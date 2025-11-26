Nhận định Olympiacos vs Real Madrid, 03h00 ngày 27/11: Tia hy vọng mong manh

TPO - Nhận định bóng đá Olympiacos vs Real Madrid, UEFA Champions League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Olympiacos loay hoay tìm chiến thắng đầu tiên tại cúp Châu Âu mùa này. Trong bối cảnh đó, cuộc tiếp đón Real Madrid chẳng khác nào bài kiểm tra lớn quyết định cơ hội bám trụ ở sân chơi châu lục.

HLV Xabi Alonso đang chịu nhiều chỉ trích sau chuỗi trận tệ hại.

Nhận định trước trận đấu Olympiacos vs Real Madrid

Real Madrid tới Hy Lạp để tìm lại cảm hứng chiến thắng sau giai đoạn bất ổn. Kể từ thắng lợi 4-0 trước Valencia đầu tháng 11, đội quân của Xabi Alonso không còn biết mùi chiến thắng. Họ liên tiếp bị Rayo Vallecano và Elche cầm chân tại La Liga, xen giữa là thất bại trước Liverpool tại Champions League. Dù vậy, Real Madrid vẫn giữ được ngôi đầu La Liga nhờ hơn Barcelona 1 điểm. Họ thu về 9 điểm sau 4 trận bằng việc tại Champions League. Thành tích này đang giúp Real đứng thứ 7 trên bảng tổng sắp, tạm nằm trong nhóm có vé tiến vào vòng 16 đội.

Tuy nhiên, áp lực dành cho Xabi Alonso bắt đầu xuất hiện dồn dập. Một số nguồn tin cho rằng phòng thay đồ Real Madrid xuất hiện những quan điểm trái chiều về triết lý của cựu tiền vệ người Tây Ban Nha. Một số trụ cột như Valverde, Vinicius Jr tỏ ra không hài lòng với nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Nếu Real Madrid tiếp tục đánh mất điểm trước Olympiacos, cơn bão chỉ trích từ người hâm mộ lẫn truyền thông có thể bùng nổ mạnh mẽ hơn.

Thật may mắn cho Real Madrid là đối thủ của họ trong trận đấu sắp tới lại là một trong những câu lạc bộ có thành tích tệ nhất tại giải đấu. Sau bốn lượt trận, đội bóng Hy Lạp vẫn loay hoay tìm chiến thắng đầu tay, khi chỉ thu về hai trận hòa và hai thất bại. Với vỏn vẹn 2 điểm, Olympiacos bị đẩy xuống nhóm cuối bảng, đứng thứ 31 và đối diện áp lực phải bứt tốc mạnh mẽ nếu còn muốn chen chân vào top 24.

Đoàn quân của HLV Jose Luis Mendilibar sẽ phải đánh bại Real Madrid để xoay chuyển tình thế. Mặc dù đội khách đang khủng hoảng nhưng Olympiacos vẫn không phải đối thủ xứng tầm của thầy trò Xabi Alonso. Phong độ thăng hoa ở đấu trường quốc nội sẽ không giúp họ nắm lợi thế trong cuộc chiến sống còn với Real Madrid.

Những thất bại bạc nhược trước Arsenal và Barcelona cho thấy đại diện của bóng đá Hy Lạp gần như không có khả năng tạo bất ngờ trước các đội bóng lớn. Vì thế, Olympiacos nhiều khả năng sẽ thua bẽ bàng trong cuộc đấu với Real Madrid bất chấp việc được chơi trên sân nhà. Ở mùa giải này, đội bóng của HLV Xabi Alonso cho thấy họ không gặp nhiều khó khăn trước đội bóng bị đánh giá thấp hơn.

Phong độ, lịch sử đối đầu Olympiacos vs Real Madrid

Kể từ sau thất bại trước Barcelona, Olympiacos bất bại 6 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên 5/6 chiến thắng đó đều đến ở đấu trường quốc nội, giải đấu có tính cạnh tranh thấp hơn hẳn Champions League.

Real Madrid sa sút trong thời gian gần đây khi chỉ thắng 2/5 trận gần nhất và trải qua chuỗi 3 trận không biết đến chiến thắng.

Real Madrid có thành tích đối đầu vượt trội với 4 chiến thắng và chỉ nhận 1 trận thua.

Thông tin lực lượng Olympiacos vs Real Madrid

Olympiacos vắng Paschalakis và Angelakis.

Real Madrid không có sự phục vụ của Carvajal, Rudiger, Alaba, Mastantuono, Militao, Courtois và Huijsen.

Đội hình dự kiến Olympiacos vs Real Madrid

Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Garcia, Mouzakitis; Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi.

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Asencio, Carreras, Fran; Valverde, Camavinga, Guler; Bellingham; Mbappe, Vinicius Jr.

Dự đoán tỷ số Olympiacos 1-2 Real Madrid