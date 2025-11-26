Nhận định Liverpool vs PSV, 03h00 ngày 27/11: The Kop sa lầy

TPO - Nhận định bóng đá Liverpool vs PSV, vòng phân hạng Cúp C1 châu Âu. Cập nhật thông tin lực lượng, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Liverpool và PSV. Liverpool đang sa lầy khủng hoảng và họ nhiều khả năng sẽ nhận thêm kết quả tồi tệ trước PSV.

Nhận định Liverpool vs PSV

Những tưởng Liverpool đã hồi phục sau 2 trận thắng liên tiếp trước Aston Villa và Real Madrid, nhưng họ lại nhanh chóng sa lầy và rơi vào khủng hoảng trầm trọng hơn với hai thất bại cùng với tỷ số 0-3 trước Man City và Nottingham. Hai trận thua liên tiếp vừa qua phơi bày vấn đề của The Kop. Cho dù HLV Arne Slot loại bỏ “bom tấn” Wirtz để dùng lại sơ đồ 4-3-3, Liverpool vẫn thi đấu chật vật và thua thảm.

Như vậy, câu chuyện về sơ đồ và hệ thống chiến thuật không hoàn toàn là lý do chính khiến Liverpool lao dốc không phanh ở mùa giải này. Vấn đề chính nằm ở sự sa sút đồng loạt của các ngôi sao kỳ cựu, trong đó bao gồm hai mắt xích quan trọng nhất là Van Dijk và Salah. Ở hậu phương, Van Dijk mắc nhiều sai lầm hơn trong khi ở phía trên, Salah có dấu hiệu chậm chạp, lạc lõng và thiếu hiệu quả.

Về lý thuyết, tiếp đón PSV là cơ hội tốt để Liverpool đứng dậy sau thất bại. Đại diện Hà Lan chưa bao giờ được đánh giá cao ở đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, trận thua 0-3 trước Nottingham ngay tại Anfield cho thấy Liverpool hiện tại dễ tổn thương đến mức độ nào.

Đáng chú ý, bản thân HLV Arne Slot rất e ngại PSV. Theo thống kê, ông chỉ thắng 1 trong 8 trận gần nhất đối đầu với PSV trên mọi đấu trường (hòa 3, thua 4). Mùa trước, Slot giúp Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh nhưng vẫn thua PSV.

Liverpool sa sút về mọi mặt. Ảnh: AP

Anfield là điểm tựa quan trọng cho Slot và các học trò ở thời điểm này. The Reds đã toàn thắng trong cả 13 trận sân nhà gần nhất tại Champions League ở vòng bảng/giai đoạn phân hạng, và chiến thắng trước Madrid vừa qua đã thiết lập chuỗi trận dài nhất của một đội bóng Ngoại hạng Anh.

Hơn nữa, The Kop chỉ thua một lần tại Anfield trong 25 trận vòng bảng gần nhất tại giải đấu hàng đầu châu Âu, trận thua 2-0 trước Atalanta vào tháng 11 năm 2020 sau cánh cửa đóng kín (thắng 21, hòa 3).

Dù vậy, các con số thống kê kể trên sẽ trở nên vô nghĩa nếu đội bóng áo đỏ không tự mình vực dậy tinh thần quyết tâm. Trong giai đoạn hiện tại, Liverpool rất dễ mắc sai lầm và lún sâu hơn vào khủng hoảng.

Phong độ Liverpool vs PSV