Xuân Son sẵn sàng tái xuất trong màu áo đội tuyển Việt Nam

TPO - Sau gần 1 năm rời xa sân cỏ, tiền đạo Nguyễn Xuân Son chuẩn bị tái xuất và HLV ĐT Việt Nam Kim Sang Sik đang có kế hoạch triệu tập anh cho đợt FIFA Days tháng 11.

Sau trận hòa HAGL mới đây, HLV Thép Xanh Nam Định, Nguyễn Trung Kiên tiết lộ “Nguyễn Xuân Son đã bình phục 100% và đạt thể trạng tốt nhất, để khi các thủ tục hoàn tất, có thể thi đấu ngay ở vòng 11”.

Đây là thông tin rất vui với các CĐV đội bóng thành Nam cũng như người hâm mộ Việt Nam. Kể từ khi gãy ống chân ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 với Thái Lan, Xuân Son đã phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu 10 tháng qua. Sau những nỗ lực tập luyện và phục hồi, cách đây ít ngày anh đã được vào sân ở cuối hiệp 2 trong trận giao hữu giữa Thép Xanh Nam Định và Trẻ PVF-CAND.

Mặc dù vậy, Xuân Son chưa thể ra sân ở vòng 11 LPBank V.League 2025/26 vì không được đăng ký trong giai đoạn 1. Anh chỉ tái xuất ở giai đoạn 2, với thời hạn đăng ký diễn ra từ ngày 25/1. Nghĩa là sớm nhất, Xuân Son sẽ ra sân từ vòng 12, trận làm khách trên sân Thanh Hóa vào ngày 1/2/2026. Tuy nhiên anh đủ điều kiện thi đấu tại Cúp Quốc gia 2025/26 ở trận đấu thuộc vòng 1/8 gặp Long An vào ngày 23/11 tới, bởi được Thép Xanh Nam Định đăng ký ngay từ đầu.

Về phía đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik không muốn chờ lâu thêm. Chiến lược gia người Hàn Quốc đang có kế hoạch triệu tập Xuân Son ở đợt tập trung vào tháng 11, chuẩn bị cho trận đấu với Lào diễn ra ngày 19/11 tại vòng loại Asian Cup 2027. Trên tuyển, đội ngũ bác sỹ sẽ đánh giá lại thể trạng, đồng thời Ban huấn luyện cũng xem xét phong độ của Xuân Son trước khi quyết định anh sẽ ra sân ở trận gặp Lào hay không.

Việc Xuân Son tái xuất hứa hẹn mang đến luồng sinh khí mới cho đội tuyển Việt Nam, vốn đang gặp khó khăn trong khâu dứt điểm. Anh cũng được kỳ vọng vực dậy Thép Xanh Nam Định sau chuỗi trận không như mong đợi gần đây.