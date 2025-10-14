Ngọn lửa SEA Games 33 sắp được thắp sáng: Biểu tượng cho hòa bình và hợp tác ASEAN

TPO - Theo thông tin từ Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về Thể thao lần thứ 16 (SOMS-16) tại Hà Nội, lễ rước đuốc SEA Games 33 sẽ khởi động vào ngày 16/11 tại Bangkok, đi qua bốn tỉnh của Thái Lan với sự đồng hành của các Đại sứ ASEAN. Hành trình của ngọn lửa thể thao không chỉ khởi động cho kỳ đại hội khu vực, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về tinh thần hòa nhập, hữu nghị và phát triển bền vững của cộng đồng ASEAN.

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Trong khuôn khổ Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về Thể thao lần thứ 16 (SOMS-16) diễn ra tại Hà Nội, phiên họp thứ hai tập trung thảo luận về các nội dung trọng tâm như: hoạt động kỷ niệm Ngày Thể thao ASEAN 2025 hay công tác chuẩn bị cho SEA Games 33 và ASEAN Para Games 2025.

Mở đầu phiên họp, các đại biểu cùng nhìn lại chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Thể thao ASEAN (8/8). Đại diện các quốc gia thành viên chia sẻ nhiều sáng kiến nhằm lan tỏa thông điệp “Thể thao vì sức khỏe, thể thao vì cộng đồng ASEAN đoàn kết”.

Báo cáo tại Hội nghị, bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, cho biết hưởng ứng Ngày Thể thao ASEAN, Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình thể thao phong phú, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, gắn liền với hình ảnh và biểu trưng của ASEAN.

Các hoạt động như Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, cùng hàng loạt phong trào thể thao quần chúng như chạy bộ, đi bộ, bơi lội, cầu lông…đã thu hút đông đảo người dân tham gia, qua đó lan tỏa tinh thần gắn kết và hữu nghị trong cộng đồng ASEAN.

“Thể thao không chỉ rèn luyện thể chất mà còn là cầu nối của hòa bình, hiểu biết và hợp tác khu vực", bà Yến nhấn mạnh.

Là nước đăng cai hai sự kiện thể thao lớn nhất khu vực, Thái Lan nhận được sự quan tâm đặc biệt khi báo cáo chi tiết công tác chuẩn bị cho SEA Games 33 và ASEAN Para Games 2025.

Theo kế hoạch, SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 20/12/2025 tại Bangkok, với 50 môn thể thao và 574 nội dung thi đấu. Trong khi đó, ASEAN Para Games 2025 dự kiến tổ chức tại tỉnh Nakhon Ratchasima từ ngày 20 đến 26/1/2026, với lễ khai mạc và bế mạc tại Tổ hợp thể thao, kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của Nhà vua Thái Lan.

Một điểm nhấn đáng chú ý là Lễ rước đuốc SEA Games 33 sẽ chính thức khởi động vào ngày 16/11, đi qua 4 địa phương gồm Bangkok, Chonburi, Songkhla và Nakhon Ratchasima. Sự kiện sẽ có sự tham dự của các Đại sứ các nước ASEAN tại Sanam Luang (Bangkok), biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác trong khu vực.

Cũng tại hội nghị, Thái Lan giới thiệu phiên bản mới của linh vật “The San”, biểu tượng chính thức cho cả SEA Games và ASEAN Para Games 2025. Linh vật được thiết kế hiện đại, dễ nhận diện, thể hiện tinh thần “hòa nhập, thân thiện và phản ánh bản sắc Thái Lan”. Phiên bản dành cho SEA Games mang màu sắc quốc kỳ Thái Lan, trong khi phiên bản của ASEAN Para Games tôn vinh nghị lực và tinh thần vượt khó của các vận động viên khuyết tật.

Đại diện nước chủ nhà cho biết, công tác chuẩn bị đang được triển khai đúng tiến độ. Từ ngày 17 - 19/10, Thái Lan sẽ tổ chức Phiên họp kỹ thuật SEA Games 33, nhằm rà soát chuyên môn và tiếp thu ý kiến đóng góp từ các quốc gia thành viên.

Với khẩu hiệu "Hòa nhập và phát triển bền vững", Thái Lan khẳng định quyết tâm tổ chức một kỳ đại hội ấn tượng, lan tỏa tinh thần hợp tác, đoàn kết và phát triển bền vững của thể thao Đông Nam Á.