Nhận định Man City vs Liverpool, 23h30 ngày 9/11: Khúc cua quan trọng

Liverpool được đánh giá là ứng cử viên vô địch hàng đầu khi mùa giải khởi tranh. Họ vốn là đương kim vô địch và tăng cường sức mạnh với một loạt hợp đồng đắt giá, bao gồm 2 kỷ lục của giải đấu là Wirtz và Isak. The Kop khởi đầu hoàn hảo với 7 trận thắng liên tiếp, nhưng bất ngờ sa sút không phanh từ cuối tháng 9.

Ít ai ngờ đội bóng của HLV Slot có thể sa lầy khủng hoảng đến mức đá 7 trận thì… thua 6 trận trong vòng 1 tháng. Chuỗi trận tệ hại này khiến Liverpool bị loại sớm khỏi Carabao Cup, và bật khỏi tốp 5 Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, đúng vào thời điểm khó khăn đó, Liverpool đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc bằng 2 chiến thắng ấn tượng trước Aston Villa và Real Madrid. Còn quá sớm để khẳng định Liverpool sẽ trở lại cuộc đua vô địch khi họ bị Arsenal bỏ xa 7 điểm, nhưng mọi chuyện vẫn đang trong tầm tay đội bóng áo đỏ. Với việc Arsenal bất ngờ bị Sunderland cầm chân đêm qua, The Kop có cơ hội rút ngắn khoảng cách xuống còn 5 điểm. Dù vậy, nhiệm vụ họ đối mặt rất khó khăn: đánh bại Man City tại Etihad.

Khác với Liverpool, Man City không mua sắm ồ ạt ở mùa hè 2025 cho dù chia tay một trong những ngôi sao tấn công hay nhất lịch sử CLB là De Bruyne. Đáng chú ý, HLV Pep Guardiola dường như đã từ bỏ triết lý bóng đá kiểm soát, cho phép Man City chơi bóng đơn giản và trực diện hơn. Với Gianluigi Donnarumma, Man City không còn triển khai bóng từ thủ môn và luân chuyển dần lên trên như trước. Thay vào đó, họ tập trung dồn bóng cho hai cầu thủ chạy cánh và làm mọi cách để đặt Erling Haaland vào vị trí có thể dứt điểm.

Cách chơi mới này giúp Man City có thể “sống tốt” mà không cần Rodri. Họ cũng không phải dựa vào sự tỏa sáng của Foden hay các ngôi sao tấn công khác, mà chỉ cần Haaland lên tiếng. Tất nhiên, đây không phải phương án hoàn hảo. Pep Guardiola chỉ đang cố gắng tối ưu những gì ông có trong tay và thích nghi với hoàn cảnh.

Trận đấu dự đoán sẽ bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố lớn: một là sự ưu tiên của City trong việc giành 3 điểm tại sân nhà để duy trì áp lực với Arsenal và Liverpool, hai là khả năng Liverpool chơi phòng ngự chặt, rồi phản công khi có cơ hội. Với cú hích từ việc vừa thắng Real Madrid, Liverpool có thể nhập cuộc với quyết tâm cao, nhưng việc phải làm khách khiến họ khó tránh khỏi áp lực từ sớm.

City có thể sẽ cố gắng mở tỷ số trong hiệp đầu bằng cách kiểm soát tuyến giữa và khai thác biên - đặc biệt là khi Liverpool có xu hướng để lộ khoảng trống khi dâng đội hình. Nếu City dẫn bàn, họ hoàn toàn có thể bảo toàn lợi thế nhờ kinh nghiệm và chiều sâu đội hình. Ngược lại, nếu Liverpool mở tỷ số hoặc kéo được thế trận cân bằng trước giờ nghỉ, họ sẽ có động lực lớn để giữ kết quả hoặc tìm kiếm bàn thắng thứ hai từ các pha phản công.

Lịch sử đối đầu Man City vs Liverpool

Man City đã thua cả hai lần gặp Liverpool tại Premier League mùa trước với tỷ số 2-0. Chỉ trong trận đấu với MU năm 2020, Guardiola mới chứng kiến ​​một trong những đội bóng của mình trải qua ba trận liên tiếp không ghi được bàn thắng nào trước một đội bóng cụ thể (trên mọi đấu trường).

Tuy nhiên, City đã thắng 10 trong số 12 trận gần nhất tại Premier League trước các nhà đương kim vô địch (một trận hòa, một trận thua), gần đây nhất là chiến thắng 4-1 trước Liverpool tại Anfield vào tháng 2 năm 2021.

