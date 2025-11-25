Nhận định Man City vs Leverkusen, 03h00 ngày 26/11: Lần thứ 100 của Pep Guardiola

TPO - Nhận định bóng đá Man City vs Leverkusen, Cúp C1 châu Âu lúc 03h00 ngày 26/11. Cập nhật thông tin lực lượng, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Man City và Bayer Leverkusen. HLV Pep Guardiola sẽ chạm mốc 100 trận đấu tại Champions League với Man City, và ông đang hướng đến một chiến thắng khác tại giải đấu danh giá này.

Nhận định Man City vs Leverkusen

Pep Guardiola được công nhận rộng rãi là một trong những HLV xuất sắc nhất lịch sử, cho dù ông mới chỉ 54 tuổi và có hơn 15 năm tuổi nghề. Vào rạng sáng mai, Pep Guardiola sẽ chạm cột mốc 100 trận đấu ở Champions League với Man City.

Pep Guardiola đã giành 3 chức vô địch, hai lần với Barcelona vào năm 2009 và 2011, một lần với Manchester City vào năm 2023. Với Man City, ông giành tổng cộng 62 trận thắng, hòa 19 trận và chỉ thua 18 trận. Điều đó sẽ giúp Guardiola trở thành huấn luyện viên thứ ba đạt được ba con số với một câu lạc bộ Anh tại Cúp C1/Champions League, sau Alex Ferguson (190 với Manchester United) và Arsène Wenger (177 với Arsenal).

Tuy nhiên, cột mốc trên có lẽ không làm Pep Guardiola bận tâm bằng thất bại 1-2 trước Newcastle cuối tuần vừa qua. Ở thời điểm Man City đạt phong độ cao và sở hữu chuỗi thắng liên tiếp, họ bất ngờ thất bại đầy cay đắng. Trận thua này khiến Pep-team mất vị trí nhì bảng Ngoại hạng Anh vào tay Chelsea và kém Arsenal đến 7 điểm. Cơ hội đua vô địch của họ đang ít dần đi.

Nếu không có gì thay đổi, Man City sẽ nhanh chóng chuyển mục tiêu chính của mùa giải này sang Cúp C1 châu Âu - nơi họ đang bất bại 4 trận, giành 10 điểm và nằm trong nhóm đầu bảng. Rạng sáng mai, Man City tiếp đón đối thủ khó chịu Leverkusen, nhưng họ hứa hẹn sẽ giành thêm một chiến thắng khác.

Leverkusen đang hồi sinh ấn tượng cùng tân HLV Hjulmand, nhưng họ vẫn bị đánh giá thấp hơn Man City nhiều lần. Đội bóng áo đỏ-đen thậm chí yếu hơn Dortmund - đội vừa bị Man City đè bẹp 4-1 tại Etihad ở vòng đấu trước. Kịch bản tương tự hoàn toàn có thể xảy ra khi hàng thủ của Leverkusen bị suy yếu đáng kể so với mùa giải trước.

Thực tế, trong hai trận gần nhất gặp các “đại gia” thực sự là PSG và Bayern Munich, Leverkusen đều thảm bại. Họ thua PSG 2-7 ngay trên sân nhà và phơi áo 0-3 trên sân Bayern. Làm khách của Man City là nhiệm vụ “quá sức” với đội bóng của HLV Hjulmand ngay cả khi họ chỉ hướng đến kết quả hòa.

Cần biết rằng Man City rất mạnh tại Etihad, đặc biệt ở giai đoạn đầu bảng. Đội bóng của Pep Guardiola đang sở hữu chuỗi 23 trận liên tiếp bất bại trên sân nhà ở vòng bảng/ vòng phân hạng Champions League (thắng 20, hòa 3).

Thành tích đối đầu với các đội bóng Bundesliga của City rất tốt. Khi một đội bóng Đức giành chiến thắng trước City tại sân vận động Etihad, Guardiola chính là người dẫn dắt Bayern Munich giành chiến thắng 3-1 vào tháng 10 năm 2013.

Lịch sử đối đầu Man City vs Leverkusen

Đây sẽ là lần đầu tiên City và Leverkusen gặp nhau trong khuôn khổ giải đấu UEFA.

Tuy nhiên, City đã giành chiến thắng trong 13 trận sân nhà gần nhất tại Champions League trước các đội bóng Đức với tổng tỷ số 49-13, chỉ thua một trong 24 trận gần nhất tại châu Âu trước các đội Bundesliga (W19 D4).

Ngược lại, Leverkusen đã thua tám trong số 10 trận sân khách gần nhất tại Champions League trước các đội bóng Anh (Thắng 1, Hòa 1), bao gồm cả trận thua 0-4 trước Liverpool tại Anfield mùa trước. Chiến thắng và giữ sạch lưới duy nhất của họ trong khoảng thời gian đó là chiến thắng 1-0 trước Tottenham vào tháng 11 năm 2016.

Phong độ Man City vs Leverkusen