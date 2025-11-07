Ajax sa thải người cũ của Liverpool, chuẩn bị bổ nhiệm người cũ của MU

TPO - Erik ten Hag vẫn có sức hút nhất định, khi chuẩn bị có công việc mới không lâu sau khi bị Leverkusen sa thải. Ông đang đàm phán với Ajax để thay thế John Heitinga vừa bị sa thải tối thứ Năm.

Tối thứ Năm, Ajax ra quyết định sa thải HLV John Heitinga, tức chỉ hơn 10 tiếng đồng hồ sau thất bại 0-3 ngay trên sân nhà trước Galatasaray tại Champions League. Thành tích của Ajax ở đấu trường chính Eredivisie cũng không mấy khả quan khi chỉ đứng thứ tư.

Heitinga vốn là trợ lý cho Arne Slot tại Liverpool trong mùa vô địch 2024/25. Tuy nhiên ông đã rời khỏi đội ngũ huấn luyện của Slot để tiếp quản Ajax vào mùa hè 2025, sau đó chỉ tạo nên 5 trận thắng trong 15 trận cầm quân. "Sa thải Heitinga là một quyết định đau lòng, nhưng nhìn lại vài tháng qua, chúng tôi nhận thấy mọi thứ đã diễn ra hoàn toàn khác so với những gì chúng tôi hình dung", Giám đốc kỹ thuật của Ajax, Alex Kroes cho biết.

Truyền thông Hà Lan tiết lộ, Ajax đang đàm phán với Erik ten Hag về khả năng tái hợp. Từng dẫn dắt CLB thành Amsterdam trong 4 năm rưỡi (từ tháng 1/2018 đến 5/2022), Ten Hag đã tạo nên kỷ nguyên rực rỡ với 3 chức vô địch Eredivisie và 2 Cúp Quốc gia, 1 Siêu cúp. HLV 55 tuổi được cho là đã sẵn sàng cho một sự trở lại chính nơi đã làm nên tên tuổi của ông.

Ten Hag không mấy thành công sau khi rời Ajax. Ông bị MU sa thải vì bị cho là đã tầm thường hóa đội bóng. Đến Bayer Leverkusen, ông cũng mất việc chóng vánh sau 3 trận đứng trên đường pitch.

Mặc dù vậy, HLV người Hà Lan vẫn là cái tên được nhiều đội bóng thèm muốn. Ông nằm trong danh sách ứng viên cho chiếc ghế nóng ở Wolves, thay thế Vitor Pereira mới bị sa thải. CLB thuộc Ngoại hạng Anh đã liên hệ với Ten Hag thông qua một trung gian nhằm đánh giá mức độ quan tâm. Tuy nhiên vị trí cuối bảng của Wolves, với 2 điểm sau 10 trận, khiến Ten Hag nản lòng. Rõ ràng việc quay lại Ajax là lựa chọn hấp dẫn hơn.

Các nguồn tin cho hay, trước khi đi đến quyết định sa thải Heitinga, Ajax và Ten Hag đã có cuộc trao đổi cởi mở tại Huizen vào đầu tuần này. Tuy cuộc trò chuyện được mô tả "chỉ là một buổi cà phê đã được lên kế hoạch từ trước", nhưng tất cả đều hiểu Ajax đang xúc tiến một sự thay đổi mạnh mẽ nhằm khôi phục lại vị thế, tương tự như thời đại Ten Hag cách đây vài năm.