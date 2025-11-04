Nhận định PSG vs Bayern Munich, 3h00 ngày 5/11: Đại tiệc bóng đá

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Nhận định bóng đá PSG vs Bayern, Champions League 2025/26, lúc 3h00 ngày 5/11 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Cuộc chạm trán giữa 2 CLB có phong độ cao nhất hiện tại hứa hẹn làm nên trận đấu mãn nhãn ở vòng phân nhánh Champions League 2025/26.

dlbeatsnoopcom-3000-tjxumwlrdc.jpg

Nhận định trước trận PSG vs Bayern Munich

PSG và Bayern Munich cùng có thành tích 9 điểm sau 3 trận ở vòng phân nhánh Champions League. Hai CLB cũng đang dẫn đầu ở giải quốc nội và đều thể hiện phong độ hủy diệt trong 2 tháng gần đây. Không quá khi nói PSG chạm trán Bayern chính là đỉnh cao của bóng đá châu Âu hiện tại.

Nhà đương kim vô địch Champions League đã khởi động cực kỳ ấn tượng cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương. 3 trận ra sân từ đầu mùa ở cúp châu Âu, PSG thắng Atalanta (3-0), thắng Barca (2-1) và thắng Bayer Leverkusen (7-2). Ở chiều bên kia, Bayern đã thắng Chelsea (3-1), Pafos (5-1) và Club Brugge (4-0).

Cuộc đụng độ trên sân Công viên các Hoàng tử là liều thuốc thử nặng đô cho sức mạnh thật sự của 2 CLB. Bayern có Harry Kane đang đạt phong độ cực cao. Trong khi PSG là cả hệ thống tấn công đang đạt điểm rơi phong độ rất tốt. Sức mạnh tấn công của 2 CLB hứa hẹn tạo nên trận đấu mãn nhãn, có nhiều bàn thắng.

PSG được đánh giá nhỉnh hơn Bayern với lợi thế sân nhà và lực lượng đồng đều hơn. Bayern đã thắng trong mọi trận đấu, trên mọi đấu trường từ đầu mùa 2025/26. Đó là lời nhắc nhở cho thầy trò Luis Enrique về sự đáng sợ của Bayern ở giai đoạn này. Ngược lại, Bayern có quyền tự tin khi hành quân đến Pháp.

dlbeatsnoopcom-3000-yduoozgeub.jpg
PSG có ngăn đà bất bại của Bayern?

Phong độ, thành tích đối đầu PSG vs Bayern Munich

Lần gần nhất 2 đội gặp nhau diễn ra ở FIFA Club World Cup 2025 và PSG thắng 2-0. 5 lần gặp nhau gần đây giữa 2 CLB, Bayern đang áp đảo PSG với 4 thắng và một thua. 3 lần tiếp đón Bayern trên sân nhà vào các năm 2020, 2021 và 2023, PSG đều thua Bayern với tỷ số 0-1. Tiếng nói của lịch sử đang nghiêng nhiều phần về Bayern.

Phong độ của Bayern hiện tại không cần bàn cãi. Đơn giản là thầy trò Kompany đi tới đâu, gieo rắc ác mộng đến đó, trước khi đặt chân đến sân Công viên các Hoàng tử. Phong độ của PSG gần đây khá phập phù, khi kết quả thắng và hòa xen lẫn nhau.

Thông tin lực lượng PSG vs Bayern Munich

PSG chưa thể đón Doue trở lại sau chấn thương. HLV Enrique không quá lo lắng vì trong tay ông đã có Barcola. Phần còn lại của đội hình PSG đã sẵn sàng cho trận đánh lớn. Bên phía Bayern, hậu vệ Davies vắng mặt, trung vệ Hiroki Ito sẵn sàng ra sân. Ngoại trừ Musiala chấn thương dài hạn, đội hình Bayern cũng đang sẵn sàng về thể trạng để đấu PSG.

screenshot-2025-11-04-at-115245.png
Đội hình dự kiến PSG vs Bayern.

Dự đoán tỷ số: PSG 1-1 Bayern.

Hương Ly
