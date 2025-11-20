Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đông Nam Á đứng trước cột mốc lịch sử, góp tới 5 đội tuyển ở Asian Cup 2027

Đặng Lai

TPO - Vòng loại Asian Cup 2027 đang đi đến giai đoạn cuối và rất có thể năm nay, khu vực Đông Nam Á sẽ thiết lập nên cột mốc lịch sử khi có tới 5 đại diện góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2027.

viet-nam-lao-1.jpg

Ngoài Indonesia vào thẳng VCK, ở Đông Nam Á đang có 5 đội tuyển đua tranh vé tham dự Cúp châu Á 2027 gồm Thái Lan, Philippines, Singapore, Việt Nam và Malaysia. Lượt trận thứ 5 đã kết thúc mang tới những kết quả tích cực cho Thái Lan, Philippines và Singapore. Trong đó, đại diện đảo quốc sư tử đã chính thức có vé tham dự vòng chung kết.

Nằm ở bảng đấu có Ấn Độ và Hồng Kông Trung Quốc nhưng Singapore đã vượt qua tất cả những đối thủ này để về đích sớm 1 lượt trận. Hiện tại, họ hơn Hồng Kông Trung Quốc 3 điểm và vượt trội về đối đầu (yếu tố đầu tiên được dùng đến khi 2 đội bằng điểm), nên vị trí dẫn đầu bảng đấu đã chắc chắn thuộc về Singapore.

Thái Lan và Philippines cũng đang nắm quyền tự quyết trong bảng đấu của mình. Cả 2 đang có thể tự định đoạt số phận. Trận đấu cuối, Philippines sẽ gặp Tajikistan. Cả 2 đội đang có cùng 13 điểm và đối đầu bằng nhau. Nếu thắng đại diện Trung Á ở lượt về, Philippines chắc chắn đi tiếp.

thai-lan-singapore.jpg
Cả Thái Lan và Singapore nhiều khả năng sẽ giành vé dự vòng chung kết

Trong khi đó, Thái Lan đứng trước nhiệm vụ khó khăn hơn khi họ buộc phải thắng với cách biệt tối thiểu 2 bàn trở lên do lượt đi, Thái Lan đã thua Turkmenistan 1-3. Nhưng với điểm tựa sân nhà cùng lực lượng mạnh hơn, Thái Lan hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ này nếu thi đấu đúng sức.

Ở bảng F, tấm vé duy nhất sẽ thuộc về Việt Nam hoặc Malaysia khi 2 đội tuyển này đụng độ nhau ở trận đấu cuối cùng. Bất lợi đang thuộc về Việt Nam khi đội phải thắng Malaysia tối thiểu 5 bàn trở lên thì mới lấy được vị trí số 1. Tuy nhiên với Việt Nam hay Malaysia thì đại diện đi tiếp ở bảng F vẫn thuộc về Đông Nam Á.

Nếu mọi thứ thuận lợi, Asian Cup 2027 sẽ chứng kiến lần đầu tiên trong lịch sử khu vực Đông Nam Á đóng góp tới 5 đại diện gồm Indonesia, Singapore, Thái Lan, Philippines, Malaysia/Việt Nam. Nó cho thấy sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á vốn nhiều năm qua bị coi là vùng trũng của khu vực. Ngoài các thế lực cũ như Việt Nam, Indonesia hay Thái Lan, Philippines và Singapore đang cho thấy sự phát triển mạnh mẽ với những gì đã thể hiện ở vòng loại vừa qua. Và đó là tín hiệu tốt, nâng cao tính cạnh tranh cho bóng đá khu vực.

Đặng Lai
