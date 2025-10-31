Nhận định bóng đá HAGL vs Thép Xanh Nam Định: Chờ bất ngờ trên sân Pleiku?

TPO - Nhận định bóng đá trận HAGL vs Nam Định diễn ra lúc 17h00 ngày 31/10 ở vòng 9 LPBank V.League 2025/26. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Thép Xanh Nam Định buộc phải đánh bại HAGL để giành 3 điểm cho cuộc đua vô địch.

Nguyễn Tuấn Anh sẽ có ngày về khó khăn cùng Nam Định ở sân Pleiku?

Nhận định trước trận đấu HAGL vs Thép Xanh Nam Định

HAGL đang trải qua một trong những khởi đầu thảm hoạ nhất nhiều mùa giải gần đây khi ở cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 6 điểm sau 7 vòng đấu. Đây là kết quả không bất ngờ bởi ở mùa giải năm nay, đội bóng phố núi có lực lượng khá yếu.

Ngoài các ngoại binh không thực sự nổi trội, quân số HAGL đa phần là các cầu thủ trẻ. Thiếu cả kinh nghiệm lẫn chuyên môn, đội bóng của bầu Đức gần như đang bị xem là ứng viên rớt hạng bên cạnh những cái tên như Thanh Hoá hay SHB Đà Nẵng.

Đối thủ của HAGL vòng này lại là Thép Xanh Nam Định, nhà đương kim vô địch đang gặp khó khăn. Ở khía cạnh nào đó, đội bóng thành Nam thậm chí gây thất vọng hơn HAGL khi bị rơi xuống vị trí thứ 8 với 8 điểm, tức là chỉ hơn HAGL vỏn vẹn 2 điểm.

Hàng tấn công "huỷ diệt" của Nam Định mùa trước trở nên vô hại trước các đối thủ ở V.League, đặc biệt những đội bóng thuộc tốp đầu. Họ thua cả Công an Hà Nội và Ninh Bình, 2 ứng viên trong cuộc đua vô địch.

Thành tích nghèo nàn này đã khiến HLV Vũ Hồng Việt phải nhường vị trí cho ông Nguyễn Trung Kiên, một giải pháp mang tính tạm thời. Nam Định sẽ hành quân đến sân Pleiku với nhiệm vụ buộc phải giành 3 điểm bởi nếu thất bại, mục tiêu bảo vệ ngôi vương sẽ trở nên khó khăn.

Phong độ, lực lượng và thành tích đối đầu

Dù đang khó khăn, Nam Định rõ ràng vẫn vượt trội so với HAGL về lực lượng và sức mạnh. Trong 3 lần gặp nhau gần đây, HAGL thất thế khi chỉ hoà 1 và thua 2 trận.

Trong 5 trận gần nhất, HAGL thắng 2, hoà 2 và thua 1.Chiến thắng bất ngờ nhất diễn ra trước Thể Công Viettel hôm 26/10. Đây cũng là cơ sở để tiếp thêm niềm tin cho HAGL trước cuộc đối đầu Nam Định. Bên kia chiến tuyến, Nam Định thua 3/5 trận gần nhất, hoà 1 và chỉ thắng được 1.

Về lực lượng, HAGL có đầy đủ quân số mạnh nhất thời điểm hiện tại trong khi Nam Định vắng một số cầu thủ vì chấn thương như Caio, Kevin Phạm Ba, Hudlin. Tuy nhiên, quân số còn lại của Nam Định vẫn được đánh giá trội hơn hẳn so với HAGL.

Đội hình dự kiến HAGL vs Nam Định

HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Filho Jairo, Thanh Sơn, Thanh Nhân, Vĩnh Nguyên, Phước Bảo, Du Học, Fraga, Marciel, Ryan Hà.

Nam Định: Nguyên Mạnh, Lucas Alves, A Mít, Văn Công, Văn Vĩ, Văn Đạt, Ngọc Sơn, Ti Phông, Văn Tới, Văn Vũ, Brenner.

Dự đoán tỷ số: HAGL 1-1 Nam Định

