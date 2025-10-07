Thép Xanh Nam Định không ngừng sắm thêm ngoại binh để làm gì?

TPO - Thép Xanh Nam Định vừa tiếp tục công bố thêm 2 bản hợp đồng mới với các ngoại binh từng thi đấu ở châu Âu.

Thép Xanh Nam Định sở hữu dàn ngoại binh "khủng" bậc nhất V.League

Chadrac Akolo sinh ngày 1/4/1995, thi đấu ở vị trí tiền đạo và mang quốc tịch Congo. Trong sự nghiệp của mình, anh từng chơi ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu như Bundesliga trong màu áo VfB Stuttgart, Ligue 1 và Ligue 2 cùng Amiens SC , Super League với FC St. Gallen 1879...

Arnaud Lusamba sinh ngày 4/1/1997, thi đấu ở vị trí tiền vệ, mang quốc tịch Pháp và Congo. Trước khi đến Việt Nam anh chơi bóng tại Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ cho các đội Amiens SC, Nice, Alanyaspor, Pendikspor...

Đây là 2 bản hợp đồng mới nhất vừa được CLB Thép Xanh Nam Định công bố. Hợp đồng của Chadrac Akolo và Arnaud Lusamba với Thép Xanh Nam Định có thời hạn lần lượt là ba năm và hai năm. Bộ đôi tân binh này sẽ tập luyện cùng đội để thích ứng với môi trường mới, chờ thời gian các đấu trường cho đăng ký mới để bước vào thi đấu cùng đội, theo thông báo từ nhà đương kim vô địch V.League.

Do phải tham dự nhiều đấu trường ở mùa giải năm nay, Nam Định cho biết việc chiêu mộ thêm ngoại binh là cần thiết.

Trong 3 mùa giải qua, Nam Định là đội bóng mua sắm tích cực nhất với hàng loạt hợp đồng chất lượng, đặc biệt ngoại binh. Các bản hợp đồng của Hendrio hay Nguyễn Xuân Son, hay các ngôi sao tuyển Việt Nam như Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Phong Hồng Duy, thủ môn Nguyên Mạnh...đã giúp Nam Định gặt hái nhiều thành tích gồm 2 chức vô địch LPBank V.League, Siêu cúp Quốc gia, củng cố năng lực của đội bóng thành nam khi tham dự đấu trường châu lục và khu vực.

Tại LPBank V.League 2025/26, Nam Định khởi đầu chưa suôn sẻ khi mới được 7 điểm sau 6 trận đấu, kém đội đầu bảng Ninh Bình 7 điểm.

FPT Play là đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2025/26 tại https://fptplay.vn