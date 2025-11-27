Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Golfer Lê Hùng Nam lập HIO lịch sử, đăng quang giải Green Reborn - Amber Hills Championship 2025

Trọng Đạt

Giải đấu Green Reborn - Amber Hills Championship 2025 khép lại với dấu ấn đặc biệt khi golfer Lê Hùng Nam không chỉ tạo nên HIO đầu tiên trong lịch sử, mà còn xuất sắc giành chức vô địch Best Gross với 78 gậy.

3.jpg

Giải đấu năm nay nằm trong chuỗi sự kiện Green Reborn, thu hút gần 300 golfer tham dự. Hai vòng đấu đã diễn ra trên Amber Hills trong điều kiện thời tiết thuận lợi, mặt sân chuẩn bị kỹ lưỡng, mang đến bầu không khí thi đấu đầy hứng khởi. Từ những cú swing đẹp mắt đến các pha xử lý căng thẳng, tinh thần thể thao, sự giao lưu và kết nối được thể hiện xuyên suốt trên từng fairway.

Golfer Lê Hùng Nam đã trở thành tâm điểm của giải khi lập kỳ tích HIO đầu tiên trong lịch sử giải thường niên của Amber Hills tại hố số 13, đồng thời xuất sắc giành danh hiệu Best Gross với tổng 78 gậy.

1.jpg
2.jpg

Khoảnh khắc tỏa sáng của golfer Lê Hùng Nam càng trở nên ý nghĩa khi anh là hội viên thân thiết, gắn bó với Amber Hills từ những ngày đầu thành lập. Sự am hiểu địa hình và kinh nghiệm thi đấu đã giúp anh viết nên cột mốc lịch sử của giải, khép lại ngày tranh tài trọn vẹn bằng chiếc cúp vô địch danh giá.

Ngoài chất lượng chuyên môn, giải đấu còn tạo điểm nhấn đặc sắc nhờ hai trạm trải nghiệm giữa sân. Tại hố số 6, không gian “Taste of Kinh Bắc” mang đến cho golfer những món quà quê quen thuộc như bánh phu thê, bánh chả, kẹo lạc, cốm…, được bày trí theo phong cách Bắc Bộ truyền thống, tạo cảm giác thân thuộc giữa không gian rộng mở của sân golf.

4.jpg
﻿5.jpg

Trong khi đó, trạm Fusion Lounge tại hố 17 - Amber Hills Chill Bar - đem lại sự sôi động với những ly cocktail pha chế tại chỗ và các món ăn theo phong cách hiện đại, giúp golfer tái tạo năng lượng trước những hố đấu quyết định.

Ngay sau thành công của Amber Hills Championship 2025, chuỗi sự kiện Green Reborn sẽ đi đến chặng cuối với giải Green Reborn - Amber Hills Challenge 2025, tổ chức vào ngày 12/12 tới. Đây được xem là điểm nhấn khép lại hành trình thể thao giàu cảm xúc, nơi tinh thần cao thượng, sự đoàn kết và nhiệt huyết của cộng đồng golfer tiếp tục được lan tỏa trong những ngày cuối năm.

Trọng Đạt
#Lê Hùng Nam #Green Reborn #Amber Hills #Golf Championship #HIO #Golf Việt Nam #Kỷ lục golf

