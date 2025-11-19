Nhận định Lào vs Việt Nam, 19h00 ngày 19/11: Chờ Xuân Son tỏa sáng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đặng Lai
TPO - Nhận định bóng đá Lào vs Việt Nam, vòng loại Asian Cup 2027 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Lào vẫn thường bị đội tuyển Việt Nam lấn lướt trong quá khứ đối đầu. Hôm nay sẽ không phải là ngoại lệ, nhất là khi Xuân Son tái xuất.

Xuan Son.jpg

Nhận định trước trận đấu Lào vs Việt Nam

Trận đấu này diễn ra trong bối cảnh FIFA vừa công bố những tài liệu mới nhất chứng thực hàng loạt sai phạm khó bào chữa của bóng đá Malaysia liên quan đến vụ nhập tịch lậu 7 cầu thủ. Lúc này, LĐBĐ Malaysia chỉ còn cách cầu viện lên Tòa án trọng tài thể thao thế giới CAS để cứu vãn tình hình.

Nhưng ngay cả các chuyên gia trong nước đều tin chắc rằng bóng đá Malaysia đã thua chắc chắn ở cuộc chiến này, một cuộc chiến mà họ đã sai từ đầu. Hành động kiện lên CAS “chỉ là nước cờ cứu vãn chút phẩm giá cuối cùng của nền bóng đá”, trích lời tờ Harian Metro.

Do vậy mà đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân với tâm thế tự tin hơn, rằng không sớm thì muộn Malaysia sẽ phải chấp hành án phạt mà AFC dành cho họ. Nhưng trước khi nghĩ đến viễn cảnh ấy, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn phải tự định đoạt vận mệnh của mình, đó là thắng mọi trận đấu còn lại và cố gắng ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt để chiếm ngôi đầu từ đối thủ.

Và trận gặp Lào hôm nay là cơ hội không thể tốt hơn. Đội tuyển Lào đứng ngay sau Việt Nam tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027 nhưng vị thế của 2 đội là rất khác. Việt Nam hơn Lào tới 6 điểm, sở hữu đội hình mạnh vượt trội lại được bổ sung “sát thủ” Xuân Son.

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Việt Nam thắng tới 4, ghi 21 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn. Ở lần gặp nhau ở lượt đi, dù không có Xuân Son nhưng Hai Long cùng các đồng đội vẫn có thể vùi dập đối thủ tới 5-0.

viet-nam-xuan-son-3-4668.jpg
Xuân Son được kỳ vọng sẽ ghi bàn vào lưới Lào

Phong độ, lịch sử đối đầu Lào vs Việt Nam

Sau gần một năm điều trị chấn thương nặng, Xuân Son lúc này đã có thể tái xuất sân cỏ. Anh có thể chưa ra sân từ đầu nhưng chắc chắn, các đồng đội vẫn phải vận hành tốt cỗ máy mà chưa cần tới anh. Đây là điều mà các học trò của HLV Kim Sang Sik chưa làm tốt trong 2 trận đấu với Nepal.

Ví dụ như trận đấu trên sân Thống Nhất, dù tung ra tới 23 cú đá song Việt Nam chỉ ghi được đúng 1 bàn. Các mảng miếng tấn công và kỹ năng dứt điểm cần được đội thực hiện một cách thuần thục hơn.

Với cách biệt mênh mông về mặt trình độ, mục tiêu của Lào rất rõ ràng, chỉ là "hạn chế tối đa sai lầm và không để thủng lưới", theo lời HLV Ha Hyeok Jun. Thực sự, chỉ cần tuyên bố ấy là đủ phản ánh vị thế khiêm tốn của đội tuyển chủ nhà trong trận đấu này. Nhưng ngay cả mục tiêu khiêm tốn ấy, xem ra Lào cũng khó làm được vì đơn giản, họ khó cưỡng lại được sức tấn công cũng như quyết tâm của nhà ĐKVĐ Đông Nam Á.

Đội hình dự kiến Lào vs Việt Nam

Lào: Lokphathip, Wenpaserth, Phetviengsy, Somsanith, Xaysombath, Sangvilay, Lueanthala, Khounthoumphone, Thongkhamsavath, Souvany, Bounkong.

Việt Nam: Văn Lâm, Xuân Mạnh, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Pendant Quang Vinh, Thành Long, Quang Hải, Hoàng Đức, Xuân Son, Tiến Linh

Dự đoán tỷ số: Lào 0-4 Việt Nam

Đặng Lai
