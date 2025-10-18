Hàng trăm vận động viên tranh tài Giải đua thuyền Rowing châu Á tại Hải Phòng

TPO - Giải đua thuyền Rowing vô địch châu Á 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm huấn luyện đua thuyền Hải Phòng với sự tham gia tranh tài của 678 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 18 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Đây là sự kiện thể thao quy mô lớn nhất khu vực do Liên đoàn Rowing châu Á (ARF) ủy nhiệm, phối hợp với Bộ VHTT&DL, UBND TP Hải Phòng và Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam tổ chức.

Tại buổi khai mạc, bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng, Trưởng Ban Tổ chức giải khẳng định, giải đấu là cơ hội để thể thao Hải Phòng nói riêng, thể thao Việt Nam nói chung khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam - thân thiện, năng động, hiện đại.

Thông qua giải đấu, các vận động viên có cơ hội cọ xát, chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho SEA Games 33 tại Thái Lan, ASIAD 20 năm 2026 tại Nhật Bản và vòng loại Olympic 2028 tại Hoa Kỳ.

Các đại biểu đại diện Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho 18 đội tuyển tham gia giải đấu.

TP Hải Phòng đã chuẩn bị kỹ về cơ sở vật chất, kỹ thuật và hậu cần, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho vận động viên và đoàn khách quốc tế. Trung tâm Huấn luyện đua thuyền Hải Phòng được nâng cấp toàn diện, hệ thống đường đua, bục trao thưởng, màn hình LED, các khu chức năng được lắp đặt đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Cục trưởng Cục Thể dục thể thao (Bộ VHTT&DL) chia sẻ, việc tổ chức giải đấu là bước tiến quan trọng trong hành trình hội nhập quốc tế của thể thao Việt Nam.

Giải đấu là cơ hội để nâng cao thành tích chuyên môn, đồng thời thể hiện hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập và trách nhiệm với cộng đồng thể thao châu lục.

Ông Chen Chunxin - Chủ tịch Liên đoàn Đua thuyền châu Á bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của thể thao Việt Nam, nhất là trong bộ môn đua thuyền.

Ông Chen Chunxin đánh giá cao cơ sở vật chất hiện đại, mặt nước và điều kiện lý tưởng cho thi đấu quốc tế tại Trung tâm huấn luyện đua thuyền Hải Phòng và cảm ơn sự tận tâm, chu đáo của Ban Tổ chức cùng người dân Hải Phòng đã tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn quốc tế.

Trung tâm huấn luyện đua thuyền Hải Phòng được các chuyên gia quốc tế đánh giá có mặt nước, cảnh quan lý tưởng để tổ chức các giải đấu đua thuyền quốc tế.

Ông Chen Chuxin khẳng định, việc Liên đoàn Rowing châu Á lựa chọn Việt Nam đăng cai giải đấu lần này là minh chứng cho sự tin tưởng và đánh giá cao đối với năng lực tổ chức của nước chủ nhà.

Giải Đua thuyền Rowing Vô địch châu Á 2025 không chỉ là sự kiện thể thao mang tầm châu lục mà còn là dịp để Hải Phòng quảng bá hình ảnh một thành phố quốc tế, hiện đại, văn minh; đồng thời thúc đẩy giao lưu, hợp tác, phát triển du lịch thể thao và thắt chặt tình hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực.

Sau lễ khai mạc, 678 vận động viên, huấn luyện viên của 18 đoàn Rowing châu Á lần lượt thi đấu vòng bảng tại Trung tâm huấn luyện đua thuyền Hải Phòng. Các đại biểu, người dân và du khách hò reo cổ vũ các đội tuyển thi đấu trên sông.

Các đội tuyển tranh tài ở 20 nội dung cả nam và nữ sáng 17/10.