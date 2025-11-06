Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

LĐBĐ Trung Quốc gạch tên các ứng viên tên tuổi, chọn HLV lạ dẫn dắt đội tuyển quốc gia

Đặng Lai

TPO - Ngày 5/11, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đã thông báo quyết định bổ nhiệm HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Một số ứng viên nước ngoài đáp ứng các yêu cầu ứng tuyển đã bất ngờ không được chọn. Thay vào đó, họ đặt niềm tin vào một cái tên vô danh đến từ trong nước, ông Shao Jiayi.

vwvt9596qvwlcpkr.jpg
Tân HLV tuyển Trung Quốc, Shao Jiayi

Trước đó, CFA đã mở cuộc tuyển mộ rầm rộ các HLV đến từ nhiều khu vực. Carlos Queiroz, Roberto Mancini hay cựu trợ lý HLV Man City, Juan Carlos Osorio, đã được đề cử. Những vị HLV này đều giàu kinh nghiệm và tài năng đã được chứng thực.

Tờ News của Trung Quốc viết: "Theo thông báo tuyển chọn do Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc công bố hồi tháng 9, HLV trưởng mới của đội tuyển quốc gia phải đáp ứng các điều kiện sau: Có kinh nghiệm huấn luyện ở vòng loại cuối hoặc VCK các giải đấu do FIFA tổ chức, hoặc có kinh nghiệm làm HLV trưởng ở các giải đấu cấp cao của châu Âu, châu Á. Mục tiêu và nhiệm vụ của tân HLV đội tuyển là dẫn dắt Trung Quốc giành quyền tham dự World Cup 2030”.

ĐT Trung Quốc 2.jpg
Đội tuyển Trung Quốc hứa hẹn sẽ tái thiết sau thất bại ở vòng loại World Cup 2026

Xét về các yêu cầu thì cả Carlos Queiroz, Roberto Mancini hay Juan Carlos Osorio đều đáp ứng đầy đủ. Cả 3 đều ít nhất tham dự một VCK World Cup hay EURO. Thậm chí Mancini từng vô địch EURO 2020. Tuy nhiên, CFA lại cài vào điều khoản là các ứng viên phải “dưới 60 tuổi".

Đó là lý do Carlos Queiroz, Roberto Mancini và Juan Carlos Osorio đều bị loại. Để rồi CFA chọn một người đáp ứng yêu cầu về tuổi tác nhưng lại không có nhiều uy tín về mặt chuyên môn. Người được chọn là Shao Jiayi, một cựu tuyển thủ quốc gia xứ tỷ dân.

Khi còn thi đấu, Shao Jiayi từng đến Đức chơi bóng 5 mùa ở Bundesliga. Những đội bóng mà ông từng khoác áo gồm có 1860 Munich, Energie Cottbus và MSV Duisburg. Ông giải nghệ năm 2015 và chuyển sang công tác huấn luyện.

Ông từng làm trợ lý HLV tại U19 và đội tuyển Trung Quốc sau đó làm "thuyền trưởng" CLB Thanh Đảo. Nhìn chung, bản CV huấn luyện của Shao Jiayi là rất khiêm tốn. Ông thua xa Li Tie hay Li Xiaopeng, 2 HLV nội gần nhất từng dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc.

Việc ông nhận lời làm HLV trưởng được kỳ vọng sẽ tái thiết tuyển quốc gia, nhưng đang vấp phải sự ngờ vực rất lớn từ NHM. Vì hầu như tất cả đều tỏ rõ sự hụt hẫng và thất vọng khi CFA lại bổ nhiệm một nhà cầm quân ít uy tín như Shao Jiayi.

Đặng Lai
#bóng đá Trung Quốc #đội tuyển quốc gia #Shao Jiayi #HLV trưởng #CFA #Carlos Queiroz #Roberto Mancini

