Thể thao

Google News

Nhận định bóng đá Ratchaburi vs Nam Định, 17h00 ngày 27/11: Thắng người Thái trên đất Thái?

Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá trận Ratchaburi vs Nam Định diễn ra vào lúc 17h00 ngày 27/11 ở lượt trận 5 giải AFC Champions League Two 2025/26. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Thép Xanh Nam Định được chờ đợi sẽ giành kết quả tốt trên sân khách.

anh-chup-man-hinh-2025-11-27-luc-101153.png
Nam Định sẽ tái lập chiến thắng trước Ratchaburi như ở lượt đi? (ảnh Minh Dân)

Nhận định trước trận đấu Ratchaburi vs Thép Xanh Nam Định

Trong khuôn khổ bảng F, tấm vé đầu tiên đã thuộc về Gamba Osaka của Nhật Bản. Suất còn lại sẽ là cuộc đua giữa Thép Xanh Nam Định và Ratchaburi.

Với 6 điểm sau 4 vòng đấu, đương kim vô địch V.League sẽ phải đánh bại Ratchaburi để đảm bảo vị trí nhì bảng. Ở trận lượt đi trên sân Thiên Trường, đội bóng thành Nam đã đánh bại Ratchaburi 3-1. Kết quả này sẽ giúp Nam Định tự tin trong chuyến làm khách tại Thái Lan.

Phong độ của Nam Định tại các giải quốc nội thời gian qua không tốt, dẫn đến việc HLV Vũ Hồng Việt phải rời vị trí. Tuy nhiên dưới tay tân HLV Mauro, họ đã tạm thời ổn định trở lại và việc mới đây đánh bại Long An 2-0 ở Cúp Quốc gia phần nào càng khiến Nam Định có điều kiện tập trung tốt hơn cho mặt trận quốc tế.

anh-chup-man-hinh-2025-11-27-luc-101058.png

Tuy nhiên để đánh bại Ratchaburi lần 2 không phải nhiệm vụ dễ dàng. Đội bóng Thái đang trở lại với phong độ tốt, đội hình sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Hàng tấn công Ratchaburi có những gương mặt sở hữu tốc độ và kỹ thuật cao, tạo mối đe doạ tiềm tàng với hệ thống phòng ngự vốn không thực vững chắc của Nam Định gần đây.

Một trận hoà sẽ là kết quả chấp nhận được với thầy trò HLV Mauro, đem lại lợi thế cho Nam Định trước đối thủ.

Thành tích đối đầu, phong độ và lực lượng

Như trên đã nói, trận lượt đi Nam Định đánh bại đối thủ 3-1. Trong 5 trận gần nhất, Nam Định chỉ thắng 1, thua 1 và hoà tới 3 trận. Ngược lại, Ratchaburi thắng tới 4/5 trận và chỉ hoà 1 trận. Đây là thách thức không nhỏ với nhà đương kim vô địch V.League khi phải làm khách trên đất Thái.

Về lực lượng, Nguyễn Xuân Son đã bình phục chấn thương nhưng không kịp đăng ký thi đấu. Ngoài trường hợp tiền đạo gốc Brazil, Nam Định đủ lực lượng mạnh nhất. Tương tự, Ratchaburi dự báo sẽ tung đội hình mạnh để giành chiến thắng.

Đội hình dự kiến Ratchaburi vs Nam Định

Ratchaburi: Pathomakkaku, Curran, Khemdee, Mutombo, Sidcley, Suengchitthawon, Allardice, Tana, Negueba, Rakotoharimalala, Deni Junior.

Nam Định: Caique, Phạm Ba, Thanh Hào, Walber, Lucao, Dijks, Caio, Romulo, Hansen, Muzi Tau, Brenner.

Dự đoán tỷ số: Ratchaburi 1-1 Nam Định

Tiểu Phùng
#AFC Champions League Two #Nguyễn Xuân Son #Thép Xanh Nam Định #Ratchaburi #Thái Lan

