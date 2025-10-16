Khai mạc giải đua thuyền Rowing vô địch châu Á tại Hải Phòng

Giải đua thuyền Rowing vô địch châu Á 2025 diễn ra từ 16-19/10, tại Trung tâm huấn luyện đua thuyền TP Hải Phòng với sự tham gia của 678 thành viên đến từ 18 quốc gia châu Á. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 20 nội dung cho cả nam và nữ.
Đây là lần đầu tiên Hải Phòng được lựa chọn đăng cai tổ chức Giải đua thuyền Rowing vô địch châu Á. Là cơ hội cho các vận động viên Việt Nam chuẩn bị cho các sự kiện thể thao lớn sắp tới như: Seagame 33 tại Thái Lan và Đại hội Thể thao châu Á 20.
Các chuyên gia quốc tế đánh giá, Trung tâm huấn luyện đua thuyền tại Hải Phòng là địa điểm lý tưởng vì nơi đây có dòng sông trong xanh, nguồn nước sạch, đảm bảo các tiêu chí tốt nhất để tổ chức giải đấu.
Giải đua thuyền Rowing vô địch châu Á 2025 diễn ra từ 16-19/10, tại Trung tâm huấn luyện đua thuyền TP Hải Phòng với sự tham gia của 678 thành viên đến từ 18 quốc gia châu Á. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 20 nội dung cho cả nam và nữ.