Golfer người Hàn Quốc hai lần vô địch trên VGA Development Tour

TPO - Vòng đấu cuối ở Emerald Cup - Final Leg of 2025 đã chứng kiến màn rượt đuổi điểm số kịch tính, khi có ít nhất 5 golfer cạnh tranh trực tiếp cho danh hiệu vô địch. Trong đó, Park Jung Min là người tạo nên dấu ấn rõ rệt nhất khi thi đấu bùng nổ để lần thứ 2 đăng quang trên hệ thống VGA Development Tour.

Bước vào ngày chung kết với tổng điểm (+1) và kém ngôi đầu của Joel Troy 3 gậy, Park Jung Min nhanh chóng bắt nhịp và thể hiện phong độ ổn định. Ở 9 hố đầu, anh ghi birdie tại hố 4 và 6, đưa điểm tổng về (-1) và vươn lên đồng dẫn đầu với Joel Troy - người mắc 2 bogey xen giữa 1 birdie trong nửa đầu vòng đấu.

Sang 9 hố cuối, cú putt birdie chính xác ở hố 10 par-4 giúp Park Jung Min chính thức vượt lên chiếm ngôi đầu. Sự tự tin tiếp tục được thể hiện khi anh ghi thêm birdie nữa ở hố 12, nâng tổng thành tích lên (-3).

Ở thời điểm này, Trương Chí Quân cũng vùng lên mạnh mẽ với 6 birdie và 2 bogey qua 15 hố để san bằng cách biệt với Park Jung Min, trong khi Trần Lê Duy Nhất có những birdie quan trọng để trở lại cuộc đua. Tuy nhiên, 3 bogey liên tiếp trong những hố cuối khiến Chí Quân đánh rơi cơ hội cạnh tranh trực tiếp, còn Duy Nhất không tạo được sức ép đủ lớn.

Anna Lê giành danh hiệu Best Amateur

Tận dụng điều đó, Park Jung Min thi đấu chắc chắn ở những hố còn lại và băng băng về đích. Dù có tình huống 3 putt dẫn đến bogey duy nhất trong ngày ở hố cuối, golfer người Hàn Quốc vẫn hoàn tất vòng đấu 69 gậy để lên ngôi vô địch với tổng điểm (-2), tạo khoảng cách 2 gậy so với nhóm bám đuổi.

Đây là danh hiệu thứ 2 của Park Jung Min trên hệ thống VGA Development Tour trong năm nay, sau chiến thắng tại TKG Jeongsan Challenge 1st Leg (tiền thân của Emerald Cup). Chức vô địch này cũng mang về cho anh khoản thưởng 130 triệu đồng.

Với cùng vòng đấu 71 gậy trong ngày chung kết, Trần Lê Duy Nhất và Trương Chí Quân đứng ở vị trí T2 với điểm tổng even par. Joel Troy - người dẫn đầu sau 18 hố đầu tiên, không thể tận dụng lợi thế và cán đích ở vị trí thứ 4 với điểm (+2), trong khi Nguyễn Hữu Quyết xếp hạng 5 với điểm (+3). Danh hiệu Best Amateur thuộc về Anna Lê với tổng điểm (+5), xếp T7 chung cuộc.

Mùa giải 2025 của Emerald Cup đã khép lại với 4 giải đấu, 3 nhà vô địch (Park Jung Min vô địch 2 lần) và 4 Best Amateur. Với sự hưởng ứng và ủng hộ của đông đảo các vận động viên, Emerald Cup hứa hẹn sẽ trở lại với nhiều điều hấp dẫn hơn nữa trong mùa giải 2026.