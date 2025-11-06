Ngoại hạng Anh đang thống trị Champions League

TPO - Các CLB đến từ Ngoại hạng Anh đang làm mưa làm gió ở Champions League 2025/26. Vậy điều gì khiến họ trở nên đáng sợ đối với phần còn lại của châu Âu?

Các CLB Ngoại hạng Anh đã có một lượt đấu hoàn hảo tại Champions League 2025/26. Những ông lớn đến từ xứ sương mù giành 5 chiến thắng và chỉ hòa 1.

Không ai bất ngờ trước việc Arsenal dễ dàng hạ gục Slavia Prague (và tiếp tục giữ sạch lưới), tương tự việc Tottenham vùi dập Copenhagen và Man City đè bẹp Dortmund. Tuy vậy cũng có chút ngạc nhiên với cái cách Newcastle đánh bại Bilbao, đồng thời càng sốc hơn khi Liverpool trong khủng hoảng đã giành chiến thắng trước Real, nhà vô địch châu Âu 15 lần và đang có chuỗi chiến thắng ấn tượng dưới thời Xabi Alonso.

Tính đến nay, các đội bóng Anh đã chơi tổng cộng 24 trận. Họ chỉ thua 3 trận, với 2 trong số đó là trước Bayern và Barca, trận còn lại là thất bại bất ngờ của Liverpool trên sân Galatasaray. Còn lại họ thắng tới 17 trận (tức 70%) và hòa 4 trận.

Arsenal toàn thắng và là đội duy nhất chưa thủng lưới ở Champions League 2025/26.

Nhìn vào bảng xếp hạng tổng sau lượt trận thứ 4, Arsenal đang chia sẻ ngôi đầu với Bayern và Inter, trong khi Man City đứng thứ 4, Newcastle thứ 6 và Liverpool thứ 8, Tottenham thứ 10, Chelsea thứ 12. Như vậy, có đến 4/6 CLB Anh nằm trong tốp 8. Hai đội còn lại cũng ở không xa phía sau. Có một sự thống trị toàn diện của người Anh ở đây, khi 4 suất còn lại ở tốp 8 thuộc về 1 CLB Đức, 1 CLB Tây Ban Nha, 1 CLB Italia và 1 CLB Pháp.

Thật ra việc Premier League tỏ ra áp đảo không phải điều gì đáng ngạc nhiên. Như đã biết, trong mùa hè vừa rồi, các đội bóng Ngoại hạng Anh đã chi hơn 3 tỷ bảng cho chuyển nhượng, nhiều hơn tổng số tiền của bốn giải đấu lớn cộng lại. Riêng Liverpool đã chi 415 triệu bảng, gần bằng tổng chi phí chuyển nhượng của toàn bộ Ligue 1.

Chưa nói đến Man City hay Liverpool, ngay cả Newcastle cũng dễ dàng chi ra hàng chục triệu bảng để chiêu mộ Malick Thiaw từ Milan, Nick Woltemade từ Stuttgart, hoặc Tottenham tiêu tốn hơn 110 triệu bảng cho ba cầu thủ Kevin Danso, Mathys Tel và Xavi Simons từ Lens, Bayern và Leipzig nhấn mạnh sức mạnh tiền bạc của Ngoại hạng Anh.

Ngay cả khi sức mạnh bị nghi ngờ, Liverpool vẫn đánh bại Real.

Ở châu Âu, chỉ có một số ít đội, như Real, PSG và có thể bao gồm Barca, Bayern đủ sức cạnh tranh về mặt tài chính với 20 CLB hàng đầu nước Anh. Cũng chính những đội này có sức mạnh sân cỏ để gây ra khó khăn cho người Anh. Song không phải lúc nào các trận đối đầu với nhóm đại gia cũng xảy ra, và bởi quy định các CLB cùng quốc gia không gặp nhau ở vòng phân hạng, việc chỉ phải chạm trán phần còn lại trở nên dễ dàng.

Vì vậy, đúng là tiền không phải là tất cả trong bóng đá, nhưng rất quan trọng, và đủ khả năng tạo nên sự khác biệt. Dễ thấy điều này ở bảng hệ số của UEFA. Sau kết quả lượt trận thứ tư, hệ số CLB chung của Anh trong năm mùa giải gần nhất đã vượt mốc 100, đạt 100.227 điểm, bỏ xa Italia (88.658) và Tây Ban Nha (82.578).

Vì bảng xếp hạng này được sử dụng để xác định số suất tham dự các giải đấu của UEFA, Premier League càng chiếm ưu thế và đào sâu sự phân hóa so với phần còn lại. Vốn đã rất nhiều tiền, họ càng trở nên giàu có hơn và dễ dàng thu hút ngôi sao hơn. Phần còn lại tất nhiên sẽ khó khăn hơn. Và chẳng thể làm gì ngoài việc chịu trận.

Chelsea là đội Anh duy nhất không thắng ở lượt trận thứ tư.

Các quy định tài chính hiện hành không thể cân bằng được cán cân chênh lệch, bởi nó liên quan đến doanh thu. Những đội bóng Anh vẫn ổn khi tiếp tục kiếm được nhiều tiền từ giải trong nước và các giải châu Âu, sau đó sử dụng tiền để khẳng định sự thống trị.

Điều an ủi với phần còn lại của châu Âu là sự thống trị này không được thể hiện thường xuyên trên khía cạnh danh hiệu. Trong 13 mùa Champions League gần nhất, các CLB Anh chỉ vô địch 3 lần. Nếu tính rộng hơn, 33 mùa kể từ khi giải đấu đổi tên, nước Anh cũng chỉ 7 lần đăng quang.

Tuy nhiên đây lại là câu chuyện khác. Và hiện tại, nước Anh có thể hạnh phúc với sự áp đảo mà họ đang tạo ra.