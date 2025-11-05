Nhận định Newcastle vs Bilbao, 03h00 ngày 6/11: Bứt phá thần tốc

TPO - Nhận định bóng đá Newcastle vs Bilbao, Cúp C1 Châu Âu - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hai chiến thắng tưng bừng tại Champions League giúp "Chích Chòe" tràn đầy tự tin trước màn tiếp đón Athletic Bilbao đang loay hoay tìm lại bản ngã giữa chuỗi ngày thất vọng.

Liệu thánh địa St James’ Park có giúp Newcastle giành 3 điểm?

Nhận định trước trận đấu Newcastle vs Bilbao

Sau thất bại trước Barcelona ở lượt mở màn, Newcastle đã nhanh chóng chứng minh rằng họ không phải kẻ lót đường tại Champions League. Hai chiến thắng liên tiếp, hai trận đấu giữ sạch lưới và nã vào lưới các đối thủ tới 7 bàn thắng là lời khẳng định mạnh mẽ của thầy trò Eddie Howe rằng họ đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với mọi đối thủ. Trong trận đấu với Bilbao tại lượt trận thứ 4, “Chích chòe” được thi đấu tại St James’ Park, nơi họ từng gây nhiều khó khăn cho các ông lớn.

Tính trên mọi đấu trường châu Âu, Newcastle chỉ thua 4 trong 33 trận sân nhà gần nhất, thắng đến 22 trận. Bầu không khí cuồng nhiệt cùng sức ép khổng lồ từ khán đài khiến sân đấu này thực sự trở thành pháo đài bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Eddie Howe lại không có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu này, khi vừa nhận thất bại 1-3 trước West Ham ở Premier League cuối tuần qua. Trái ngược với phong độ ấn tượng ở cúp châu Âu, Newcastle lại đang chơi không tốt trong những trận đấu gần đây ở giải VĐQG.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Athletic Bilbao đang sa sút nghiêm trọng. Sau khởi đầu đầy hứa hẹn hồi tháng 8, đội bóng xứ Basque thi đấu chật vật trong những trận đấu gần đây và tụt xuống nửa dưới bảng xếp hạng La Liga. Ở trận derby xứ Basque mới đây, Bilbao đã chiến đấu kiên cường trước Real Sociedad nhưng vẫn gục ngã ở phút cuối. Thất bại ấy phơi bày rõ vấn đề tâm lý của tập thể này vào mùa giải 2025/2026.

Đội bóng của HLV Ernesto Valverde cũng chơi không tốt ở đấu trường châu Âu khi mới giành 3 điểm sau 3 trận. Những thất bại bạc nhược trước Arsenal và Dortmund cho thấy đội bóng Tây Ban Nha không có nhiều cơ hội gây bất ngờ trước các đối thủ cứng cựa. Thành tích sân khách của họ cũng đang rất tệ với 4/5 thất bại gần đây. Những kết quả trong quá khứ với các đội bóng đến từ Anh là nỗi ám ảnh đối với Bilbao, khi họ chỉ có một lần duy nhất ca khúc khải hoàn trong suốt gần ba thập kỷ qua.

Phong độ, lịch sử đối đầu Newcastle vs Bilbao

Phong độ của Newcastle trong thời gian gần đây tốt hơn Bilbao. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng của HLV Eddie Howe thắng 3, thua 2. Bilbao thắng 2 trận, nhận 2 thất bại và có 1 trận hòa.

Hai đội gặp nhau 3 lần, Newcastle có 2 chiến thắng, Bilbao thắng 1 trận. Trong lần đối đầu gần nhất vào năm 2022, chiến thắng đã thuộc về đội chủ sân St James’ Park.

Trận đấu trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 là lần đầu tiên hai đội đối đầu tại UEFA Champions League.

Thông tin lực lượng Newcastle vs Bilbao

Newcastle vắng Wissa, Livramento, Ashby do chấn thương

Bilbao không có sự phục vụ của Nico Williams, Inaki Williams, Sannadi, Prados, Unai Egiluz, Inigo Leku và Yeray Alvarez.

Đội hình dự kiến Newcastle vs Bilbao

Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Thiaw, Burn; Miley, Guimaraes, Joelinton; Elanga, Woltemade, Barnes.

Bilbao: Simon; Gorosabel, Paredes, Laporte, Berchiche; Rego, Jauregizar; Berenguer, Sancet, Navarro; Guruzeta.

Dự đoán tỷ số Newcastle 2-1 Bilbao