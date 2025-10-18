Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Hàng trăm vận động viên tranh tài Giải đua thuyền Rowing châu Á tại Hải Phòng

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giải đua thuyền Rowing vô địch châu Á 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm huấn luyện đua thuyền Hải Phòng với sự tham gia tranh tài của 678 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 18 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Đây là sự kiện thể thao quy mô lớn nhất khu vực do Liên đoàn Rowing châu Á (ARF) ủy nhiệm, phối hợp với Bộ VHTT&DL, UBND TP Hải Phòng và Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam tổ chức.

Tại buổi khai mạc, bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng, Trưởng Ban Tổ chức giải khẳng định, giải đấu là cơ hội để thể thao Hải Phòng nói riêng, thể thao Việt Nam nói chung khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam - thân thiện, năng động, hiện đại.

Thông qua giải đấu, các vận động viên có cơ hội cọ xát, chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho SEA Games 33 tại Thái Lan, ASIAD 20 năm 2026 tại Nhật Bản và vòng loại Olympic 2028 tại Hoa Kỳ.

dua-thuyen.jpg
Các đại biểu đại diện Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho 18 đội tuyển tham gia giải đấu.

TP Hải Phòng đã chuẩn bị kỹ về cơ sở vật chất, kỹ thuật và hậu cần, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho vận động viên và đoàn khách quốc tế. Trung tâm Huấn luyện đua thuyền Hải Phòng được nâng cấp toàn diện, hệ thống đường đua, bục trao thưởng, màn hình LED, các khu chức năng được lắp đặt đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Cục trưởng Cục Thể dục thể thao (Bộ VHTT&DL) chia sẻ, việc tổ chức giải đấu là bước tiến quan trọng trong hành trình hội nhập quốc tế của thể thao Việt Nam.

Giải đấu là cơ hội để nâng cao thành tích chuyên môn, đồng thời thể hiện hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập và trách nhiệm với cộng đồng thể thao châu lục.

Ông Chen Chunxin - Chủ tịch Liên đoàn Đua thuyền châu Á bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của thể thao Việt Nam, nhất là trong bộ môn đua thuyền.

Ông Chen Chunxin đánh giá cao cơ sở vật chất hiện đại, mặt nước và điều kiện lý tưởng cho thi đấu quốc tế tại Trung tâm huấn luyện đua thuyền Hải Phòng và cảm ơn sự tận tâm, chu đáo của Ban Tổ chức cùng người dân Hải Phòng đã tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn quốc tế.

tp-dua-thuyen3-1053.jpg
tp-dua-thuyen1.jpg
Trung tâm huấn luyện đua thuyền Hải Phòng được các chuyên gia quốc tế đánh giá có mặt nước, cảnh quan lý tưởng để tổ chức các giải đấu đua thuyền quốc tế.

Ông Chen Chuxin khẳng định, việc Liên đoàn Rowing châu Á lựa chọn Việt Nam đăng cai giải đấu lần này là minh chứng cho sự tin tưởng và đánh giá cao đối với năng lực tổ chức của nước chủ nhà.

Giải Đua thuyền Rowing Vô địch châu Á 2025 không chỉ là sự kiện thể thao mang tầm châu lục mà còn là dịp để Hải Phòng quảng bá hình ảnh một thành phố quốc tế, hiện đại, văn minh; đồng thời thúc đẩy giao lưu, hợp tác, phát triển du lịch thể thao và thắt chặt tình hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực.

Sau lễ khai mạc, 678 vận động viên, huấn luyện viên của 18 đoàn Rowing châu Á lần lượt thi đấu vòng bảng tại Trung tâm huấn luyện đua thuyền Hải Phòng. Các đại biểu, người dân và du khách hò reo cổ vũ các đội tuyển thi đấu trên sông.

dua-thuyen2.jpg
dua-thuyen3.jpg
tp-dua-thuyen-chau-a-6.jpg
Các đội tuyển tranh tài ở 20 nội dung cả nam và nữ sáng 17/10.

Giải đua thuyền Rowing vô địch châu Á 2025, diễn ra từ ngày 16-19/10, quy tụ 678 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Iran, Iraq, Uzbekistan, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines, Kazakhstan, Indonesia, Hong Kong (Trung Quốc), Saudi Arabia, Đài Loan, Myanmar và nước chủ nhà Việt Nam.

Trong 4 ngày tranh tài, các vận động viên sẽ thi đấu ở 20 nội dung nam, nữ thuyền đơn, thuyền đôi, thuyền 4 và thuyền 8 người... dưới sự điều hành của 36 trọng tài quốc tế và 65 trọng tài Việt Nam.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #Đua thuyền rowing #Giải rowing châu Á #đua thuyền #Thể thao Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục