Môn kéo co, SEA Games 33 và sự khác biệt với kéo co dân gian

TPO - Môn kéo co lần đầu xuất hiện tại SEA Games 33, như một sự thừa nhận dành cho môn thể thao thú vị và có lịch sử lâu đời. Tuy nhiên, kéo co chuyên nghiệp rất khác so với kéo co dân gian mà người ta từng biết.

Đội tuyển kéo co Việt Nam tập luyện cho SEA Games 33. (Ảnh: VTV Times)

Kéo co chuyên nghiệp đã phát triển khá lâu ở những tỉnh phía Nam, từ năm 2004 với các chuyên gia tới TPHCM tổ chức tập huấn và phổ biến luật, để rồi năm 2005 giải kéo co TPHCM mở rộng lần đầu được tổ chức với 70 đội tham gia.

Tới năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 17 của Liên đoàn kéo co châu Á và như trọng tài quốc gia Nguyễn Xuân Cảnh chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, Tổng cục TDTT bắt đầu mở các lớp tập huấn trọng tài ở phía Bắc, chuẩn bị cho giải Vô địch Kéo co toàn quốc lần thứ I tổ chức năm 2008.

Trên thế giới, kéo co từng là môn thi đấu chính thức tại Olympic kỳ 1916-1917, nhưng sau đó bị khỏi chương trình thi đấu vì yêu cầu giảm bớt số lượng vận động viên tham gia mỗi kỳ. Từ năm 1975, Giải vô địch kéo co thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Lan, với định kỳ 2 năm một lần.

Đội tuyển kéo co Việt Nam tập luyện cho SEA Games 33. (Ảnh: VTV Times)

Bởi kéo co là một trong những môn thể thao lâu đời nhất thế giới, và cũng rất phổ biến ở các lễ hội Việt Nam từ xa xưa (được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại năm 2015) nên gây ra một số nhầm lẫn, rằng kéo co dân gian cũng tương tự kéo co chuyên nghiệp. Thật ra không phải.

Theo trọng tài Nguyễn Xuân Cảnh, kéo chuyên nghiệp rất khác, thậm chí khác biệt hẳn so với kéo co dân gian. “Ví dụ, trong kéo co dân gian, người chơi có thể đứng tùy ý cả hai bên dây, nhưng kéo co chuyên nghiệp bắt buộc người chơi đứng bên phải. Ngoài ra còn các quy tắc khác theo luật kéo co quốc tế, bao gồm kỹ thuật kéo hay vị trí kéo”, ông giải thích.

Trọng tài Nguyễn Xuân Cảnh cũng cho biết, thời gian đầu do chưa hiểu sâu các góc độ kỹ thuật cũng như nhận thức về luật, vì vậy các trận đấu thường xảy ra tranh cãi. Theo thời gian, với nhiều giải đấu được tổ chức cũng như thu hút đông đảo đối tượng tham gia, luật đi vào thực tế nhiều hơn, mọi người ngày càng hiểu rõ và tính chuyên nghiệp tăng lên nên các tranh cãi gần như không còn.

Đội tuyển kéo co Việt Nam tập luyện cho SEA Games 33. (Ảnh: VTV Times)

Năm 2022, kéo co lần đầu được đưa vào Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 và tới đây, tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 cũng là một trong các môn thi đấu. Trong khi đó, SEA Games 33 cũng đánh dấu bước tiến lớn của môn này khi là một trong ba môn biểu diễn, với các nội dung đội 8 nam, đội 8 nữ, đội 4 nam, đội 4 nữ và hỗn hợp 4 nam- 4 nữ.

Đội tuyển Kéo co Việt Nam hướng tới SEA Games 33 gồm 26 vận động viên dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Đoàn Công Thuận, với sự tự tin về các thành tích ấn tượng như hạng nhì Đông Nam Á (2009, 2017), hạng ba châu Á (2008, 2017). Dù kéo co không được tính vào bảng tổng sắp huy chương chung, nhưng các tuyển thủ vẫn miệt mài tập luyện, với quyết tâm giành kết quả cao nhất, đồng thời cho thấy sức mạnh, ý chí Việt Nam và góp phần đưa môn thể thao giàu bản sắc này phát triển.

"Việc kéo co được đưa vào các sự kiện thể thao tầm cỡ như Đại hội Thể thao toàn quốc và SEA Games 33 là những tín hiệu rất đáng mừng", trọng tài Nguyễn Xuân Cảnh tâm sự, "Kéo co vừa là một phần bản sắc dân tộc, vừa mang tính hiện đại và giàu tính gắn kết, phát huy sức mạnh tập thể. Tôi nghĩ rằng môn thể thao này rất có tương lai”.