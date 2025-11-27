Liverpool đại bại ở Champions League

TPO - Cơn khủng hoảng của Liverpool chưa dừng lại khi để thua đậm 1-4 PSV Eindhoven trên sân nhà Anfield trong loạt trận thứ 5 vòng bảng Champions League. Trong khi đó, đại diện khác của Anh là Arsenal lại gây ấn tượng mạnh với chiến thắng 3-1 trước Bayern Munich.

Arsenal tiếp đà thăng hoa với chiến thắng ấn tượng trước Bayern Munich

Hiệp 1 giữa Arsenal và Bayern Munich diễn ra với thế trận khá cân bằng, mỗi bên đều có 1 bàn thắng. Phút 22, xuất phát từ pha đá phạt góc bên cánh trái của Saka, Timber đánh đầu đưa Arsenal vươn lên dẫn 1-0. Tuy nhiên đến phút 32, Bayern Munich quân bình tỷ số với pha lập công của Lennart Karl.

Bước sang hiệp 2, Arsenal đẩy cao đội hình làm chủ thế trận. Bước ngoặt trận đấu diễn ra ở phút 68 khi HLV Arteta tung Riccardo Calafiori và Gabriel Martinelli vào sân. Ngay sau đấy, Calafiori có đường tạt chính xác bên cánh trái để Noni Madueke đệm bóng cận thành ghi bàn thứ 2 cho Arsenal.

Chiến thắng 3-1 của Pháo thủ thành London được ấn định ở phút 77 và người lập công chính là Martinelli. Từ một pha tấn công tốc độ, Martinelli đón đường chuyền của Eze trước khi vượt qua cả thủ môn Neuer để phá lưới Bayern Munich.

Trái ngược với màn trình diễn của Arsenal, Liverpool lại có trận cầu thảm hoạ trước PSV Eindhoven trên sân nhà Anfield. Ngay phút thứ 6, đội trưởng Virgil van Dijk để tay chạm bóng trong vòng cấm tạo cơ hội cho PSV Eindhoven có bàn thắng trên chấm 11m. Trước khi hiệp 1 khép lại, Dominik Szoboszlai kịp sửa sai với tình huống cân bằng tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, hiệp 2 đã chứng kiến 45 phút thảm hoạ của đội chủ nhà. Hàng phòng ngự Liverpool chơi như mơ ngủ, tạo điều kiện cho PSV Eindhoven liên tiếp có thêm 3 bàn thắng, qua đó giành kết quả chung cuộc 4-1.

Đây là trận thua thứ 9 trong 12 trận gần nhất của Liverpool trên mọi đấu trường, diễn biến cho thấy họ đang thực sự có vấn đề về phong độ và tinh thần thi đấu.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, PSG có màn lội ngược dòng ngoạn mục khi đánh bại Tottenham Hotspur 5-3. Vitinha lập công lớn với một cú hat-trick ở các phút 45, 53 và 79. Tottenham Hotspur đã 2 lần vươn lên dẫn trước đối thủ nhưng không bảo vệ được thành quả trong ngày Vitinha tỏ ra quá xuất sắc.

Với kết quả này, PSG vươn lên vị trí thứ 2 với 12 điểm, chỉ đứng sau Arsenal, đội toàn thắng cả 5 trận. Ở hai cặp đấu khác, Inter Milan để thua 1-2 trước Atletico Madrid, trong khi Real Madrid giành chiến thắng 4-3 trước Olympiacos.