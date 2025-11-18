Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Herbalife Vietnam hợp tác VFF đào tạo dinh dưỡng thể thao cho huấn luyện viên cầu thủ

P.V

Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã phối hợp cùng Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức buổi đào tạo “Tối ưu Hiệu suất và Phục hồi cho Cầu thủ thông qua Dinh dưỡng Thể thao” cho các huấn luyện viên bóng đá và chuyên gia thể lực. Sáng kiến này là một phần trong chương trình hợp tác dài hạn giữa Herbalife Việt Nam và LĐBĐVN từ năm 2021 với mục tiêu nâng cao thể lực, sức bền và khả năng phục hồi cho các cầu thủ bóng đá Việt Nam thông qua tài trợ các sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học và chia sẻ kiến ​​thức dinh dưỡng và hiệu suất thể thao.

Buổi đào tạo có sự tham gia huấn luyện của Tiến sĩ Julián Álvarez, Thành viên Ủy ban Cố vấn Dinh dưỡng của Herbalife, một chuyên gia khoa học thể thao và dinh dưỡng danh tiếng đến từ Tây Ban Nha. Với kinh nghiệm làm việc cùng các vận động viên và các đội bóng đá hàng đầu trong nhiều thập kỷ, Tiến sĩ Álvarez đã chia sẻ những kiến thức khoa học bổ ích về dinh dưỡng thể thao cho cầu thủ bóng đá ở mọi cấp độ.

image002-1474.jpg

Nội dung buổi đào tạo bao gồm các chủ đề chính sau:

• Xây dựng chế độ ăn uống dành riêng cho môn bóng đá để tối ưu hóa năng lượng và phục hồi

• Sử dụng thực phẩm bổ sung an toàn và hiệu quả theo tiêu chuẩn NSF và WADA

• Chiến lược bù nước và dinh dưỡng trước, trong và sau khi tập luyện

• Quản lý dinh dưỡng cho vận động viên trong quá trình di chuyển và thi đấu

Đại diện Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký, cho biết: "Sự đồng hành của Herbalife đã góp phần mang đến nguồn kiến thức dinh dưỡng thể thao hữu ích từ các chuyên gia quốc tế. LĐBĐ Việt Nam trân trọng cảm ơn Herbalife Việt Nam đã phối hợp tổ chức buổi đào tạo, giúp trang bị kiến thức dinh dưỡng khoa học và hướng dẫn thực hành hằng ngày, góp phần nâng cao sức bền và hiệu suất thi đấu cho các cầu thủ”.

“Buổi đào tạo này là một phần trong chương trình tác dài hạn của chúng tôi với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) với mục tiêu chung là đóng góp thiết thực giúp phát triển bóng đá nước nhà . Chúng tôi tin rằng việc thường xuyên được trang bị những hướng dẫn thực tế về cách áp dụng chế độ dinh dưỡng khoa học trước, trong và sau khi tập luyện và thi đấu sẽ giúp các cầu thủ bóng đá nâng cao thể lực và sức bền, từ đó đạt được hiệu suất tối ưu”, Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ.

image004-7686.jpg

Herbalife Việt Nam cũng đồng hành cùng Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức một buổi đào tạo khác về dinh dưỡng thể thao với sự tham gia của Tiến sĩ Julián Álvarez García vào ngày 17 tháng 11 năm 2025.

image005-6834.jpg

Herbalife Việt Nam trở thành đối tác của LĐBĐVN từ năm 2021. Công ty cũng là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho thể thao Việt Nam, hợp tác với Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy Ban Paralympic Việt Nam (VPC) từ năm 2012. Ngoài việc tài trợ cho các vận động viên và tổ chức thể thao, Herbalife Việt Nam còn tổ chức các sự kiện thể thao cộng đồng nhằm khuyến khích lối sống năng động. Kể từ năm 2021, công ty đã là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho các sự kiện marathon lớn như VnExpress Marathon, Tiền Phong Marathon và Vietnam International Half Marathon.

P.V
#Herbalife #VFF #dinh dưỡng thể thao #huấn luyện viên

