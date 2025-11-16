Chân dung nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship 2025 Nguyễn Trọng Hoàng

TPO - Tuyển thủ Quốc gia Nguyễn Trọng Hoàng đã xuất sắc giành ngôi vô địch Tiền Phong Golf Championship 2025 tại Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club (Ninh Bình), khẳng định vị thế hàng đầu trong làng golf Việt Nam và mở ra cơ hội chuẩn bị mạnh mẽ cho SEA Games 33.

Ngày 15/11, Tiền Phong Golf Championship 2025 khép lại trong không khí sôi động tại Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club (Ninh Bình), nơi tuyển thủ Quốc gia Nguyễn Trọng Hoàng đã xuất sắc giành ngôi vô địch với thành tích 71 gậy (-1).

Điều đặc biệt là trước giải đấu năm nay, Trọng Hoàng chưa từng thi đấu tại Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club. Golfer sinh năm 2010 chỉ có một buổi test sân duy nhất vào ngày 14/11, tức chỉ một ngày trước ngày thi đấu chính thức.

Dù điều kiện làm quen sân hạn chế, Trọng Hoàng vẫn thể hiện sự thích ứng nhanh nhạy và bản lĩnh thi đấu hiếm thấy, vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh như Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Viết Gia Hân... để lần đầu tiên bước lên đỉnh vinh quang của giải đấu.

Chiến thắng tại Tiền Phong Golf Championship 2025 càng ý nghĩa hơn khi Trọng Hoàng từng góp mặt ở giải vào các năm 2022 và 2023, nhưng chưa một lần chạm tay vào chức vô địch. Việc trở lại sau hai mùa không trọn vẹn để rồi giành danh hiệu ngay tại sân đấu hoàn toàn mới, trở thành minh chứng rõ ràng cho sự trưởng thành vượt bậc của golfer sinh năm 2010 trong ba năm qua.

Chia sẻ sau chiến thắng, Trọng Hoàng cho biết: Tiền Phong Golf Championship là giải đấu mang giá trị thể thao và cộng đồng rất đặc biệt. Chức vô địch năm nay là bước chạy đà quan trọng cho SEA Games 33 tại Thái Lan, nơi em sẽ đại diện đội tuyển Việt Nam tranh tài lần đầu tiên.

Tự tin hướng tới SEA Games 33

Trước khi tỏa sáng tại Tiền Phong Golf Championship 2025, Trọng Hoàng đã gây tiếng vang lớn tại Vietnam Amateur Open (VAO 2025). Trên sân Dalat Palace Golf Club, trong điều kiện thời tiết lạnh và địa hình thử thách, Trọng Hoàng vượt qua những golfer giàu kinh nghiệm như đương kim vô địch quốc gia Nguyễn Tuấn Anh hay nhà vô địch SEA Games 32 Lê Khánh Hưng để trở thành nhà vô địch trẻ nhất lịch sử giải. Thành tích này đồng thời giúp em trở thành golfer đầu tiên của Việt Nam chắc suất góp mặt tại SEA Games 33.

Phong độ ấn tượng tiếp tục được Trọng Hoàng duy trì tại Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, nơi em cán đích trong nhóm 4 golfer mạnh nhất giải. Lối chơi của golfer sinh năm 2010 ngày càng hoàn thiện với những cú drive ổn định, khả năng kiểm soát game đấu tinh tế hơn. Trong những thời điểm áp lực nhất, Trọng Hoàng đều cho thấy bản lĩnh thi đấu vượt xa tuổi 15.

Trọng Hoàng chia sẻ, được tham dự SEA Games là một vinh dự và niềm tự hào lớn. Thời gian qua, golfer sinh năm 2010 đã tập trung tối đa, chuẩn bị kỹ lưỡng khi tập luyện song song tại Học viện EPGA và Every Golf, hoàn thiện toàn diện cả long game lẫn short game, chú trọng từng chi tiết nhỏ trong kỹ thuật. Sự đồng hành của gia đình, các HLV và đội ngũ chuyên môn giúp em duy trì sự ổn định, sẵn sàng cho kỳ Đại hội sắp tới.



Ở tuổi 15, Trọng Hoàng đang trở thành hình mẫu của thế hệ golfer trẻ Việt Nam: bản lĩnh, cầu tiến và giàu khát vọng. Chiến thắng tại Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club không chỉ là danh hiệu đầu tiên của em tại giải “Vì Tài năng trẻ Việt Nam”, mà còn là bước đệm quan trọng cho hành trình chinh phục đấu trường SEA Games 33. Với những gì Trọng Hoàng đã thể hiện, hành trình phía trước chắc chắn còn mở ra nhiều thành tựu lớn.