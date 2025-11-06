Ông Kim Sang-sik công bố thành phần U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33

TPO - Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc hay cầu thủ Việt kiều Viktor Lê...nằm trong quân số được HLV Kim Sang-sik gọi vào đội tuyển U22 Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025, diễn ra tại Trung Quốc sắp tới.

U22 Việt Nam chuẩn bị bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho SEA Games 33

Đây là giải đấu bước đệm chuẩn bị cho SEA Games 33 (Thái Lan) của đội tuyển U22 Việt Nam. Giải diễn ra từ 12-18/11 tại Tứ Xuyên (Trung Quốc), U22 Việt Nam sẽ tập luyện và thi đấu dưới sự chỉ đạo của trợ lý Đinh Hồng Vinh. U22 Việt Nam sẽ được thi đấu với các đối thủ chất lượng gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Uzbekistan.

Để chuẩn bị, hôm nay 6/11 Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách tuyển U22 Việt Nam theo lựa chọn của HLV Kim Sang-sik. Theo đó, đội sẽ gồm 26 cầu thủ với lực lượng nòng cốt là những cái tên vừa giành cúp vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2026 như: Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Viktor Lê, Phạm Lý Đức...

Đáng chú ý trên hàng tấn công, bên cạnh Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Ngọc Mỹ,HLV Kim Sang-sik đã gọi lại tiền đạo Bùi Vĩ Hào sau thời gian dài chấn thương.

Theo kế hoạch sau khi kết thúc Panda Cup 2025, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tiếp tục tập huấn tại Vũng Tàu trước khi lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33 từ ngày 2/12.

Tại SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam chung bảng B với U22 Malaysia và U22 Lào. Theo lịch, đội sẽ ra quân gặp U22 Lào lúc 18h30 ngày 4/12, sau đó gặp U22 Malaysia lúc 18h30 ngày 11/12.

Bùi Vĩ Hào được HLV Kim Sang-sik triệu tập trở lại đội tuyển U22 Việt Nam

Các trận đấu của bảng B diễn ra tại sân Tinsulanon (Songkhla). Ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết. Vòng bán kết được tổ chức ngày 15/12, trong khi trận tranh huy chương đồng và chung kết diễn ra ngày 18/12, đều tại sân Rajamangala (Bangkok).