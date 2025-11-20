Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bất chấp khó khăn, đội tuyển bắn súng Việt Nam quyết tâm tái lập thành tích 7 huy chương Vàng

Dương Triều - Thanh Hải

TPO - Bất chấp những khó khăn ở SEA Games 33, đội tuyển bắn súng Việt Nam vẫn thể hiện quyết tâm rất cao, hướng tới mục tiêu giành 7 huy chương Vàng, tương tự thành tích từng đạt được tại SEA Games 31.

ban-sung-viet-nam-3.jpg
Mặc dù có rất nhiều thách thức, nhưng tại SEA Games 33, thể thao Việt Nam kỳ vọng giành 100 huy chương Vàng, lọt vào tốp 3 toàn đoàn. Trong đó, bắn súng là những môn trọng điểm giành huy chương.
ban-sung-viet-nam-18.jpg
Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho các vận động viên, Cục TDTT Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị như Quân đội, Công an… để hỗ trợ, đảm bảo trang thiết bị tập luyện như đạn và súng, với mỗi vận động viên trọng điểm được trang bị 3 khẩu súng.
tp-ban-sung-viet-nam-1.jpg
tp-ban-sung-viet-nam-19.jpg
Theo chia sẻ của ông Nghiêm Việt Hùng, HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam, chỉ tiêu Ban huấn luyện đăng ký với bộ môn là từ 5 đến 7 huy chương Vàng tại SEA Games 33.
tp-ban-sung-viet-nam-2.jpg
7 huy chương Vàng là thành tích đội tuyển bắn súng Việt Nam từng đạt được tại SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà năm 2022. Kỳ SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia không có môn bắn súng.
tp-ban-sung-viet-nam-14.jpg
Một khó khăn của đội tuyển bắn súng Việt Nam là tại SEA Games 33, Ban tổ chức đại hội đã cắt giảm nhiều nội dung thế mạnh của Việt Nam, bao gồm 50m súng ngắn và súng trường hơi di động nam.
tp-ban-sung-viet-nam-13.jpg
Mặc dù vậy, đội tuyển bắn súng Việt Nam vẫn thể hiện quyết tâm rất cao, đồng thời chăm chỉ tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia.
tp-ban-sung-viet-nam-12.jpg
tp-ban-sung-viet-nam-10.jpg
tp-ban-sung-viet-nam-11.jpg
tp-ban-sung-viet-nam-6.jpg
Đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ tranh tài ở 21 nội dung trong số 22 nội dung của SEA Games 33. 20/22 nội dung nằm trong chương trình thi đấu của Ủy ban Olympic quốc tế.
tp-ban-sung-viet-nam-4.jpg
Xạ thủ Phạm Quang Huy là niềm hy vọng vàng của bắn súng Việt Nam. Anh đang là nhà vô địch Asiad 19 nội dung 10m súng ngắn hơi nam, cũng là tấm huy chương Vàng đầu tiên của bắn súng Việt Nam tại đấu trường Asiad. Năm 2022, tại SEA Games 31, Quang Huy góp công trong tấm HCV đồng đội súng ngắn hơi 10m nam.
tp-ban-sung-viet-nam-9.jpg
Năm 2025, tại Giải Vô địch bắn súng châu Á 2025, Quang Huy giành Huy chương Vàng nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội cùng với Trịnh Thu Vinh.
tp-ban-sung-viet-nam-15.jpg
Trịnh Thu Vinh là một niềm hy vọng khác. Ở Olympic 2024, Thu Vinh trở thành xạ thủ đầu tiên của Việt Nam sau Hoàng Xuân Vinh lọt vào chung kết tại một kỳ Thế vận hội.
tp-ban-sung-viet-nam-17.jpg
Tại Giải vô địch Bắn súng châu Á 2025 ở Kazakhstan, cô giành huy chương Đồng nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ. Mới đây, Thu Vinh đã mang về tấm huy chương Vàng cho đoàn thể thao CAND Việt Nam ở Đại hội Cảnh sát và Cứu hỏa thế giới 2025.
tp-ban-sung-viet-nam-8.jpg
Theo kế hoạch, tổ súng ngắn nam nữ của đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ đi Hàn Quốc tập huấn từ ngày 22/11 đến 2/12, trong khi tổ súng trường, đĩa bay nam nữ sẽ tập huấn tại Thái Lan từ ngày 30/11.
tp-ban-sung-viet-nam-7.jpg
Đội tuyển bắn súng Việt Nam dự kiến có mặt tại Thái Lan từ ngày 8/12 và tranh tài tại SEA Games 33 với 23 xạ thủ, 5 HLV và 1 chuyên gia Hàn Quốc.
Dương Triều - Thanh Hải
#bắn súng Việt Nam #Liên đoàn Bắn súng Việt Nam #đội tuyển bắn súng Việt Nam #mục tiêu đội tuyển bắn súng Việt Nam #đội tuyển bắn súng Việt Nam SEA Games 33 #bắn súng SEA Games 33 #lịch thi đấu SEA Games 33

