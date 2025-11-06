Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam: Hoàng Hên lỡ hẹn, Nguyễn Filip vắng mặt, Xuân Son trở lại

Thanh Hải
TPO - Ngày 6/11, HLV trưởng Kim Sang Sik đã công bố danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Lào trong khuôn khổ lượt về vòng loại cuối Asian Cup 2027.

nguyen-xuan-son-01-1710.jpg

Như Tiền Phong đã đưa tin, HLV Kim Sang-sik không muốn chờ lâu thêm để được chứng kiến Nguyễn Xuân Son khoác áo đội tuyển Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã điền tên tiền đạo của Thép Xanh Nam Định vào danh sách tập trung tháng 11, chuẩn bị cho trận đấu với Lào diễn ra ngày 19/11 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Sau 10 tháng nỗ lực hồi phục và tập luyện, Xuân Son đã trở lại sân cỏ và xuất hiện trong những phút cuối trận giao hữu giữa Thép Xanh Nam Định và Trẻ PVF-CAND cách đây không lâu. Vì chưa chơi ở một trận đấu chính thức nào, đội ngũ bác sỹ của đội tuyển cần đánh giá lại thể trạng của Xuân Son, cũng như Ban huấn luyện sẽ xem xét phong độ của anh trước khi quyết định có sử dụng trong trận gặp Lào hay không.

Ngoài trường hợp Xuân Son, đợt tập trung này cũng chào đón hai tân binh, một là trung vệ Khổng Minh Gia Bảo của CA TPHCM, và một là tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường, người đang chơi nổi bật trong màu áo Becamex TPHCM. Đây là những gương mặt mới đầy hứa hẹn, mang đến làn gió tươi trẻ cho đội tuyển.

574529321-1159298279737417-38495.jpg

Vì đợt tập trung này trùng thời điểm đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33, vậy nên một số nhân tố trẻ nổi bật sẽ thuộc biên chế đội U22 Việt Nam. Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik vẫn cố gắng đảm bảo lực lượng ổn định, là sự kết hợp giữa các trụ cột giàu kinh nghiệm và những gương mặt đang đạt phong độ cao tại CLB.

Danh sách lần này tiếp tục vắng mặt thủ môn Nguyễn Filip và trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Tiền vệ vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch Đỗ Hoàng Hên cũng chưa có tên, dù liên tục tỏa sáng ở những trận gần đây của Hà Nội FC. Lý do vì tiền vệ sinh năm 1994 chưa đủ thời gian 5 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Phải đến hết tháng 12/2025 điều kiện này mới hoàn thành, vậy nên anh sẽ bỏ lỡ đợt tập trung này.

Theo kế hoạch, toàn đội sẽ hội quân vào ngày 10/11 tại Việt Trì (Phú Thọ) và dự kiến di chuyển sang Lào vào ngày 15/11. Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Lào diễn ra ngày 19/11 trên sân New Laos National Stadium ở thủ đô Vientiane.

Thanh Hải
