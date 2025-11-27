HLV Arne Slot không lo lắng về tương lai giữa tâm bão khủng hoảng ở Liverpool

TPO - HLV Arne Slot không bận tâm về tương lai của mình tại Liverpool, bất chấp thất bại đau đớn 1-4 trước PSV Eindhoven ở vòng bảng Champions League.

Trận thua ngay trên sân nhà Anfield sáng 27/11 không chỉ khiến The Reds sa lầy ở cúp châu Âu, mà còn nối dài chuỗi 9 thất bại trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Liverpool hiện rơi xuống vị trí thứ 12 ở Premier League và chỉ đứng thứ 13 tại Champions League, những con số khó chấp nhận với đội bóng từng đặt tham vọng cạnh tranh danh hiệu hồi đầu mùa.

Áp lực bủa vây, nhưng HLV Slot vẫn giữ giọng điềm tĩnh khi được hỏi liệu ông có lo cho chiếc ghế của mình hay không: “Tôi không lo. Sự tập trung của tôi nằm ở việc phân tích, cải thiện đội bóng, chứ không phải nghĩ về tương lai cá nhân".

Nhà cầm quân người Hà Lan thừa nhận ông chưa làm tốt nhiệm vụ của mình mùa này: “Có những sai lầm cá nhân, nhưng toàn đội đã nỗ lực. Tôi phải làm tốt hơn, và tôi đang cố gắng điều đó mỗi ngày".

Phong độ sa sút của Liverpool bị khoét sâu bởi hai thất bại 0-3 liên tiếp trước Man City và Nottingham Forest tại Premier League, trước khi để PSV vùi dập tại Champions League. Lần đầu tiên kể từ tháng 9/1992, đội bóng vùng Merseyside thủng lưới từ 3 bàn trở lên trong 3 trận liền, dấu hiệu báo động đỏ về hệ thống phòng ngự.

Trước câu hỏi liệu ông còn nhận được sự ủng hộ từ thượng tầng đội bóng hay không, HLV Slot nói: “Có, nhưng không phải kiểu họ gọi tôi từng phút để nói rằng họ ủng hộ tôi. Chúng tôi luôn trao đổi rất nhiều, cả khi thắng mùa trước hay khi thua. Điều đó giúp tôi cảm nhận được sự tin tưởng. Nhưng sau trận đấu này thì tôi chưa nói chuyện với họ".

Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc cuối năm đang chờ phía trước, tương lai của Arne Slot tại Anfield có lẽ sẽ được quyết định không bằng những lời trấn an, mà bởi kết quả thực tế ở những vòng đấu tới.