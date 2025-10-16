Khai mạc giải đua thuyền Rowing vô địch châu Á tại Hải Phòng

Sáng 16/10, tại Trung tâm huấn luyện đua thuyền TP Hải Phòng﻿ chính thức diễn ra cuộc tranh tài của hàng trăm vận động viên đến từ 18 quốc gia tham dự Giải đua thuyền Rowing vô địch châu Á 2025﻿.

Từ sớm, các vận động viên, huấn luyện viên của các đội tuyển tham dự đã có mặt tại Trung tâm huấn luyện đua thuyền TP Hải Phòng để khởi động, kiểm tra dụng cụ thi đấu và sẵn sàng tham gia vòng bảng của 20 nội dung.

Công tác tổ chức, trọng tài được tổ chức chuyên nghiệp. Các thành viên ban tổ chức được bố trí tại các điểm nhà chờ, sảnh đón, khu vực kiểm tra trước khi các đội tuyển tới cầu hạ thuyền.

Dụng cụ thi đấu, danh sách các vận động viên được kiểm tra kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn, đúng nội quy.

Thành viên đội Rowing Ấn Độ tham gia nội dung đồng đội nam hoàn tất các thủ tục, chào ban huấn luyện, khán giả trước khi hạ thuyền thi đấu.

Trong sáng 16/10, 20 nội dung thi đấu vòng loại lần lượt được diễn ra. Thời tiết tại Hải Phòng trời quang, nắng, ít gió, rất thuận lợi cho ngày thi đấu đầu tiên của Giải đua thuyền Rowing vô địch châu Á. Trong ảnh: các vận động viên nữ đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại.

Lần lượt các nội dung thi đấu được tổ chức liên tục, đan xen. Khi một nội dung thi đấu đang diễn ra thì các vận động viên các nội dung thi đấu tiếp theo sẽ xuống thuyền, di chuyển dần ra khu vực sẵn sàng thi đấu.

Các vận động viên sau khi kết thúc phần thi nhanh chóng về điểm tập kết, thu dọn dụng cụ thi đấu về vị trí của mỗi đội tuyển.

Giải đua thuyền Rowing vô địch châu Á 2025 diễn ra từ 16-19/10, tại Trung tâm huấn luyện đua thuyền TP Hải Phòng với sự tham gia của 678 thành viên đến từ 18 quốc gia châu Á. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 20 nội dung cho cả nam và nữ.

Đây là lần đầu tiên Hải Phòng được lựa chọn đăng cai tổ chức Giải đua thuyền Rowing vô địch châu Á. Là cơ hội cho các vận động viên Việt Nam chuẩn bị cho các sự kiện thể thao lớn sắp tới như: Seagame 33 tại Thái Lan và Đại hội Thể thao châu Á 20.

Các chuyên gia quốc tế đánh giá, Trung tâm huấn luyện đua thuyền tại Hải Phòng là địa điểm lý tưởng vì nơi đây có dòng sông trong xanh, nguồn nước sạch, đảm bảo các tiêu chí tốt nhất để tổ chức giải đấu.