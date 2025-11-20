Bất chấp khó khăn, đội tuyển bắn súng Việt Nam quyết tâm tái lập thành tích 7 huy chương Vàng

TPO - Bất chấp những khó khăn ở SEA Games 33, đội tuyển bắn súng Việt Nam vẫn thể hiện quyết tâm rất cao, hướng tới mục tiêu giành 7 huy chương Vàng, tương tự thành tích từng đạt được tại SEA Games 31.
Theo chia sẻ của ông Nghiêm Việt Hùng, HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam, chỉ tiêu Ban huấn luyện đăng ký với bộ môn là từ 5 đến 7 huy chương Vàng tại SEA Games 33.
Đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ tranh tài ở 21 nội dung trong số 22 nội dung của SEA Games 33. 20/22 nội dung nằm trong chương trình thi đấu của Ủy ban Olympic quốc tế.