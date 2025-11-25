PUMA lần đầu mang công nghệ đo sóng não đến giải chạy đêm VnExpress

Rạng sáng 30/11/2025, giải chạy đêm VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by PUMA (VMHM 2025) sẽ chính thức diễn ra, đánh dấu 5 năm hình thành và phát triển của một trong những sự kiện thể thao được yêu thích nhất tại Hà Nội. Với gần 10.000 vận động viên tham gia, mùa giải 2025 hứa hẹn mang đến một đêm đầy năng lượng, nơi tinh thần chinh phục hòa quyện cùng vẻ đẹp cổ kính – hiện đại của Thủ đô trong không gian tĩnh lặng lúc nửa đêm.

Giải VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by PUMA khơi dậy tinh thần “Go Wild Hanoi”, nơi cộng đồng runner phát huy cá tính riêng của bản thân. Ảnh: VM

Từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 2020, VnExpress Marathon Hanoi Midnight đã trở thành biểu tượng của sự bền bỉ và trải nghiệm độc đáo: chạy xuyên đêm giữa một Hà Nội quen thuộc nhưng khoác lên mình diện mạo hoàn toàn khác. Năm 2025 đánh dấu cột mốc 5 năm, chủ đề “GO WILD HANOI” tiếp tục khơi dậy tinh thần mạnh mẽ, tự do và đầy cá tính của cộng đồng runner. Đây cũng là năm đầu tiên PUMA đồng hành với vai trò đối tác chiến lược, mang đến diện mạo trẻ trung, hiện đại cho giải thông qua các hạng mục đồng hành và hoạt động thương hiệu.

Trong 2 ngày 28-29/11, vận động viên sẽ nhận vật phẩm cho giải chạy và có cơ hội trải nghiệm các hoạt động thú vị đến từ các nhà tài trợ. Điểm nhấn tại khu vực sự kiện năm nay chính là gian hàng triển lãm của PUMA với thiết kế mô phỏng hộp giày lớn nhất Việt Nam. Đây được xem như biểu tượng cho vùng an toàn của mỗi cá nhân. Khi bước vào bên trong, vận động viên sẽ có cơ hội khám phá, lắng nghe và kết nối với chính bản thân mình bằng hoạt động đo sóng não (Brainwave). Trải nghiệm này truyền tải mạnh mẽ tinh thần “go outside the box” – lời kêu gọi các vận động viên bước ra khỏi giới hạn quen thuộc để bắt đầu hành trình khám phá Hà Nội về đêm, hòa nhịp cùng thông điệp GO WILD HANOI của giải đấu năm nay.

Hình ảnh mô phỏng chiếc hộp giày Nitro lớn nhất Việt Nam sắp xuất hiện tại giải chạy. Ảnh: VM

Theo PUMA, chỉ khi được là chính mình, biết bản thân cần những gì thì mới có thể gặt hái được đỉnh cao mới một cách trọn vẹn nhất. Đây là tiền đề để sản sinh ra những thế hệ tiếp nối văn minh và chuẩn mực.

Trước ngày thi đấu chính, PUMA tổ chức sự kiện Shake Out Run vào chiều 28/11/2025, quy tụ runner, pacer và các KOLs nổi bật của làng chạy Việt Nam. Sự kiện nhằm tạo bầu không khí hào hứng, giúp runner “làm nóng” và duy trì cảm giác chân trước giờ G, kết nối cộng đồng trong tinh thần GO WILD HANOI. Đây cũng là hoạt động bồi đắp năng lượng tích cực, giúp runner tự tin bước vào hành trình thi đấu vào rạng sáng 30/11.

VĐV sẽ được trải nghiệm công nghệ đo sóng não ấn tượng, lần đầu tiên được PUMA mang đến Việt Nam, hoạt động trải nghiệm này diễn ra trong 2 ngày từ 28/11 đến 29/11 tại Hồ Thiền Quang, Hà Nội. Ảnh: VM

00h05 ngày 30/11, giải đấu chính thức khởi tranh. Cung đường VMHM 2025 tiếp tục đưa vận động viên khám phá Hà Nội qua những địa danh mang dấu ấn lịch sử. Runner sẽ đi qua khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Thanh Niên – “dải lụa” giữa Hồ Tây và Trúc Bạch, trục đường Phan Đình Phùng rợp bóng cây, Hồ Hoàn Kiếm lung linh ánh đèn và các tuyến phố cổ đặc trưng. Đặc biệt, hành trình năm nay mở rộng qua cả cầu Vĩnh Tuy và cầu Long Biên – hai cây cầu biểu tượng cho sự giao thoa giữa truyền thống và nhịp sống hiện đại của thành phố. Đây không chỉ là đường chạy, mà còn là hành trình cảm nhận một Hà Nội đầy chất thơ trong khoảnh khắc đặc biệt của đêm.

Áo đấu chính thức VMHM 2025 tiếp tục sử dụng sắc hồng đặc trưng – gam màu đã trở thành biểu tượng của giải qua các năm. Thiết kế tối giản, hiện đại, với điểm nhấn số 5 trên tay áo, đánh dấu cột mốc 5 năm VnExpress Marathon Hanoi Midnight. Mẫu áo hứa hẹn tạo nên “làn sóng hồng” rực rỡ phủ khắp đường chạy đêm, truyền cảm hứng và tinh thần “Go Wild Midnight” cho toàn bộ runner.

Bộ áo Finisher VMHM 2025 gồm hai phiên bản dành riêng cho từng cự ly. Áo Finisher 21km mang sắc xanh midnight chuyển sáng, thể hiện tinh thần bứt phá và sự tự do trên đường chạy; thiết kế T-shirt thoáng khí, phù hợp cả thi đấu lẫn sử dụng hằng ngày. Áo Finisher 42km là mẫu áo gió thiết kế riêng cho những runner chinh phục trọn vẹn 42.195km, sử dụng chất liệu chống nước – cản gió – bền bỉ, với gam trắng – xanh ngọc thanh lịch và mạnh mẽ. Mỗi chiếc áo Finisher là dấu mốc của hành trình nỗ lực giữa đêm Hà Nội, tôn vinh tinh thần bền bỉ của người chạy.

Huy chương VMHM 2025 mang câu chuyện trọn vẹn về hành trình 5 năm của giải. Trung tâm huy chương là hình ảnh đoàn tàu xuyên đêm mang số hiệu VMHM-05 – biểu tượng cho chuyến tàu bền bỉ, liên tục lăn bánh cùng cộng đồng runner suốt nửa thập kỷ. Phía sau đoàn tàu là hai biểu tượng lịch sử của Hà Nội: Cột cờ Hà Nội và cầu Long Biên, như những chứng nhân lặng lẽ đồng hành cùng thành phố qua năm tháng. Phía trên là kiến trúc Nhà ga Hà Nội – điểm khởi đầu của bao chuyến đi, cũng là nơi bắt đầu hành trình của mỗi runner khi bước vào đêm thi đấu. Mặt sau huy chương khắc dòng chữ: “5 năm hành trình rực rỡ, nơi triệu bước chân chạm hồn phố cổ.” Tấm huy chương là lời tri ân dành cho Hà Nội và hàng chục nghìn bước chân đã cùng nhau viết nên bản giao hưởng giữa đêm.

Bên cạnh những giá trị thể thao và trải nghiệm đặc trưng, VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by PUMA 2025 mang tới thông điệp “Giải chạy xanh không khói thuốc”. Thông điệp hướng đến mục đích nâng cao nhận thức của người tham gia thể thao với cộng đồng và xã hội, thúc đẩy hành động thực tế như giữ bầu không khí chung và hạn chế tình trạng tàn thuốc vứt sai quy định. Đây là quy định thiết thực và là lời kêu gọi mạnh mẽ cho tinh thần Thể thao xanh, đảm bảo chất lượng môi trường không khí giải chạy Marathon ở trạng thái tốt nhất; giúp đảm bảo sức khỏe cho chính người tham gia và mọi người xung quanh, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao trải nghiệm hoạt động. Từ đó, mang lại những thành tích tốt nhất cho các vận động viên đến với VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by PUMA 2025. Qua đây, giải chạy cũng khẳng định mối liên hệ song hành chặt chẽ giữa thể thao và môi trường, để lại hình ảnh văn minh, ý nghĩa về một giải chạy hướng đến Thể thao xanh bền vững.

VMHM 2025 quy tụ gần 10.000 vận động viên đến từ nhiều câu lạc bộ chạy bộ lớn trên cả nước, cộng đồng runner miền Bắc và cả các vận động viên quốc tế. Sự hội tụ này hứa hẹn tạo nên một đêm bùng nổ năng lượng khi từng bước chân hòa vào nhịp sống đặc biệt của Hà Nội về đêm. Không chỉ là sự kiện thể thao, giải góp phần quảng bá hình ảnh một Hà Nội an toàn, thân thiện và giàu bản sắc đến bạn bè quốc tế.

Diễn ra vào thời điểm Hà Nội se lạnh dễ chịu cuối năm, VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by PUMA 2025 mang đến trải nghiệm khó quên cho các vận động viên. Ánh sáng từ những cây cầu, không khí mát lạnh từ Hồ Tây, sự tấp nập của khu phố cổ và tiếng cổ vũ vang giữa đêm hứa hẹn sẽ tạo nên bầu không khí đầy cảm xúc. VMHM 2025 không chỉ là cuộc đua về tốc độ, mà là hành trình khám phá Hà Nội theo một góc nhìn độc đáo: mạnh mẽ, sâu lắng và tràn đầy cảm hứng.