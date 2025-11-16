Dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam tại giải Tiền Phong Golf Championship 2025

HHTO - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 Lê Nguyễn Ngọc Hằng và dàn người đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 rạng rỡ tham dự Lễ Khai mạc Giải Tiền Phong Golf Championship 2025 tại Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club.

Ngày 15/11, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 Lê Nguyễn Ngọc Hằng và dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2024 tham dự Giải Tiền Phong Golf Championship 2025 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam tại Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club, đúng vào dịp đặc biệt tròn 72 năm Ngày báo Tiền Phong ra số đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2025).

Dàn người đẹp diện đồng phục thể thao, hào hứng check-in tại thảm đỏ cùng loạt cúp của giải.

Ngay sau đó, các cô gái đổi sang loạt trang phục màu sắc rực rỡ, khoe nhan sắc xinh đẹp tại khu phức hợp Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club.

Ngọc Hằng diện trang phục màu cam nổi bật, nàng hậu thường xuyên đồng hành cùng các sự kiện thể thao ý nghĩa do báo Tiền Phong tổ chức kể từ khi đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022. Nàng hậu gửi lời chúc các golfer thi đấu thật tốt và đạt kết quả cao tại giải đấu năm nay: "Với sự xuất hiện của nhiều golfer tài năng, giải đấu năm nay hứa hẹn những màn tranh tài kịch tính, những cú đánh đẹp mắt."

Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương (trái) và Đại sứ Thể thao và Thời trang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Đinh Hoàng Linh Đan (phải) khoe dáng năng động trên sân golf Thiên Đường.

Hai người đẹp Trần Minh Thu (trái) và Nguyễn Thị Thu Hằng (phải) khoe nhan sắc trẻ trung, năng động.

Các người đẹp chụp ảnh với giải thưởng của Tiền Phong Golf Championship 2025.

Mỗi địa điểm tại Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club đều là nơi có thể check-in, giúp các cô gái có những bức hình xinh đẹp tại đây.

Giải Tiền Phong Golf Championship - Swing for young talents lần thứ 9 - năm 2025 diễn ra từ ngày 15/11 tại sân golf Legend Valley Country Club (Ninh Bình), quy tụ gần 140 golfer trong nước và quốc tế tranh tài.

Không chỉ là sân chơi thể thao uy tín, giải đấu còn mang ý nghĩa đặc biệt khi tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, nơi tôn vinh, khích lệ và tiếp sức cho những gương mặt trẻ xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.