Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Xuân Son sẵn sàng tái xuất trong màu áo đội tuyển Việt Nam

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau gần 1 năm rời xa sân cỏ, tiền đạo Nguyễn Xuân Son chuẩn bị tái xuất và HLV ĐT Việt Nam Kim Sang Sik đang có kế hoạch triệu tập anh cho đợt FIFA Days tháng 11.

nguyen-xuan-son-01-1456.jpg

Sau trận hòa HAGL mới đây, HLV Thép Xanh Nam Định, Nguyễn Trung Kiên tiết lộ “Nguyễn Xuân Son đã bình phục 100% và đạt thể trạng tốt nhất, để khi các thủ tục hoàn tất, có thể thi đấu ngay ở vòng 11”.

Đây là thông tin rất vui với các CĐV đội bóng thành Nam cũng như người hâm mộ Việt Nam. Kể từ khi gãy ống chân ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 với Thái Lan, Xuân Son đã phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu 10 tháng qua. Sau những nỗ lực tập luyện và phục hồi, cách đây ít ngày anh đã được vào sân ở cuối hiệp 2 trong trận giao hữu giữa Thép Xanh Nam Định và Trẻ PVF-CAND.

Mặc dù vậy, Xuân Son chưa thể ra sân ở vòng 11 LPBank V.League 2025/26 vì không được đăng ký trong giai đoạn 1. Anh chỉ tái xuất ở giai đoạn 2, với thời hạn đăng ký diễn ra từ ngày 25/1. Nghĩa là sớm nhất, Xuân Son sẽ ra sân từ vòng 12, trận làm khách trên sân Thanh Hóa vào ngày 1/2/2026. Tuy nhiên anh đủ điều kiện thi đấu tại Cúp Quốc gia 2025/26 ở trận đấu thuộc vòng 1/8 gặp Long An vào ngày 23/11 tới, bởi được Thép Xanh Nam Định đăng ký ngay từ đầu.

Về phía đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik không muốn chờ lâu thêm. Chiến lược gia người Hàn Quốc đang có kế hoạch triệu tập Xuân Son ở đợt tập trung vào tháng 11, chuẩn bị cho trận đấu với Lào diễn ra ngày 19/11 tại vòng loại Asian Cup 2027. Trên tuyển, đội ngũ bác sỹ sẽ đánh giá lại thể trạng, đồng thời Ban huấn luyện cũng xem xét phong độ của Xuân Son trước khi quyết định anh sẽ ra sân ở trận gặp Lào hay không.

Việc Xuân Son tái xuất hứa hẹn mang đến luồng sinh khí mới cho đội tuyển Việt Nam, vốn đang gặp khó khăn trong khâu dứt điểm. Anh cũng được kỳ vọng vực dậy Thép Xanh Nam Định sau chuỗi trận không như mong đợi gần đây.

Thanh Hải
#Nguyễn Xuân Son #chấn thương Nguyễn Xuân Son #Nguyễn Xuân Son trở lại #Nguyễn Xuân Son tái xuất #Nguyễn Xuân Son trở lại đội tuyển Việt Nam #HLV Kim Sang Sik gọi lại Nguyễn Xuân Son

Xem thêm

Cùng chuyên mục