Việt Nam: Nan giải bài toán đứng đầu SEA Games 33 trên đất Thái

TPO - Thái Lan vẫn là nền thể thao lớn trong khu vực Đông Nam Á và việc thách thức ngôi vị số 1 của họ là mục tiêu không dễ dàng đối với Việt Nam. SEA Games 33 càng khó khăn hơn khi gần đây, một số môn trọng tâm của thể thao Việt Nam thiếu hụt những gương mặt đủ tầm.

Vắng Bích Tuyền, gánh nặng sẽ đặt lên vai Thanh Thuý và các đồng đội trong cuộc đua tới tấm HCV SEA Games 33

Khó chồng khó

Đội tuyển bóng chuyền nữ hướng đến SEA Games 33 với mục tiêu mang tính lịch sử: lật đổ ngôi vị số 1 của Thái Lan. Phải nói rằng đây là sự dũng cảm đặc biệt của những người làm bóng chuyền, bởi bóng chuyền nữ Thái Lan có thể ví như “người khổng lồ” ở khu vực Đông Nam Á khi giữ thế thống trị suốt từ năm 1995 đến nay.

Ba kỳ SEA Games gần nhất, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đều giành HCV, đứng sau người Thái. Những kết quả tích cực trong thời gian qua trên nhiều mặt trận, từ Asiad 2022 tại Hàng Châu hay các giải quốc tế tạo cảm hứng để đội tuyển bóng chuyền nữ tự tin hơn. Đặc biệt tại giải bóng chuyền nữ Vô địch Đông Nam Á SEA V-League 2025 diễn ra hồi tháng 8 tại Ninh Bình, Trần Thị Thanh Thuý và các đồng đội đã ngược dòng đánh bại Thái Lan.

Nguyễn Thị Oanh sẽ là hy vọng lớn nhất của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33

Tuy nhiên, sau những ồn ào về vấn đề giới tính ở giải U21 vô địch thế giới tại Indonesia, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ dự SEA Games 33 không có tên Nguyễn Thị Bích Tuyền. Cho dù Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) vẫn khẳng định mục tiêu đoạt HCV nhưng rõ ràng thắng người Thái trên đất Thái trở thành thách thức vô cùng lớn.

Ngoài đội tuyển bóng chuyền nữ, điền kinh và bơi lội cũng đứng trước bài toán khó về nhân sự. Sau khi Ánh Viên giải nghệ, hy vọng của bơi lội Việt Nam đặt cả vào Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên hay Phạm Thanh Bảo. Kình ngư Huy Hoàng từng 5 lần đoạt HCV SEA Games và hiện vẫn đang duy trì phong độ ổn định. Tuy nhiên, các gương mặt khác vẫn đang khá trẻ, cần thời gian để tích luỹ kinh nghiệm, trình độ như Võ Thị Mỹ Tiên, Phạm Thị Vân, Tuấn Anh…

Điền kinh thậm chí đối diện bài toán khó khăn hơn về nhân sự khi Nguyễn Thị Huyền chia tay đường đua và mới đây, Trần Thị Nhi Yến cũng nghỉ vì lý do cá nhân. Thật khó khăn để đào tạo được 1 VĐV dày kinh nghiệm như Nhi Yến. Cô từng tham dự SEA Games 32, Asiad 19 và giải điền kinh châu Á. Tại cự li 100m nữ giải vô địch châu Á 2025, Nhi Yến đoạt HCĐ với thông số 11 giây 54.

Huy Hoàng đang duy trì phong độ ổn định trước SEA Games 33

Gánh nặng huy chương dồn lên vai “cô gái vàng” Nguyễn Thị Oanh. Nguyên Trưởng bộ môn Điền kinh (Cục TDTT) Dương Đức Thuỷ khi trao đổi với Tiền Phong từng cho rằng điền kinh sau Asiad 19 (Hàng Châu) cần củng cố lại khi đã đánh mất vị trí dẫn đầu vào tay Thái Lan.

Ngóng HCV bóng đá

Thái Lan vẫn là thế lực số 1 ở khu vực Đông Nam Á nếu xét số lần đứng đầu các kỳ đại hội. Người Thái cũng nhiều năm thống trị những nội dung “nữ hoàng” ở SEA Games, từ điền kinh tới bơi lội, bắn súng, bóng đá…

Với vai trò chủ nhà, Thái Lan đang dồn lực để chuẩn bị cho SEA Games 33. Với bóng đá, Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT), Madam Pang thậm chí muốn thâu tóm toàn bộ HCV. Điều này phần nào cho thấy khát vọng lấy lại vị trí số 1 từ tay Việt Nam sau 2 kỳ SEA Games đứng sau là khát vọng cực lớn của Thái Lan.

U23 Việt Nam được "chăm sóc" kỹ cho mục tiêu đoạt HCV trên đất Thái

Với riêng môn bóng đá nam, cuộc ganh đua với Thái Lan tại SEA Games dự báo đặc biệt khốc liệt. Tuy nhiên, đây cũng là môn thể thao Việt Nam có cơ hội để đánh bại đối thủ. Đội tuyển U23 Việt Nam đã được đầu tư bài bản và kỹ lưỡng suốt 2 năm qua. Những gương mặt trẻ như Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt, Phạm Lý Đức, Đình Bắc…được VFF “chăm sóc” rất kỹ, tạo cơ hội thi đấu, cọ xát nhiều giải quốc tế.

Gần đây nhất, U23 Việt Nam vừa giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia, đồng thời vượt qua Vòng loại U23 châu Á 2026. Đầu tháng 10 này, đội bóng của HLV Kim Sang-sik tiếp tục được VFF cho tập huấn tại UAE. Trong bối cảnh việc cạnh tranh vị trí nhất toàn đoàn với Thái Lan là nhiệm vụ đầy khó khăn, Việt Nam có thể dồn lực đánh bại người Thái ở các môn trọng điểm và nội dung “nữ hoàng” của đại hội.