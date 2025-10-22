Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

U22 Việt Nam gặp 3 'thuốc thử' hạng nặng trước thềm SEA Games 33, sẵn sàng tranh HCV với Thái Lan

Vĩnh Xuân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China Panda Cup 2025, diễn ra tại Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc) từ ngày 12/11 đến 18/11/2025 nhằm chạy đà cho cuộc đua giành HCV tại SEA Games 33 (Thái Lan).

anh-chup-man-hinh-2025-09-07-luc-090846.png
Các cầu thủ trẻ Việt Nam đã có 1 năm chuẩn bị tích cực cho cuộc đua ở SEA Games 33

Giải có sự góp mặt của 4 đội tuyển U22 giàu tiềm năng và có chất lượng chuyên môn cao gồm Hàn Quốc, Uzbekistan, chủ nhà Trung Quốc và Việt Nam. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp đội tuyển U22 Việt Nam được mời góp mặt tại giải đấu uy tín do Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) tổ chức.

Ở lần đầu tiên tham dự hồi tháng 3/2025, dưới sự dẫn dắt của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh, đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu ấn tượng với thành tích bất bại (hòa U22 Hàn Quốc 1-1, hòa U22 Uzbekistan 0-0 và hòa chủ nhà U22 Trung Quốc 1-1), qua đó giành hạng Ba chung cuộc.

anh-chup-man-hinh-2025-10-22-luc-164410.png

Giải đấu lần này sẽ là bước chuẩn bị quan trọng với U22 Việt Nam hướng đến cạnh tranh tấm HCV SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm. Theo kết quả bốc thăm diễn ra mới đây, thầy trò HLV Kim Sang-sik rơi vào bảng B cùng Malaysia và Lào. Tuyển U22 Việt Nam được dự báo sẽ vượt qua vòng bảng bởi đối thủ duy nhất có thể gây e ngại là U22 Malaysia thực tế đang không thực sự giàu sức mạnh.

Tuyển U22 Việt Nam trong khi đó được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tạo điều kiện chuẩn bị kỹ về lực lượng. Trong năm nay, các gương mặt trẻ đã kinh qua nhiều giải đấu và đều gặt hái thành tích tốt, gồm vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 và vượt qua Vòng loại U23 châu Á 2026.

Vĩnh Xuân
#U22 Việt Nam #SEA Games 33 #Thái Lan #Kim Sang-sik #U23 Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục