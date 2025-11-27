Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Thái Lan chốt bảng đấu SEA Games 33: U22 Việt Nam vẫn đại chiến Malaysia

Hương Ly
TPO - Sau khi U22 Campuchia rút lui, U22 Singapore được chuyển sang bảng A cùng chủ nhà Thái Lan và Timor-Lester.

Ngày 27/11, Ủy ban Tổ chức SEA Games 33 tổ chức cuộc họp, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Du lịch & Thể thao Attakorn Sirilatthayakon, để sắp xếp lại bảng đấu ở môn bóng đá nam. Theo Thairath, Quyết định cuối cùng từ Ủy ban Tổ chức SEA Games 33 là đưa U22 Singapore (nhóm hạt giống số 4) từ bảng C sang bảng A.

Trước đó, truyền thông Thái Lan đưa tin Ủy ban Tổ chức SEA Games 33 cân nhắc cho 2 phương án để chia lại bảng đấu. Một là bốc thăm lại toàn bộ bảng đấu sau khi loại trừ U22 Campuchia. Phương án bốc thăm lại bảng đấu được đánh giá phức tạp, không khả thi khi SEA Games 33 đã đến gần. Trong khi đó, phương án thứ 2 là đưa U22 Singapore sang bảng A được đánh giá hợp lý nhất với tình hình hiện tại.

Với việc U22 Singapore thế chỗ Campuchia, bảng A được kỳ vọng diễn ra kịch tính và khó đoán hơn. Bảng B vẫn được giữ nguyên với cuộc cạnh tranh giữa U22 Việt Nam, U22 Malaysia và U22 Lào. Trong khi đó, bảng C sẽ giảm bớt sự khốc liệt khi còn lại U22 Indonesia, U22 Myanmar và U22 Philippines.

Theo thể thức môn bóng đá nam SEA Games 33, 3 đội đứng nhất bảng sẽ giành vé tiến thẳng đến bán kết. Suất còn lại vào bán kết trao cho đội đứng nhì có thành tích tốt nhất.

U22 Campuchia tuyên bố rút lui khi SEA Games 33 sắp khởi tranh. Không chỉ môn bóng đá nam, đoàn thể thao Campuchia rút lui khỏi 7 môn thi đấu đồng đội khác với lý do đảm bảo an ninh. Campuchia chỉ cử VĐV tranh tài ở các môn thể thao cá nhân tại SEA Games 33.

SEA Games 33 khởi tranh từ ngày 9/12, kết thúc vào ngày 20/12. Năm nay, Thái Lan làm chủ nhà, tổ chức 50 môn thể thao. Trước giờ khai mạc SEA Games 33, chủ nhà gặp biến cố lớn khi tỉnh Songkhla - nơi tổ chức 10 môn thể thao - ngập lụt nặng. Trong cuộc họp mới nhất của Ủy ban Tổ chức SEA Games 33, các môn có kế hoạch diễn ra ở tỉnh Songkhla sẽ được chuyển đến Bangkok nhằm đảm bảo an toàn và lịch trình tổ chức.

Hương Ly
#SEA Games 33 #bóng đá nam #U22 Việt Nam #Malaysia #Thái Lan #bảng đấu #Singapore #bóng đá sea games 33

