : Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Martinez.

Dự đoán tỷ số: Napoli 0-2 Inter Milan

Vĩnh Xuân
#Serie A #Napoli #Inter Milan #Antonio Conte #Champions League #Scott Mc Tominay

Xem thêm

Cùng chuyên mục