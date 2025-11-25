Nguyễn Trọng Hoàng giành danh hiệu đầu tiên sau chức vô địch Tiền Phong Golf Championship 2025

TPO - Nguyễn Trọng Hoàng trở thành tâm điểm giải Trang An Junior Elite khi xuất sắc giành chức vô địch với tổng điểm +1, đánh dấu danh hiệu đầu tiên của anh kể từ sau chiến thắng vang dội tại Tiền Phong Golf Championship 2025.

Bước vào giải đấu diễn ra tại Trang An Golf & Resort với sự kỳ vọng cao từ giới chuyên môn, Trọng Hoàng thể hiện phong độ ổn định, khả năng xử lý tình huống thông minh và bản lĩnh đáng nể.

Tổng điểm +1 (even par, -3 và +4) sau 3 vòng đấu giúp Trọng Hoàng giành chức vô địch thuyết phục. Đặc biệt, vòng hai đặc biệt bùng nổ với 8 birdie, con số nhiều nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của Trọng Hoàng, được xem là bước ngoặt giúp anh vượt lên các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Chia sẻ sau chiến thắng, Trọng Hoàng cho biết: “Chung kết mình bỏ lỡ khá nhiều cơ hội nhưng tổng thể là rất hài lòng sau 3 vòng đấu, đặc biệt là vòng 2 với 8 birdie, nhiều nhất từ trước đến giờ. Đó là tín hiệu tích cực để mình tự tin hơn cho các giải sắp tới".

Cách đây một tuần, Trọng Hoàng đã vượt qua nhiều golfer tên tuổi để lần đầu vô địch Tiền Phong Golf Championship 2025 tại Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club. Golfer 15 tuổi thừa nhận rằng chuỗi thành công này giúp anh thêm tự tin hơn khi chuẩn bị cùng đội tuyển golf Việt Nam bước vào SEA Games 33 tại Thái Lan: “Những chiến thắng này tiếp thêm cho tôi rất nhiều động lực. Tôi sẽ cố gắng giữ phong độ tốt nhất tại SEA Games sắp tới".

Bên cạnh chức vô địch của Trọng Hoàng, giải Trang An Junior Elite năm nay còn ghi nhận sự tỏa sáng của nhiều gương mặt triển vọng ở các nhóm tuổi khác nhau. Tại bảng U18, Trần Việt An giành ngôi quán quân, trong khi Nguyễn Khánh Linh và Nguyễn Quang Za Vinh lần lượt về nhì và ba.

Ở bảng U15, Nguyễn Bảo Phát xuất sắc đứng đầu, theo sau là Nguyễn Đức Huy và Nguyễn Quang Đại. Tài năng nhí Bùi Quang Đức Minh lên ngôi ở bảng U13, vượt qua Phạm Minh Hải và Lê Nhật Bình. Còn tại bảng U11, Nguyễn Nhật Minh là người thi đấu ấn tượng nhất, xếp sau là Nguyễn Vũ Phúc Anh và Bùi Ngọc Đăng Minh.