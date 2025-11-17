Những dấu ấn khó quên tại Tiền Phong Golf Championship 2025

TPO - Tiền Phong Golf Championship 2025 đem đến một mùa giải giàu dấu ấn, nơi các tài năng trẻ tiếp tục tỏa sáng tại Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club. Với chất lượng chuyên môn và tổ chức ngày càng nâng tầm, giải tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi uy tín và giàu bản sắc của golf trẻ Việt Nam.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải, phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: Đức Nguyễn

Dấu ấn từ khoảnh khắc khai màn đúng ngày lịch sử của báo Tiền Phong

Khai mạc đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày báo Tiền Phong ra số đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2025), Tiền Phong Golf Championship 2025 không chỉ là một giải đấu thể thao, mà còn là sự kiện mang giá trị biểu tượng lớn lao đối với hành trình hơn bảy thập kỷ của tờ báo dành cho tuổi trẻ Việt Nam. Không khí trang trọng, giàu cảm hứng tại Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club như được “thắp lửa” bởi chính tinh thần đổi mới, dấn thân và cống hiến mà Tiền Phong theo đuổi suốt chiều dài lịch sử.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức, nhấn mạnh: “Hơn bảy thập kỷ qua, Tiền Phong không chỉ là tờ báo của tuổi trẻ, mà còn là người bạn đồng hành, khơi dậy khát vọng vươn lên của bao thế hệ người Việt Nam. Và tinh thần ấy tiếp tục được nối dài trên một sân chơi khác - sân chơi của ý chí, bản lĩnh và tinh thần cống hiến".

Theo Trưởng Ban tổ chức giải, golf không chỉ là môn thể thao đỉnh cao, mà còn phản ánh sự bền bỉ, cầu tiến và tinh thần fair play, những yếu tố tạo nên nền tảng của bất kỳ hành trình vươn lên nào. Chính những giá trị ấy đã góp phần giúp giải Tiền Phong Golf Championship ngày càng phát triển, thu hút đông đảo vận động viên trẻ tài năng trên khắp cả nước.

Khai màn đúng ngày lịch sử của báo Tiền Phong, Tiền Phong Golf Championship 2025 trở thành cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa tinh thần tiên phong của 72 năm và khát vọng bứt phá của thế hệ trẻ hôm nay. Không chỉ là ngày mở màn của một giải đấu, đây còn là ngày Tiền Phong tái khẳng định cam kết: Luôn đồng hành, luôn truyền cảm hứng và luôn đặt niềm tin vào những tài năng trẻ Việt Nam trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật nhất là thể thao.

“Thiên đường golf” Legend Valley Country Club. Ảnh: Công Hướng - Hiếu Duy

Lần đầu tiên đến với 'Thiên đường golf' Legend Valley Country Club

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của Tiền Phong Golf Championship khi giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club (Ninh Bình). Đây không chỉ là thay đổi về điểm đến, mà còn là sự nâng tầm toàn diện cho giải đấu, khi Sân golf Thiên Đường - Legend Valley được xem là một trong những sân golf có cảnh quan ngoạn mục và địa hình thách thức nhất miền Bắc.

Được thiết kế bởi Nicklaus Design, thương hiệu toàn cầu do huyền thoại Jack Nicklaus sáng lập, Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club mang đến các golfer những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Những đường fairway uốn lượn giữa các dãy núi đá vôi hàng triệu năm tuổi, những hố golf xuyên qua hẻm núi kỳ vĩ và mặt sân được chăm sóc theo chuẩn quốc tế tạo nên tổ hợp thử thách, vừa đẹp mắt vừa kỹ thuật. Với 36 hố đạt chuẩn, trong đó 18 hố đã hoạt động từ năm 2023, sân golf này nhanh chóng trở thành điểm đến được giới golfer đánh giá cao.

Việc giải đấu đến với Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club tạo nên sức hút đặc biệt, bởi đây là lần đầu tiên các golfer trẻ có cơ hội tranh tài tại một trong những sân đấu mang tầm vóc quốc tế, nơi mỗi cú đánh đều gắn liền với cảm giác choáng ngợp trước thiên nhiên hùng vĩ. Không chỉ vậy, Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club còn là một phần của khu phức hợp thể thao - du lịch - nghỉ dưỡng, mang đến điều kiện thi đấu và trải nghiệm hoàn hảo cho vận động viên, phụ huynh và người hâm mộ.

Việc tổ chức giải tại “thiên đường golf” này cũng là minh chứng rõ rệt cho nỗ lực của Ban tổ chức trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn và hình ảnh của Tiền Phong Golf Championship, đồng thời góp phần đưa trải nghiệm golf trẻ Việt Nam đến gần hơn với tiêu chuẩn thế giới.

Nguyễn Trọng Hoàng vô địch Tiền Phong Golf Championship 2025. Ảnh: Như Ý

Nguyễn Trọng Hoàng lần đầu bước lên ngôi vô địch

Điểm nhấn lớn nhất của Tiền Phong Golf Championship 2025 chính là khoảnh khắc tuyển thủ golf Quốc gia Nguyễn Trọng Hoàng lần đầu tiên đăng quang, khép lại mùa giải bằng một chiến thắng giàu cảm xúc tại Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club (Ninh Bình). Thành tích 71 gậy (-1) không chỉ giúp golfer sinh năm 2010 vượt qua nhiều tên tuổi như Nguyễn Đức Sơn hay Nguyễn Viết Gia Hân, mà còn đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của tài năng trẻ này.

Chưa từng thử sức tại Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club, một trong những sân golf có địa hình thách thức nhất miền Bắc, nhưng Trọng Hoàng nhanh chóng thích nghi, kiểm soát nhịp độ trận đấu và xử lý xuất sắc các hố đấu. Chiến thắng vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, là phần thưởng xứng đáng sau hai mùa 2022 và 2023 chưa thể chạm tay vào chức vô địch Tiền Phong Golf Championship.

Không chỉ giành danh hiệu đầu tiên tại giải, Trọng Hoàng còn biến chiến thắng này thành bước chạy đà quan trọng trước SEA Games 33, kỳ đại hội nơi golfer 15 tuổi sẽ lần đầu tiên cùng Đội tuyển golf Việt Nam tranh tài.

Tiền Phong Golf Championship 2025 có sự tham gia của nhiều golfer trẻ tài năng. Ảnh: Đức Nguyễn

Bệ phóng cho những tài năng trẻ Việt Nam

Sau chín mùa tổ chức, Tiền Phong Golf Championship đã khẳng định vị thế là một trong những sân chơi uy tín và có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với golf trẻ Việt Nam. Điểm nổi bật nhất của giải chính là việc suốt 8 mùa giải qua, các nhà vô địch đều là những golfer trẻ đầy triển vọng, từ Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Vũ Quốc Anh, Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Anh Minh đến Nguyễn Đức Sơn hay Nguyễn Bảo Châu. Năm 2025, sự xuất hiện của tân vô địch Nguyễn Trọng Hoàng tiếp tục kéo dài “truyền thống” đặc biệt ấy, minh chứng cho tính định hướng và giá trị bền vững của giải đấu đối với sự phát triển của thế hệ kế cận.

Việc các tài năng trẻ liên tục tỏa sáng không chỉ thể hiện chất lượng chuyên môn, mà còn cho thấy Tiền Phong Golf Championship đang trở thành nơi rèn bản lĩnh thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và nâng tầm tư duy chiến thuật cho những golfer trẻ đầy hoài bão. Nhiều nhà vô địch bước ra từ giải đã tiến xa trên hành trình thi đấu quốc gia và quốc tế, góp phần định hình tương lai golf Việt Nam.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, nhấn mạnh: “Suốt hơn một thập kỷ qua, Tiền Phong luôn kiên định với sứ mệnh đồng hành cùng người trẻ Việt Nam. Tiền Phong Golf Championship không chỉ là một giải thể thao, mà là bệ phóng để những tài năng trẻ dám ước mơ, dám thử thách và khẳng định mình trên bản đồ golf Việt Nam và khu vực”.

Với định hướng rõ ràng và giá trị bền vững, Tiền Phong Golf Championship đang tiếp tục khẳng định vai trò là nơi khơi dậy đam mê, nuôi dưỡng tài năng và tạo động lực phát triển cho thế hệ golfer trẻ Việt Nam.

Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club đóng góp vào giá trị kinh tế - du lịch cho địa phương. Ảnh: Hiếu Duy

Cú hích phát triển kinh tế - du lịch cho Ninh Bình

Việc Tiền Phong Golf Championship 2025 lần đầu được tổ chức tại Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn tạo dấu ấn mạnh mẽ về phát triển kinh tế - du lịch địa phương. Sự kiện quy tụ gần 140 golfer từ khắp cả nước đã đưa Ninh Bình trở thành tâm điểm của cộng đồng golf Việt Nam suốt những ngày qua, hứa hẹn kéo theo dòng khách du lịch chất lượng cao, góp phần thúc đẩy lưu trú, dịch vụ và quảng bá hình ảnh vùng “đất di sản”.

Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club - tuyệt tác do Nicklaus Design kiến tạo - nằm giữa cảnh quan núi đá vôi hùng vĩ của vùng Bát Cảnh Sơn. Ít ai biết rằng trước khi trở thành điểm đến golf - nghỉ dưỡng hàng đầu, nơi đây chỉ là một vùng đầm lầy nghèo nàn, nơi người dân chủ yếu mưu sinh bằng khai thác đá vôi. Hoạt động kinh tế đơn điệu khiến nhiều thanh niên rời quê, để lại một cộng đồng già hóa và thiếu động lực phát triển.

Sự xuất hiện của BRG Golf đã thay đổi tất cả. Với tầm nhìn bền vững, doanh nghiệp đã hồi sinh vùng đất bị lãng quên bằng cách giữ nguyên vẻ đẹp nguyên bản của núi đá vôi và biến thiên nhiên thành “linh hồn” của thiết kế. Từ tháng 5/2023, Legend Valley chính thức đi vào hoạt động, mở ra hàng trăm việc làm mới, đào tạo nguồn nhân lực trẻ và thu hút dòng khách du lịch golf - phân khúc có mức chi tiêu cao bậc nhất.

Tiền Phong Golf Championship 2025 vì thế không chỉ là giải đấu lớn, mà còn trở thành chất xúc tác lan tỏa giá trị của Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club. Giải đấu góp phần đưa Ninh Bình lên bản đồ golf Việt Nam và khu vực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, nơi thể thao, du lịch và cộng đồng cùng hưởng lợi từ một tầm nhìn chiến lược dài hạn.