Thể thao Campuchia bị Liên đoàn thế giới trừng phạt vì bỏ nhiều môn ở SEA Games 33

Đặng Lai

TPO - Trong động thái mới nhất, thể thao Campuchia đã nhận án phạt sau khi rút tên khỏi hàng loạt môn thể thao ở SEA Games 33.

u22-campuchia.jpg

Liên đoàn Cầu mây Thế giới và Liên đoàn Cầu mây châu Á xác nhận cấm Campuchia tham dự Á vận hội 2026, sự kiện diễn ra ở tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản. Lý do là bởi Campuchia đã rút lui khỏi môn cầu mây tại SEA Games 33. Quyết định của thế thao xứ chùa tháp được cho là ảnh hưởng tới khâu tổ chức của quốc gia đăng cai, vi phạm quy định của Liên đoàn Cầu mây Thế giới.

Ông Thana Chaiprasit, Trưởng đoàn thể thao Thái Lan kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia này, tiết lộ rằng sở dĩ cầu mây Campuchia bị cấm góp mặt ở ASIAD 2026 vì “đẩy Thái Lan và các quốc gia thành viên khác của Đông Nam Á vào thế bị động sau khi rút lui khỏi môn cầu mây”.

589967639-1275099191316606-8630404578837858056-n.jpg
Cầu mây Campuchia sẽ không được góp mặt ở Á vận hội năm sau

Động thái trừng phạt của Liên đoàn Cầu mây Thế giới mới chỉ là khởi đầu cho một chuỗi lệnh trừng phạt mà thể thao Campuchia đang phải đối mặt. Ông Thana Chaiprasit nhấn mạnh rằng “dự kiến ​​sẽ có thêm nhiều môn thể thao khác bị cấm tham dự ASIAD 2026 sau khi Campuchia rút lui khỏi SEA Games 33, gồm Karate, Judo...”.

Về phía chủ nhà SEA Games 33, họ đang nỗ lực điều chỉnh lại địa điểm thi đấu, lịch thi đấu của nhiều môn thể thao sau khi Campuchia rút tên. Đó là các môn Judo, Karate, Silat, bi sắt, vật, Wushu, bóng đá, bóng chuyền, cầu mây.

"Hiện nay, có rất nhiều vấn đề cần được giải quyết khẩn cấp, đặc biệt là việc Campuchia rút khỏi nhiều môn thể thao, một quyết định khá đột ngột và đã ảnh hưởng đến hệ thống quản lý thi đấu. 12 môn thể thao còn lại, Campuchia xác nhận sẽ không rút lui thêm nữa", ông Sri Chaiphak, trưởng ban tổ chức SEA Games 33, cho biết.

Đặng Lai
