Jose Mourinho nói gì khi thiết lập mạch trận thảm họa ở Champions League?

TPO - Đêm qua, Benfica của Mourinho đã nhận thêm một thất bại. Lần này là trận thua 0-1 trước Bayer Leverkusen trên sân nhà đã thiết lập nên chuỗi 4 trận toàn thua tại Champions League, gồm 3 dưới thời của ông.

Bước vào trận đấu, Benfica chịu áp lực cực lớn khi 3 trận trước đó họ chưa giành được điểm nào. Người hâm mộ kỳ CLB Bồ Đào Nha sẽ giành kết quả khả quan để nuôi hy vọng qua vòng 1, đồng thời cứu vãn danh tiếng cho chiến lược gia từng là tên tuổi số 1 ở đấu trường châu Âu.

Thực tế là thầy trò Mourinho đã thể hiện rất tốt. Họ tạo ra thế trận chủ động, dồn ép đối thủ quyết liệt. Nhưng điều họ còn thiếu là khả năng tận dụng các cơ hội. Benfica tung đến 21 cú sút, gấp 3 lần Leverkusen nhưng không ghi được bàn nào. Để rồi quy luật không ghi bàn sẽ bị thủng lưới đã lặp lại. CLB Bồ Đào Nha nhận bàn thua duy nhất sau cú đánh đầu chuẩn xác của Patrik Schick.

Họ kết thúc trận đấu với kết quả 0-1, hứng chịu thất bại thứ 4 liên tiếp ở đấu trường Cúp C1 châu Âu, gồm 3 trận thua dưới thời Mourinho. Tệ hại hơn là cả 3 trận đấu này, CLB Bồ Đào Nha không ghi được bất cứ bàn nào. Họ đang cùng Ajax xếp cuối trên BXH Champions League.

Đây là chuỗi trận tệ nhất của Mourinho trong lịch sử tham dự sân chơi số 1 thế giới. Có nằm mơ thì nhà vô địch 2004 và 2010 cũng khó có thể tin đội bóng của mình lại thua liên tiếp và không ghi nổi bàn nào như vậy.

Benfica đang đứng cuối bảng, chia sẻ vị trí với Ajax

Sau trận, ông than thở: “Tôi nghĩ chìa khóa nằm ở tất cả những cơ hội mà chúng tôi không tận dụng được. Nó bắt đầu rất sớm và kéo dài suốt cả trận. Chúng tôi có 21 cú sút, rõ ràng không phải tất cả đều trúng đích, nhưng chúng tôi có 4 hoặc 5 cơ hội rất tốt.

Chúng tôi là đội kiểm soát trận đấu, chơi rất tốt, có chất lượng nhưng sau đó lại bỏ lỡ trước khung thành. Rồi tôi đau lòng vì một cầu thủ trẻ đã có một trận đấu xuất sắc lại mắc sai lầm dẫn đến bàn thua. Và kể từ khoảnh khắc đó, mặc dù chúng tôi đã cố gắng trấn tĩnh và động viên… nhưng họ lùi sâu hơn, với 4 hoặc 5 cầu thủ khổng lồ áp sát trung tâm hàng phòng ngự, trong khi chúng tôi không phải là một đội bóng mạnh trên không”.

Nhà cầm quân Bồ Đào Nha tiếp tục chĩa mũi dùi vào trọng tài. Ông tin rằng vì trọng tài không có thiện cảm với mình nên đã ra nhiều quyết định bất lợi cho Benfica. “Thật khó để chứng kiến trọng tài rút thẻ vàng cho thủ môn trong hiệp 1 nhưng rồi họ vẫn cứ nằm lăn ra sân để dừng trận đấu. Đó là điều tôi rất thất vọng. Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết trận đấu. Phần tệ hại của trận đấu hôm nay là tôi biết ông ấy chẳng mấy thiện cảm với tôi, và tôi cũng chẳng mấy thiện cảm với ông ấy”, Mourinho nói.